Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
molexandr
В Китае открылись предварительные заказы на видеокарту Lisuan Technology 7G100 Founder Edition
Игровая видеокарта от китайской компании Lisuan Technology.

В Китае открылись предварительные заказы на игровую видеокарту Lisuan Technology 7G100 Founder Edition, сообщает ITHome. Лимитированная версия Founder Edition отличается серебристым корпусом с выгравированным автографом Сюань Ифана (Xuan Yifang) — соучредителя и соруководителя компании. Также в комплект входит коллекционная карточка с уникальным номером.

Источник изображений: Lisuan Technology, ITHome

По данным IT Home, эта видеокарта предназначена для игровых компьютеров, компьютеров с искусственным интеллектом (ИИ ПК) и рабочих систем для создания контента. Она оснащается графическим процессором с собственной архитектурой TrueGPU от Lisuan и 12 ГБ видеопамяти GDDR6. Графический процессор производится по 6-нм техпроцессу. Компания заявляет, что вычислительное ядро, набор инструкций и общая архитектура разработаны самостоятельно, без использования каких-либо внешних лицензий.

Также отмечается поддержка технологии масштабирования NRSS Super Resolution, 10-битной глубины цвета, режимов вывода вплоть до 8K 60 Гц, возможность подключить 4 независимых дисплея.

В Китае предварительный заказ предлагают оформить за 3299 юаней. Реальная производительность 7G100 в играх пока неизвестна, независимые обзоры ещё не были опубликованы. По предварительным данным, видеокарта приближается по производительности к GeForce RTX 4060 в синтетических тестах, включая 3DMark Fire Strike и Geekbench OpenCL.

#видеокарты #lisuan technology
Источник: ithome.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российские инженеры создали независимый от системы GPS навигатор
Считавшееся вымершим с 1967 года растение нашли благодаря снимку на платформе iNaturalist
Кроссовер Lada Azimut засветился на дорогах Москвы
Intel начала поставлять процессоры Nova Lake с двукратным приростом скорости в многоядерном режиме
Команда из Швейцарии испытала роторно-детонационный ракетный двигатель
На Alibaba нашли портативные лазерные пушки - мощность излучателей достигает 1кВт
Российские инженеры заканчивают разработку экраноплана «Орион-25» со складным крылом
Самый мощный атомный энергоблок в России за 5 месяцев выработал 2 млрд кВт-ч электроэнергии
Компания Ulefone выходит на мексиканский рынок с защищёнными устройствами последнего поколения на основе ИИ
Археологи обнаружили в Мексике гробницы эпохи Теотиуакана и 47 миниатюрных сосудов
Рубль укрепился к доллару до максимума с начала 2023 года
Студенты из США создали сверхэкономичный автомобиль с расходом топлива около 0,0019 литра на км
Задержка выпуска Ту-214 связана с зависимостью от импортных комплектующих
Исследователи нашли в Омане высеченные в камне тысячи лет назад наскальные рисунки
Microsoft отказывается от СМС-кодов для входа и восстановления личных учётных записей в Windows 11
Майнер рассказал, как обстоят дела с добычей криптовалют на GPU в 2026 году
Шрайер: Одиночные игры от студий Sony больше не будут выходить на ПК
Игра Fortnite вернулась в магазин Apple App Store почти во всех странах
Windows 11 получит возможность настройки меню «Пуск» в стиле Windows 10
Производители SSD и RAM вынуждены брать в долг миллиарды для скупки чипов на пике цен

Популярные статьи

Выбор системы охлаждения и особенности тепловых трубок
Мои впечатления об использовании второго домашнего компьютера спустя полгода
Обзор и тестирование видеокарты INNO3D GeForce RTX 3070 iCHILL X4 8GB GDDR6
Почему геймеры перестали любить игры – вина игровых блогеров, тренды и YouTube
Как я собирал 32-битную версию игры «2048» для тестирования Installer-SH 2.8
Mercedes выпустил самый мощный электромобиль в своей истории — 1153 л.с. и поддельный звук V8
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter