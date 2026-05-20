Игровая видеокарта от китайской компании Lisuan Technology.

В Китае открылись предварительные заказы на игровую видеокарту Lisuan Technology 7G100 Founder Edition, сообщает ITHome. Лимитированная версия Founder Edition отличается серебристым корпусом с выгравированным автографом Сюань Ифана (Xuan Yifang) — соучредителя и соруководителя компании. Также в комплект входит коллекционная карточка с уникальным номером.

По данным IT Home, эта видеокарта предназначена для игровых компьютеров, компьютеров с искусственным интеллектом (ИИ ПК) и рабочих систем для создания контента. Она оснащается графическим процессором с собственной архитектурой TrueGPU от Lisuan и 12 ГБ видеопамяти GDDR6. Графический процессор производится по 6-нм техпроцессу. Компания заявляет, что вычислительное ядро, набор инструкций и общая архитектура разработаны самостоятельно, без использования каких-либо внешних лицензий.

Также отмечается поддержка технологии масштабирования NRSS Super Resolution, 10-битной глубины цвета, режимов вывода вплоть до 8K 60 Гц, возможность подключить 4 независимых дисплея.

В Китае предварительный заказ предлагают оформить за 3299 юаней. Реальная производительность 7G100 в играх пока неизвестна, независимые обзоры ещё не были опубликованы. По предварительным данным, видеокарта приближается по производительности к GeForce RTX 4060 в синтетических тестах, включая 3DMark Fire Strike и Geekbench OpenCL.