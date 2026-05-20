Водитель Tesla Cybertruck намеренно заехал в озеро Грейпвайн в Техасе, чтобы проверить возможность плавать на автомобиле.

Tesla давно заявляла о высокой водозащите Cybertruck, а Илон Маск еще до запуска пикапа говорил, что автомобиль сможет ненадолго выполнять роль лодки. Один из владельцев решил проверить это на практике.

Инцидент произошел вечером у лодочной пристани в парке Кэтис Вудс на озере Грейпвайн в Техасе. По данным местной полиции, водитель намеренно въехал на Tesla Cybertruck в воду, рассчитывая использовать функцию «Режим преодоления водных преград».

Сначала электропикап двигался по мелководью рядом с берегом. Позже водитель заехал глубже, после чего автомобиль остановился и начал набирать воду. Пассажиры самостоятельно покинули салон. Затем сотрудники пожарной службы и спасатели помогли вытащить машину из озера.

Полиция сообщила, что водителя арестовали. Ему предъявили обвинения в управлении транспортом в закрытой части парка и нарушениях правил безопасности на воде. Также у него отсутствовала действующая регистрация на лодку.

Илон Маск действительно в 2022 году говорил, что Cybertruck сможет пересекать реки и озера. Однако серийная версия получила только режим для движения по мелководью. Он позволяет поднять дорожный просвет и создает давление в аккумуляторном блоке, но рассчитан максимум на 80 сантиметров глубины. То есть на брод, а не на плавание по озеру.