Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Владелец Tesla Cybertruck арестован после попытки переплыть на своём электропикапе озеро в Техасе
Водитель Tesla Cybertruck намеренно заехал в озеро Грейпвайн в Техасе, чтобы проверить возможность плавать на автомобиле.

Tesla давно заявляла о высокой водозащите Cybertruck, а Илон Маск еще до запуска пикапа говорил, что автомобиль сможет ненадолго выполнять роль лодки. Один из владельцев решил проверить это на практике. 

Изображение: @GrapevinePolice

Инцидент произошел вечером у лодочной пристани в парке Кэтис Вудс на озере Грейпвайн в Техасе. По данным местной полиции, водитель намеренно въехал на Tesla Cybertruck в воду, рассчитывая использовать функцию «Режим преодоления водных преград».

Сначала электропикап двигался по мелководью рядом с берегом. Позже водитель заехал глубже, после чего автомобиль остановился и начал набирать воду. Пассажиры самостоятельно покинули салон. Затем сотрудники пожарной службы и спасатели помогли вытащить машину из озера.

Полиция сообщила, что водителя арестовали. Ему предъявили обвинения в управлении транспортом в закрытой части парка и нарушениях правил безопасности на воде. Также у него отсутствовала действующая регистрация на лодку.

Илон Маск действительно в 2022 году говорил, что Cybertruck сможет пересекать реки и озера. Однако серийная версия получила только режим для движения по мелководью. Он позволяет поднять дорожный просвет и создает давление в аккумуляторном блоке, но рассчитан максимум на 80 сантиметров глубины. То есть на брод, а не на плавание по озеру.

#tesla #илон маск #cybertruck #пикап #арест
Источник: x.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российские инженеры создали независимый от системы GPS навигатор
Считавшееся вымершим с 1967 года растение нашли благодаря снимку на платформе iNaturalist
Кроссовер Lada Azimut засветился на дорогах Москвы
Intel начала поставлять процессоры Nova Lake с двукратным приростом скорости в многоядерном режиме
Команда из Швейцарии испытала роторно-детонационный ракетный двигатель
На Alibaba нашли портативные лазерные пушки - мощность излучателей достигает 1кВт
Российские инженеры заканчивают разработку экраноплана «Орион-25» со складным крылом
Самый мощный атомный энергоблок в России за 5 месяцев выработал 2 млрд кВт-ч электроэнергии
Компания Ulefone выходит на мексиканский рынок с защищёнными устройствами последнего поколения на основе ИИ
Археологи обнаружили в Мексике гробницы эпохи Теотиуакана и 47 миниатюрных сосудов
Рубль укрепился к доллару до максимума с начала 2023 года
Студенты из США создали сверхэкономичный автомобиль с расходом топлива около 0,0019 литра на км
Задержка выпуска Ту-214 связана с зависимостью от импортных комплектующих
Исследователи нашли в Омане высеченные в камне тысячи лет назад наскальные рисунки
Microsoft отказывается от СМС-кодов для входа и восстановления личных учётных записей в Windows 11
Майнер рассказал, как обстоят дела с добычей криптовалют на GPU в 2026 году
Шрайер: Одиночные игры от студий Sony больше не будут выходить на ПК
Игра Fortnite вернулась в магазин Apple App Store почти во всех странах
Windows 11 получит возможность настройки меню «Пуск» в стиле Windows 10
Производители SSD и RAM вынуждены брать в долг миллиарды для скупки чипов на пике цен

Популярные статьи

Выбор системы охлаждения и особенности тепловых трубок
Мои впечатления об использовании второго домашнего компьютера спустя полгода
Обзор и тестирование видеокарты INNO3D GeForce RTX 3070 iCHILL X4 8GB GDDR6
Почему геймеры перестали любить игры – вина игровых блогеров, тренды и YouTube
Как я собирал 32-битную версию игры «2048» для тестирования Installer-SH 2.8
Mercedes выпустил самый мощный электромобиль в своей истории — 1153 л.с. и поддельный звук V8
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter