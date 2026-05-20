В Hardware Unboxed сравнили RX 9070 XT и RTX 5070 Ti в более чем 50 играх
Тестовую сборку оснастили процессором Ryzen 7 9800X3D

Эксперт YouTube-канала Hardware Unboxed решил обновить данные относительно производительности видеокарт AMD Radeon RX 9070 XT и Nvidia GeForce RTX 5070 Ti, протестировав их в 52 играх, в том числе в ряде современных, включая Crimson Desert, ARC Raiders, Pragmata, Resident Evil Requiem, Forza Horizon 6 и других. Тестовый ПК был снабжён процессором AMD Ryzen 7 9800X3D и оперативной памятью DDR5-6000 CL30.

Источник фото: Hardware Unboxed/YouTube

Общие результаты тестов показывают, что видеокарты Radeon RX 9070 XT и GeForce RTX 5070 Ti имеют примерно равную производительность — в разрешении 1440p и 4K разница в средней частоте кадров составляет всего 1,5-4 % в пользу модели Nvidia. При этом RX 9070 XT в игровых тестах потребляла примерно на 20 % больше энергии по сравнению с RTX 5070 Ti.

Источник фото: Hardware Unboxed/YouTube

Отмечается, что в тестах с использованием трассировки лучей и пути видеокарты Nvidia в ряде случаев более сильны на фоне видеоадаптеров AMD – в частности, в Doom: The Dark Ages с Path Tracing при разрешении 1440p модель RTX 5070 Ti опередила RX 9070 XT на 63 %, а в 4K была быстрее на 90 %, тогда как в Indiana Jones and the Great Circle с высокими настройками RT обеспечила на 56 и 48 % более высокий fps в 1440p и 4K по сравнению с соперницей.

Источник фото: Hardware Unboxed/YouTube

В Pragmata, Monster Hunter Wilds и Resident Evil Requiem ситуация прямо противоположная — RX 9070 XT производительнее RTX 5070 Ti даже после включения трассировки лучей, хотя разница не так велика, достигая 12-13 % в первом случае, 5 % во втором и 2-7 % в третьем.

Источник фото: Hardware Unboxed/YouTube

В целом, преимущество той или иной видеокарты зависит от конкретной игры, поэтому на первый план выходит стоимость — как отмечает эксперт Hardware Unboxed, цена RX 9070 XT начинается от 700 долларов США, тогда как ценник RTX 5070 Ti стартует от 980 долларов, что делает видеоадаптер Nvidia менее привлекательной покупкой.

#radeon rx 9070 xt #geforce rtx 5070 ti
Источник: youtube.com
