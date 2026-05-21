Стоимость новинки также не выдерживает конкуренции.

Китайская компания Lisuan запускает новую игровую видеокарту LX 7G100, утверждая, что в производительности она не будет уступать RTX 4060, но результаты тестов от Chaowanke показывают, что это заявление пока далеко от действительности, пишет издание VideoCardz.

Видеокарта Lisuan LX 7G100 оснащается 6-нм GPU на базе архитектуры TrueGPU с 96 блоками ROP и 192 TMU, имеет 12 ГБ видеопамяти GDDR6, 192-битную шину, интерфейс PCIe 4.0 x16, TDP 225 Вт и поддерживает ряд современных технологий, в том числе DirectX 12. В обзоре Chaowanke тестировалась версия Founders Edition.

В большинстве тестов 3DMark видеокарта Lisuan LX 7G100 по быстродействию примерно соответствует GeForce RTX 3060, но заметно уступает RTX 4060 — видеоадаптер Nvidia обходит новинку на 15-78 %. Также китайская видеокарта заметно медленнее Intel Arc B580, а также оказывается позади AMD Radeon RX 6600 XT в большинстве тестов 3DMark, за исключением Steel Nomad DX12.

В играх ситуация не лучше — в ряде случаев RTX 4060, Arc B580 и RX 6600 XT по среднему fps/1% low обгоняют LX 7G100 в несколько раз. Фактически китайская видеокарта не смогла превзойти соперников ни в одной из игр.

Результаты тестов в 1080p, средний fps / 1% low

Настройки

LX 7G100 RTX 4060 Arc B580 RX 6600 XT Cyberpunk 2077 FSR3 Quality, FG 88 / 70 232 / 164 243 / 183 220 / 185 Black Myth: Wukong Средние настройки, FSR3 63 56 / 41 115 / 94 81 / 60 98 / 80 Shadow of the Tomb Raider Средние настройки, TAA 71 / 46 176 / 137 182 / 131 159 / 124 Forza Horizon 5 Низкие настройки 48 / 18 228 / 189 240 / 200 262 / 215 Horizon Forbidden West Средние настройки, FSR3 60, FG 79 / 30 144 / 86 165 / 95 139 / 86 Red Dead Redemption 2 Средние настройки 51 / 28 181 / 130 106 / 50 172 / 126 The Witcher 3 Средние настройки 57 / 46 107 / 93 132 / 116 76 / 68 GTA V Enhanced Высокие настройки, FSR3 Quality, FG 150 / 109 314 / 116 272 / 85 290 / 228 Elden Ring Средние настройки 80 / 37 166 / 129 142 / 109 172 / 137

Эксперты Chaowanke отметили, что Lisuan LX 7G100 не имеет поддержки трассировки лучей, а внедрение данной технологии, по словам производителя, состоится лишь в следующем поколении GPU. При этом программное обеспечение работало практически без сбоев, хотя и нуждается доработке, так как практически не имеет дополнительных опций.

В целом, начинания китайской компании вполне похвальны, но при текущей цене, составляющей 3300 юаней (485 долларов США), приобретение Lisuan LX 7G100 не имеет смысла, так как новинка заметно уступает своим конкуренткам по соотношению стоимости и производительности.