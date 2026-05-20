Global_Chronicles
В Gizmochina выбрали пять лучших компактных Bluetooth-колонок 2026 года до $100
Портативная Bluetooth-колонка не обязательно должна стоить дорого. Издание Gizmochina отобрало пять моделей известных брендов ценой до $100 — все они имеют хороший звук, защиту от влаги и длительное время работы.

Чтобы получить качественный звук в походе, на пляже или дома, не нужно тратить несколько сотен долларов. Современные компактные колонки за $100 (эквивалентно ≈₽ 7095 по курсу ЦБ РФ на 20.05.2026) и дешевле дают почти все, что нужно большинству людей: чистый звук, прочный корпус, защиту от воды и длительную работу от батареи. Многие из них легко помещаются в карман куртки или крепятся к рюкзаку. Портал Gizmochina выбрал пять лучших моделей от проверенных производителей, которые стабильно выпускают надежную аудиотехнику. 

Изображение: GizmoChina 

JBL Go 5 — самая маленькая модель в подборке. Размером с колоду карт, весом 230 граммов.

Изображение: GizmoChina 

Внутри стоит 4,8-ваттный динамик от Harman Acoustics. Колонка поддерживает Bluetooth 6.0 и Auracast — так можно объединить несколько JBL в одну систему. Отдельного внимания заслуживает USB-C с встроенным ЦАП: если подключить Go 5 кабелем к ноутбуку или телефону с помощью кабеля, пользователь получит звук без потерь качества и без беспроводного сжатия. Защита IP68, до 10 часов работы, есть настраиваемая подсветка по краям. Цена — $55, что по курсу ЦБ РФ на 20 мая 2026 года составляет примерно 3902 рубля.

Tribit StormBox Micro 3 за 65 долларов США (эквивалент — около 4612 рублей по тому же курсу) предлагает функции, которые обычно встречаются у колонок за 150.

Изображение: GizmoChina 

Главное отличие — система крепления два в одном. Можно пристегнуть колонку к рюкзаку или рулю велосипеда с помощью ремешка, а можно примагнитить к металлической поверхности: к машине, шкафчику или палатке. Мощность — 13 ватт, время работы — 24 часа, полная зарядка за два часа. Есть режим XBass для усиления низких частот. Защита IP68 плюс сертификат по военным стандартам на ударостойкость.

JBL Grip выполнен в виде банки из-под сока или газированного напитка и весит 385 граммов.

Изображение: GizmoChina 

При мощности 16 ватт он звучит громче и насыщеннее большинства конкурентов в этом ценовом сегменте. Технология JBL AI Sound Boost в реальном времени анализирует музыку и регулирует выходной сигнал, чтобы усилить басы и снизить искажения. На боковой стороне есть светодиодная лента, которая подстраивается под ритм — цвет и поведение ленты можно менять через приложение. Защита IP68, до 14 часов работы, шесть цветов на выбор. Цена — $100, то есть 7095 рублей по курсу ЦБ на 20 мая 2026 года.

Anker Soundcore Select 4 Go — самая доступная модель.

Изображение: GizmoChina 

Стоит около 35–40 долларов. Если взять среднюю цену $37,5, то по курсу 20 мая это выходит примерно 2661 рубль. При этом у колонки есть все необходимое: защита IP67, 20 часов работы, 9-полосный эквалайзер в приложении, петля для карабина и резиновые ножки на дне, чтобы не скользила. У колонки плавучий корпус — в воде  она не утонет.

Ultimate Ears Wonderboom 4 от Logitech выдает звук на 360о

Изображение: GizmoChina 

Внутри круглого корпуса два 40-миллиметровых динамика и два пассивных излучателя. Левый и правый каналы направлены в противоположные стороны, поэтому звук равномерно заполняет комнату, куда бы вы ни поставили колонку. Есть режим Outdoor Boost для улицы. Защита IP67, 14 часов работы, два устройства можно объединить в стереопару. Цена — 80–100 долларов США. В пересчете на рубли по курсу ЦБ РФ на 20 мая 2026 года это от 5676 до 7095 рублей.

Gizmochina рекомендует выбирать колонки следующим образом. Если бюджет совсем ограничен — берите Anker за 35–40 долларов (около 2661 рубля). Нужна миниатюрная модель для кармана — JBL Go 5 за 55 долларов (приблизительно 3902 рубля). Важнее всего время работы — Tribit StormBox Micro 3 с 24 часами за $65 (≈₽ 4612). Хотите объемный звук — UE Wonderboom 4 за $80–$100 (5676–7095 рублей). Лучший баланс характеристик — JBL Grip ровно за $100, то есть 7095 рублей. Все пять колонок компактные, водонепроницаемые и выпущены известными брендами с гарантией.

#anker #gizmochina #jbl #soundcore #bluetooth-колонки #портативные колонки #tribit #ultimate ears #лучшие колонки
Источник: gizmochina.com
