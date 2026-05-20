Global_Chronicles
Обновленный УАЗ «Патриот» показали до премьеры с новым салоном, дизелем JAC и светотехникой
УАЗ «Патриот» обновили внешне и внутри, а первые изображения машины появились до официального показа.

УАЗ готовит заметное обновление своего внедорожника. По снимкам видно, что изменения затронули не только оформление машины, но и набор оборудования в салоне.

Источник изображения: KhaDm

Первые фотографии нового УАЗ «Патриот» появились до официального представления модели. Кадры опубликовал инсайдер KhaDm в своем Телеграм-канале. На фото видно, что автомобиль получил другую светотехнику, передние датчики парковки и новые элементы внешнего оформления.

Источник изображения: KhaDm

Интерьер тоже пересмотрели. В салоне заметны новый руль, новый блок управления климатом и обновленный экран мультимедиа. В целом передняя часть и рабочее место водителя выглядят современнее, чем у прежней версии.

Источник изображения: KhaDm

Сначала машину связали с новым дизелем JAC объемом 2,0 литра. Для него называли отдачу 136 л.с. и 320 Н·м, а также 6-ступенчатую механику и электронную раздатку. Позже автор публикации уточнил, что на фото все же попал вариант с бензиновым мотором ЗМЗ Pro на 150 л.с. При этом дизельная модификация с китайской техникой действительно находится в разработке.

Источник изображения: KhaDm

По данным инсайдера, продажи обновленного «Патриота» должны начаться в текущем году. Стартовую цену ожидают примерно на уровне 2 млн рублей, а версии с дизелем и более богатым оснащением, вероятно, окажутся заметно дороже.

#внедорожник #уаз #патриот #khadm #светодиодные фары #дизель jac #змз pro #электронная раздатка
Источник: t.me
