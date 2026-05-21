Global_Chronicles
Глава Bolt уволил HR-отдел после падения капитализации компании с $11 млрд до $300 млн
Генеральный директор Bolt Райан Бреслоу заявил, что уволил весь отдел управления персоналом, поскольку те создавали проблемы, которых не существовало. После ухода HR-специалистов эти проблемы исчезли.

Bolt пережила резкое падение после периода быстрого роста и многомиллиардной оценки. Теперь компания работает с минимальным штатом и меняет внутренние правила. Основатель Bolt Райан Бреслоу (Ryan Breslow) рассказал Fortune, что полностью распустил прежнюю HR-команду. По его словам, сотрудники отдела создавали внутренние конфликты и мешали работе компании. После увольнений, как утверждает Бреслоу, эти проблемы исчезли.

Изображенеи: Bolt

Bolt основали в 2014 году в комнате общежития Стэнфорда, а к 2022 году компанию оценивали в $11 миллиардов. Позже ситуация резко изменилась. Уже к 2024 году рыночная стоимость, по сообщениям СМИ, снизилась примерно до $300 миллионов. Это падение почти на 97%. Бреслоу вернулся на пост генерального директора в 2025 году и начал масштабные сокращения. Он заявил, что дал сотрудникам 60 дней на адаптацию к новой модели работы, однако «99%» руководителей не смогли перестроиться. В итоге компания почти полностью обновила управленческую команду.

Bolt также отказалась от четырехдневной рабочей недели и неограниченного оплачиваемого отпуска. Сейчас в компании работает около 100 человек. При этом Bolt сохранила небольшую команду по управлению персоналом для обучения сотрудников и внутренних процессов. Самый впечатляющий итог: команда стала в четыре раза меньше, сотрудники — гораздо менее опытные, но работают намного усерднее и полны энергии.

#увольнения #стартап #финтех #bolt #управление персоналом #hr #fortune #райан бреслоу
Источник: fortune.com
