Складные смартфоны давно вышли на рынок, но проблема заметной складки на внутреннем экране никуда не делась. Apple, судя по утечкам, пытается решить ее не за счет косметических правок, а через сложный и дорогой шарнирный механизм. Компания стремится вывести складной флагман, который не только выглядит иначе, но и заметно дольше сохраняет рабочее состояние без серьезных дефектов экрана.
В утечках говорится, что Apple использует шарнир из жидкого металла и сверхтонкое стекло разной толщины. Именно эта связка, по данным источников, помогает минимизировать характерную «линию» в центре внутреннего дисплея, с которой до сих пор борются производители Android‑устройств. При обычном использовании такой шарнир должен дополнительно защищать OLED‑панель. Следует учитывать, что у ряда складных смартфонов на Android экран со временем начинал трескаться из‑за конструкции петли.
На этом фоне интерес конкурентов к шарниру из жидкого металла выглядит логично. Сейчас прямо говорят о том, что другие бренды постараются перенять уникальные конструктивные решения iPhone Fold, пусть даже такой узел и станет одной из самых дорогих частей устройства. Безусловно, что для Apple важен имидж надежного флагмана: если складной iPhone без серьезных проблем проработает несколько лет, высокая цена для покупателя будет выглядеть более оправданной.