Global_Chronicles
Шарнир из жидкого металла в iPhone Fold может подтолкнуть конкурентов к внедрению этой особенности
Apple использует в первом складном iPhone шарнир из жидкого металла. Эта деталь устраняет заметную складку в центре экрана, и конкуренты, по слухам, внедрят ту же технологию.

Складные смартфоны давно вышли на рынок, но проблема заметной складки на внутреннем экране никуда не делась. Apple, судя по утечкам, пытается решить ее не за счет косметических правок, а через сложный и дорогой шарнирный механизм. Компания стремится вывести складной флагман, который не только выглядит иначе, но и заметно дольше сохраняет рабочее состояние без серьезных дефектов экрана.

Изображение: WCCFTech

В утечках говорится, что Apple использует шарнир из жидкого металла и сверхтонкое стекло разной толщины. Именно эта связка, по данным источников, помогает минимизировать характерную «линию» в центре внутреннего дисплея, с которой до сих пор борются производители Android‑устройств. При обычном использовании такой шарнир должен дополнительно защищать OLED‑панель. Следует учитывать, что у ряда складных смартфонов на Android экран со временем начинал трескаться из‑за конструкции петли.

На этом фоне интерес конкурентов к шарниру из жидкого металла выглядит логично. Сейчас прямо говорят о том, что другие бренды постараются перенять уникальные конструктивные решения iPhone Fold, пусть даже такой узел и станет одной из самых дорогих частей устройства. Безусловно, что для Apple важен имидж надежного флагмана: если складной iPhone без серьезных проблем проработает несколько лет, высокая цена для покупателя будет выглядеть более оправданной.

#apple #складной смартфон #iphone fold #шарнир из жидкого металла
Источник: wccftech.com
