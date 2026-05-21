Компания NVIDIA выпустила обновление прошивки для мониторов с поддержкой технологии G-SYNC Pulsar, улучшив её работу при частоте кадров в диапазоне от 100 до 180 FPS, сообщает VideoCardz.com. Также в обновлении исправили несколько проблем, связанных с переключением дисплеев и входов.

Обновление доступно через веб-приложение на сайте NVIDIA. В числе совместимых мониторов компания указывает такие модели, как Acer Predator XB273U F5, AOC AGON PRO AG276QSG2, ASUS ROG STRIX Pulsar XG27AQNGV и MSI MPG 272QRF X36. Для обновления потребуется подключить монитор к компьютеру с помощью кабеля USB Micro-B и использовать совместимый браузер, непосредственно сам процесс обновления обычно занимает от 5 до 10 минут. Полный список изменений опубликован на сайте NVIDIA.

В прошлом обновлении под версией 1.1.4 оптимизации были сосредоточены на сценариях с меньшей частотой кадров ниже 90 FPS.

Технология NVIDIA G-SYNC Pulsar предназначена для повышения чёткости изображения. Главной особенностью является сочетание адаптивной синхронизации частоты обновления со стробированием подсветки.