В первом квартале 2016 года был зафиксирован худший показатель за весь период наблюдений

Согласно данным Росстата, с января по март 2026 года розничная торговля получила оценку экономической ситуации −24. Это худший результат за всю историю наблюдений за этим параметром, так что российская розничная торговля находится в глубоком кризисе.

Представители розничных сетей оценивают нынешнюю прибыльность на рекордно низком уровне, который составляет −34 вместо −15 в конце 2025 года. До −8 уменьшился индекс предпринимательской уверенности, поэтому ничего хорошего в ближайшем будущем в рознице не ждут.

Издание «Известия» попросило участников рынка. Представители розничной сети «Лента» говорят о спаде продаж продуктов и минимальном за два года значении потребительской уверенности. Аналитики зафиксировали в первом квартале падение числа покупок на 2% за год, хотя средняя сумма покупок увеличилась на 5% до 1160 руб.

Изображение: Gemini

В большинстве крупных розничных сетей темпы роста прибыли сокращаются. У сети X5 этот показатель составил 1,3% против 20,7% годом ранее. В «Ленте» выручка увеличилась на 23,4%, но рентабельность сократилась из-за необходимости тратить деньги на интеграцию приобретённых компаний-активов.

В результате розничные сети предпринимают усилия по уменьшению расходов. Если у них не получается сэкономить на аренде, они предпочитают полностью закрывать магазины. Усиливает проблемы переход покупателей на маркетплейсы, доля которых в розничной торговле к 2030 году имеет все шансы вырасти до 35%.

Минэкономразвития прогнозирует рост оборота розницы по итогам года на 0,8% вместо 4,1% годом ранее. В настоящее время доля расходов на продукты питания у российских граждан составляет 39%, что является максимальным значением за последние 18 лет.