В игровой среде жестко прогрессирует новая болезнь – игровое выгорание. Геймеры массово жалуются на отсутствие интересных игр и деградацию индустрии. Только есть нюанс – сегодня выходит игр больше, чем когда-либо в истории.

Люди перестали самостоятельно искать игры и полагаются на мнение блогеров, инфлюенсеров и алгоритмы. И тут начинаются проблемы – создатели контента не заинтересованы в играх, их цель – зарабатывать деньги. Хайп и инфоповоды превалируют над мнением и экспертностью. Геймеры играют не в то, что им нравится, а в продукт, подогнанный под тренды. Если игра не попала в волну шума, то ее не существует.

Предисловие

В последние несколько лет в среде геймеров появилась новая страшная болезнь. Все больше пользователей отмечает, что их настигла «игровая им-я», точнее – выгорание. Настоящая эпидемия и зараза. Геймерам не во что играть. PlayStation больше не радует. Индустрия катится в небытие. Причем подобный нарратив все чаще встречается в общественном поле. Чего только стоят обсуждения Unreal Engine 5. Волна негатива от маленькой группки инфлюенсеров закапывает любое желание широких масс приобщаться к играм.

Хайп и YouTube – главные причины игрового выгорания

Примерно в 2014 году в игровой среде происходят глобальные перемены. Печатные издания массово теряют популярность, а интернет в умах обывателя выходит на первое место. Сама тенденция очень интересная. Скорость получения информации стала превалирующей. Чем быстрее индивид получает новости – тем сильнее он заинтересован в контенте. Когда подобным занимались специально обученные люди – вопросов не возникало.

Но прогресс не стоял на месте. Вопрос «актуальности информации» из скорости постепенно перерос в тренды, а потом в хайп. В этом месте редко упоминают тонкий момент – качество подаваемой информации уступило количеству и скорости. Для профессионального донесения новостей нужно время, но деньги получает тот, кто первым ее озвучит. Заголовки и кликбейт стали превалирующими.

YouTube дал возможность людям зарабатывать. Главными способами получения больших денег стали массовость и скорость. При этом качество контента деградирует с астрономической скоростью.

Информационный шум и деградация контента

Подавляющее число граждан не способно отделить мусор от жемчужины. Если ролик идет от топового контентмейкера, значит за ним истина. Никого не волнует, что он оказался в топе исключительно за счет скорости выпуска материала на волне хайпа. Чистейшее правило – кто громче кричит. Из-за подобного подхода в самых обсуждаемых инфоповодах оказываются не интересные и качественные игры, а самые денежные и приносящие трафик.

Во времена бумажных изданий геймер получал журнал с 30-50 обзорами игр и мог выбрать то, что ему интересно. Качественные материалы с редактурой и консенсусом мнений. Сегодня мозги забиты «алгоритмами». Популярные блогеры не создают контент – они бегут за хайпом по принципу «тяп-ляп и готово».

Обычный канал популярного контент-криэйтора может выпустить 4-6 обзоров в месяц, причем максимально быстро, без глубины и понимания. Ему неинтересны нишевые проекты, понимание игровых механик, качественное объяснение плюсов и минусов игры. Только самый жир в максимально сжатые сроки.

На PlayStation 5 нет игр

Наблюдая за игровой индустрией, обратил внимание на особую тенденцию последнего времени. Регулярно встречается тезис, что во времена PS4 японская корпорация старалась и выпускала отличные дорогие проекты, а вот сейчас она потеряла интерес к своей аудитории. На PS5 совсем нет игр и наслаждаться нечем.

Тезис фигурирует несколько последних лет и регулярно всплывает в тех или иных обсуждениях. Его постоянно муссируют и смешивают с другими странными мыслями. Так как глубоко погружен в тему, то удивлен высказываниями и подобным течением информационных потоков в общественной среде. Но как только копнул поглубже, ответ нарисовался сам собой.

Подавляющее число геймеров не занимается подбором потребляемого контента, а полагается на инфлюенсеров, для которых качество и проработка материала не имеют значения. Для них на первом месте стоят тренды и хайп, а не игры. Геймерам навязывают «удобное для монетизации» мнение, а не обзоры игр. Из поля зрения выпадает масса проектов на 11 из 10 на кончиках пальцев. Их не существует. В журналах для наполнения их добавляли, а сейчас нет.

Неугодные игры с аванпостами и джаггернаутами

Есть французская компания с особой манерой выпуска своих продуктов. За ней закрепилось амплуа огромных игровых миров, сотен активностей и повторяемых событий. В среде создателей контента прослеживается четкое и жесткое отвращение к подобным творениям. Обозреватели с лютой ненавистью относятся к Ubisoft и ее продукции. За последние 10 лет я не вспомню ни одного крупного проекта, который с первых обзоров не поливали грязью.

Единственная причина подобного отношения – на создание объективного и качественного обзора по таким играм нужны гигантские затраты времени. У поклонников низкокачественного контента нет столько свободных ресурсов. Проще сделать пару скриншотов на начальной локации, а потом полить игру грязью. Тенденция, видимая невооруженным взглядом.

Clair Obscur: Expedition 33 против Kingdom Come: Deliverance II

Самый наглядный пример хайпа против качества. «Экспедицию» облизывали настолько сильно, что проект получил запредельное число наград «Игра года». В то же время у чешского шедевра лишь несколько упоминаний в прессе. Шум вокруг одной игры никак не коррелировал с качеством, а тишина и игнорирование другой демонстрируют противоположную ситуацию. Чтобы не быть голословным, можно посмотреть статистику Steam и удержание аудитории на длинной дистанции.

Суточный пиковый онлайн малоизвестной игры в два раза выше, чем у «игры года». 16 тысяч против 8 тысяч.

Когда игра на 11 из 10, как это было с Clair Obscur: Expedition 33, подобное невозможно. Геймеры с удовольствием бегут и задерживаются в проектах, которые подпадают под описание «лучший проект всех времен и народов». Со средненькими тайтлами ситуация обратная – их моментально покидают недовольные пользователи.

Релиз The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered

Самый наглядный пример того, как в общественном поле все восхищались мусорным проектом. Буквально через три дня после релиза я высказал свое неоднозначное мнение и удивлялся повсеместному хайпу.

Многие критиковали меня за личное мнение, но время все расставило по своим местам. Огромная песочница на сотни часов, мягко говоря, оказалась неинтересной. Геймеры массово сбежали из проекта. Сегодня лишь редкие боты и случайные люди заходят в свежий релиз.

Тотальное игровое выгорание в геймерской среде

У меня есть собственное мнение, собственные вкусы, бэкграунд и право выбора. Я не играю в игры, о которых кричат на каждом углу. Когда мои желания и тренды совпадают – это лишь приятный бонус. Но подавляющее число граждан слушает мнение других людей. Тех, кто продает контент и зарабатывает деньги, а не высказывает собственную позицию. Для них не имеет значения, какую игру они обозревают и что говорят.

На примере Clair Obscur: Expedition 33 и Kingdom Come: Deliverance II четко прослеживается, что хорошие возгласы и хорошая игра не имеют ничего общего. Но на релизе The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered прекрасно видно, что хайп и просмотры дороже репутации. Создатели контента сегодня не гонятся за объективностью – их цель зарабатывать деньги и монетизировать просмотры.

Игровое выгорание происходит не из-за перенасыщения или плохого контента, а из-за советчиков, которые делают выбор за вас. Вы играете в хайповые игры, приносящие просмотры, а не в интересные проекты. Подавляющее число геймеров в принципе не осознает, насколько безумное количество великолепных релизов выходит каждый день. Если игру не обозревал любимый блогер – значит ее не существует.

Послесловие

Современная игровая индустрия для массового геймера строится не по лекалам качества и искусства, а вокруг внимания, охватов и бесконечного шума. Если блогерам выгодно поливать грязью отличный проект – они будут это делать. Геймеры все чаще играют не в то, что действительно способно принести удовольствие, а в навязанные тренды и продукты под алгоритмы. Игрового выгорания не существует. Есть лишь потеря собственных вкусов среди чужих мнений и хайпа.