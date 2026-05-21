This_is_the_way
ЛМС‑901«Байкал» оказался дороже двух десятков подержанных Ан-2
Малые авиакомпании назвали цену девятиместного самолёта ЛМС‑901 «Байкал» неподъёмной. Для сравнения, в Белоруссии продаются два летающих Ан‑2 за 1,5 и 1,2 миллиона рублей, а один из перевозчиков заявил, что на стоимость «Байкала» можно купить почти два десятка капремонтных «кукурузников».

Российский лёгкий многоцелевой самолёт ЛМС‑901 «Байкал», который позиционировался как замена легендарному Ан‑2, столкнулся с критикой со стороны потенциальных эксплуатантов. Главная претензия — цена. Как сообщает источник среди руководителей малых авиакомпаний, стоимость «Байкала» оказалась неприемлемо высокой для региональных перевозчиков, которые привыкли к практичности и доступности старого «кукурузника».

Для наглядного сравнения приводится ситуация на вторичном рынке. В Белоруссии были выставлены на продажу два самолёта Ан‑2 в лётном состоянии. Цена первого составляла 1,495 миллиона рублей, второго — 1,238 миллиона рублей. Эти суммы несопоставимы с заявленной стоимостью «Байкала». Летом 2025 года тогдашний гендиректор Уральского завода гражданской авиации Леонид Лузгин сообщил, что цена новой машины начнётся от 220 миллионов рублей.

Один из руководителей авиакомпании в сердцах заметил, что за такую сумму, как «золотой» «Байкал», можно приобрести почти два десятка прошедших капитальный ремонт Ан‑2. На старой машине, по его словам, можно возить что угодно — бочки, ящики, людей и даже крупный рогатый скот или оленей. На «Байкале» же, из-за его конструктивных особенностей и компоновки, такой широкой номенклатуры грузов не перевезти. Таким образом, с точки зрения универсальности и цены, старый Ан‑2 пока остаётся вне конкуренции для малой авиации.

#россия #гражданская авиация #байкал #ан-2 #узга #уральский завод гражданской авиации #лмс-901 #лмс-901 «байкал»
