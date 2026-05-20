Если испытательный полёт завершится успехом, то это поможет укрепить доверие инвесторов перед IPO компании SpaceX.

Компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску, в ближайшее время готовится провести 12-й по счёту непилотируемый испытательный полёт своей ракеты нового поколения Starship. Это первый из линейки модернизированных космических аппаратов, которые считаются критически важными для усилий миллиардера по удовлетворению инвесторов и продвижению в космос. Соответствующую информацию приводит Reuters.





Агентство отмечает, что первый полёт космического корабля Starship V3, получившего новый функционал для осуществления будущих миссий на Луну и Марс, станет важным испытанием как для самого аппарата, так и для доверия инвесторов в преддверии первичного публичного размещения акций (IPO) компании SpaceX, которое ожидается в июне этого года.

Полностью многоразовая ракета имеет решающее значение для достижения целей Маска по значительному снижению стоимости запусков, расширению бизнеса в рамках спутниковой группировки Starlink и реализации амбициозных проектов, начиная от создания орбитальных центров обработки данных и заканчивая межпланетными миссиями с участием человека. Все эти планы заложены в целевую оценку компании SpaceX в размере 1,75 триллиона долларов при первом публичном размещении акций.

Как отметил Франко Гранда, старший аналитик PitchBook, для IPO, которое так сильно опирается «на повествование и символику», запланированный запуск считается самым важным катализатором, оставшимся в календаре SpaceX перед первым публичным размещением акций.

Согласно информации компании SpaceX, запуск огромного космического корабля Starship (предназначен для доставки астронавтов), установленного на такую же огромную ракету-носитель Super Heavy, запланирован на 21 мая. Запуск будет осуществлён с космодрома Starbase в Техасе на побережье Мексиканского залива.

Как отмечает Ruters, помимо того, что это будет первый полёт как ракеты V3 Starship, так и Super Heavy, двенадцатый испытательный запуск станет первым стартом с новой площадки, предназначенной для более мощной ракеты.

Согласно данным агентства, одним из главных усовершенствований ракеты-носителя Super Heavy стала модернизация 33 двигателей Raptor, которая позволила увеличить тягу. Двигательная установка космического корабля Starship также подверглась усовершенствованиям. Она была оптимизирована для выполнения длительных миссий, получив механизмы, позволяющие осуществлять стыковку кораблей, дозаправку в космосе и повышающие маневренность.

Отмечено, что главным показателем успеха предстоящих испытаний является возвращение космического корабля Starship и ускорителя Super Heavy, которые разрабатываются как многоразовые аппараты.

Компания SpaceX уже заявила, что не планирует безопасно посадить или извлечь ни одну из ступеней ракетной системы после испытательного запуска. В задачи предстоящих испытаний входит выполнение нескольких манёвров возвращения на орбиту ракетой-носителем и кораблём Starship, включая «контролируемые посадочные включения перед приводнением каждого аппарата в море».

Согласно планам, ракетный ускоритель Super Heavy приводнится в акватории Мексиканского залива примерно через 7 минут после старта, а «захватывающая посадка» корабля Starship, как её называет SpaceX, ожидается примерно через час, но уже в водах Индийского океана.

Перед возвращением на Землю космический корабль Starship должен вывести на орбиту 20 имитаторов спутников связи системы Starlink, а также 2 настоящих спутника, предназначенных для контроля за состоянием теплозащитного экрана космического аппарата и передачи данных операторам на Земле во время его входа в атмосферу.

Reuters отмечает, что инженерная культура компании SpaceX считается более склонной к риску по сравнению с другими компаниями аэрокосмической отрасли. Она построена на стратегии частых лётных испытаний, в ходе которых космические аппараты доводятся до предела возможностей. После выявления недочётов в их конструкцию вносятся необходимые изменения.

Остаётся неясным, как потенциальные инвесторы, оценивающие предстоящее публичное размещение акций SpaceX, смогут согласовать склонность Маска к рискам в краткосрочной перспективе с его долгосрочными амбициями в области лунных и межпланетных космических путешествий.

В прошлом году Илон Маск (Elon Reeve Musk), заявил, что космический корабль Strship совершит свой первый непилотируемый полёт к Марсу уже в 2026 году. Успешный испытательный полёт помог бы укрепить позиции компании SpaceX в отношении того, что Starship – самая большая и мощная ракета в мире, когда-либо запущенная в космос, близка к коммерческой готовности после многих лет серьёзных неудач и задержек в разработке.