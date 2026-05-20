Производство обновлённого компактного внедорожника начнётся с 2028 года на заводе в Испании

Автопроизводидель Ford стремится оживить свой испытывающий трудности в Европе по производству легковых автомобилей с помощью новой версии внедорожника Bronco. В данном случае компания следует успешному примеру возвращения этой модели в Северную Америку. Об этом сообщает Bloomberg. Заявлено, что компания Ford начнёт производство компактного внедорожника Bronco c 2028 года в рамках масштабной программы развития модельного ряда, который предусматривает появление пяти новых моделей для рынка Европы к 2029 году.

Внедорожник Ford Bronco на автосалоне AutoMobility LA 2024. Фото: Robyn Beck/AFP/Getty Images

Выпуск модели Bronco для европейских потребителей будет осуществляться на заводе компании в Валенсии, Испания. Ford также представит в Европе автомобили меньшего размера, в том числе доступные по цене электромобили и модели с двигателями внутреннего сгорания, чтобы конкурировать с наплывом моделей о китайских компаний. Bloomberg отмечает, что компания Ford когда-то являлась крупнейшим производителем автомобилей в Европе. Она выпускала одни из самых известных семейных автомобилей на континенте, включая модели Mondeo и Fiesta.

Однако за последние годы этот производитель утерял свои лидирующие позиции, снимая с производства новые модели, закрывая предприятия и теряя дилеров. Согласно данным Европейской ассоциации автопроизводителей, если в 2010 году рыночная доля компании Ford составляла 9%, то в 2025 году она снизилась до 3%. В прошлом году компания Ford прекратила производство на своем заводе в Саарлуисе, Германия, после того, как сняла с производства модель Fiesta. Такой шаг подчеркивает резкий упадок бизнеса, который когда-то во многом определял массовый автомобильный рынок Европы.

Модель Ford Bronco никогда не имел широких продаж в Европе. В 2021 году компания Ford возобновила выпуск этой модели для рынка Северной Америки. Произошло это после двадцатипятилетнего перерыва. После возобновления производства компании удалось сделать внедорожник одним из самых успешных своих продуктов за последние годы. Теперь компания делает ставку на более компактную европейскую версию, наряду с другими моделями, чтобы возродить свои позиции в регионе после многих лет сокращений и снижения продаж.