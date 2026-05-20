Полгода назад я собрал себе весьма неплохой второй компьютер и сегодня хочу поделится впечатлениями о его эксплуатации в течение полугода. Не все они будут позитивными, так как минусов оказалось весьма немало. Это не первый дополнительный ПК в моем доме, у всех домашних уже есть свои компьютеры, которые мне приходится обслуживать и апгрейдить, но он стал именно моим вторым ПК, стоит у меня в комнате и пользуюсь им в основном только я.

реклама





Напомню его конфигурацию:

Процессор - четырехъядерный Ryzen 3 2200G

Кулер процессора - ID-COOLING SE-903-SD V3

Материнская плата - MSI B450-A PRO MAX

Оперативная память - ADATA XPG GAMMIX D20 DDR4 3200 МГц 16 ГБ (2x8ГБ)

Видеокарта - встроенная графика Vega 8

SSD-накопитель - DEXP C100 256 Гб

Блок питания - DEEPCOOL PF450

Корпус - Ocypus Gamma C70

Мониторы - 42" ТВ Sony и 27" Iiyama ProLite XB2783HSU

Как видите, это бюджетный ПК, который совсем не тянет на звание игрового. Из довольно свежих игр на нем можно играть только в инди проекты, ведь производительность встроенной графики Vega 8 - это уровень древней видеокарты GeForce GTX 750 даже без приставки Ti или более свежей GeForce GT 1030. Причем в некоторых играх Vega 8 будет прилично отставать от подобных дискретных видеокарт.

реклама





Даже такие нетребовательные стратегии с простой графикой, как Northgard, Farthest Frontier или Age of Empires II: Definitive Edition ворочаются на этом ПК с большим трудом. Но, учитывая то, что я немало времени провожу за старыми ПК-играми, эмуляторами ретро консолей и домашних ПК 1980-х годов, для меня он стал вполне игровым. Правда, пришлось добавить к нему геймпад от консоли Xbox One, чтобы с максимальным комфортом играть в старые платформеры и гонки.

Положительные впечатления

Начнем с плюсов использования подобного ПК дома. Во-первых, если платформы основного игрового и запасного ПК совпадают, можно без проблем устанавливать в него более мощные комплектующие при апгрейде основного ПК. К примеру, в моем случае оба ПК имеют платформу AM4 и я могу потом поставить в дополнительный компьютер буквально все комплектующие из основного. Оперативную память, процессор, материнскую плату. Не говоря уже про видеокарту и блок питания.

реклама





У меня кстати, так и получилось. Когда материнская плата MSI B450-A PRO MAX стала глючить при работе с несколькими SATA накопителями, я отправил ее во второй ПК, а в основной купил новую материнскую плату MSI B550-A PRO. А плата GIGABYTE B450M H из запасного ПК отправилась на полку, про запас.

Кстати, для процессоров со встроенной графикой, на которых будут не только серфить интернет и смотреть фильмы, но еще и играть, материнские платы с достаточно качественной системой питания, полностью накрытой радиаторами, как у MSI B450-A PRO MAX, подходят гораздо лучше, так как нагрузка на верхние фазы от видеоядра будет приличная. Но и второй ПК тоже может выступить временным «донором» комплектующих для основного, если в нем выйдет из строя, например, ОЗУ.

реклама





Да и прокачать подобный ПК до более мощного уровня можно без особых проблем. К примеру, даже если не связываться с «Авито», можно поставить процессор Ryzen 5 5500 и видеокарту GeForce RTX 5050, GeForce RTX 5060 или INTEL Arc B570 и получится ПК, который потянет все новые игры. Да, будут потери из-за шины PCI Express третьей версии, но с моими играми это не критично. А если поискать на вторичном рынке процессор и видеокарты GeForce GTX 1660 SUPER, GeForce RTX 3050 или Radeon RX 6600, то можно будет уложиться еще в более меньшую сумму.

Мне очень понравилось то, что, имея запасной ПК с полностью настроенным нужным софтом, а особенно - с браузером со всеми нужными сайтами, можно без проблем посвятить переборке и настройке основного ПК уже не несколько часов, а хоть несколько дней. Не выпадая при этом из привычной цифровой развлекательной и рабочей среды. Да и в случае масштабного апгрейда или полной продажи основного ПК можно не торопиться и искать оптимальные варианты, сидя на запасном ПК.

Имея монитор и ТВ с несколькими видеовходами, я подключил оба компьютера перекрестно. Основной ПК может выводить изображение на монитор и ТВ, и дополнительный ПК тоже выводит изображение на оба экрана. И учитывая то, что для них есть беспроводные клавиатуры и мыши, можно пользоваться обоими ПК в разных местах комнаты, на диване и на компьютерном столе, достаточно только переключить источник картинки в мониторе или ТВ. Правда HDMI кабелей для этого потребовалось аж четыре штуки, да еще я использовал пару переходников - на Display Port и DVI, но получаемое удобство этого стоило.

Компьютер получился довольно тихим, для его охлаждения вполне хватает кулера ID-COOLING SE-903-SD V3 с тремя теплотрубками, на не самых максимальных оборотах и всего одного вентилятора диаметром 120 мм в корпусе. Который стоит на выдув и вращается всего на 800 об/мин. Большой свободный объем в корпусе ПК всегда идет на пользу охлаждению.

Два ПК в одной комнате позволяют с азартом играть с друзьями и родственниками в игры по локальной сети, и я установил целую подборку старых ностальгических игр для этого. Warcraft III: The Frozen Throne, Quake III Arena, Counter-Strike: Source, Unreal Tournament 2004, Worms Armageddon, Need for Speed II, FlatOut 2 - с этими играми у меня дома получился самый настоящий компьютерный клуб начала нулевых годов. Немало времени мы наиграли и в старый добрый Minecraft, который при совместной игре открывается с самых лучших сторон.

Минусы

Теперь о минусах, которых тоже выявилось немало. Второй ПК - это дополнительная головная боль, ведь его тоже придется чистить от пыли, менять высохшую термопасту, решать проблемы с программами и переустанавливать Windows. Раньше эти занятия меня не особо напрягали, но с возрастом хочется, чтобы ПК просто работал и выполнял нужные задачи и к нему «под капот» я стараюсь залезать как можно реже.

Корпус, в котором я собрал этот ПК - Ocypus Gamma C70, полноразмерный, форм-фактора ATX и довольно крупный. Это удобно тем, что в него можно установить практически любую материнскую плату и крупную видеокарту, но вот места в комнате, которого никогда не бывает много, он занимает прилично. Добавьте к этому «вязанку» проводов HDMI, которая теперь тянется у меня через всю комнату. Хорошо хоть то, что в основном я проложил их за шкафом.

Собирая этот ПК, я думал, что летом будут брать его на дачу, но теперь отказался от этой затеи. Корпус Ocypus Gamma C70 слишком крупный и хрупкий, да и железо у него очень тонкое и в багажник машины, как старый InWin из стали толщиной 0.8 мм, его не закинешь. Да и стоимость у этого ПК получилась весьма приличная, так что, если дачу вскроют воры, потерять его будет очень жалко. Так что на дачу в это лето я возьму совсем старенький ПК на базе древнего процессора AMD Phenom X3, который настолько дешев, что на него даже не позарятся потенциальные грабители.

Этот ПК обошелся мне дороже 20000 рублей, его комплектующие я покупал вот по такой цене в разные временные периоды:

Процессор Ryzen 3 2200G, б/у — 1800 рублей

Кулер процессора ID-COOLING SE-903-SD V3 — 850 рублей

Материнская плата MSI B450-A PRO MAX (куплена в 2020 году) — 6000 рублей

Оперативная память ADATA XPG GAMMIX D20 (куплена в 2023 году) — 3890 рублей

SSD-накопитель DEXP C100 (куплен в 2024 году) — 2199 рублей

Блок питания DEEPCOOL PF450 — 3600 рублей

Корпус Ocypus Gamma C70 — 2650 рубля

Если добавить сюда мелочевку - вентилятор, переходники, беспроводную периферию и HDMI-кабели и учесть то, что ОЗУ и SSD сейчас стоят намного дороже, то его сейчас цена перевалит за 30000 рублей. Это немало и немного добавив можно купить гораздо более удобный мини-ПК, который и места в комнате практически не занимает, и который можно легко положить в карман и взять с собой на дачу. Например - JuniBox x3 pro или Ninkear M8.

Изображение: Яндекс.Маркет

На каком «железе» я порекомендую собирать подобный второй домашний ПК?

Если бы я собирал подобный ПК с нуля в 2026 году, решив искать комплектующие на «Авито», то искал бы недорогие связки из материнской платы сокета LGA 1155 и четырехъядерного процессора, например, Core i5-2400 или Core i5-2500K. Вместе с 8 или 16 ГБ ОЗУ DDR3 такого процессора хватит для многих задач и большинства игр, вышедших до 2020-х годов. Немного дороже обойдутся более актуальные и мощные сборки на базе платформы LGA 1150 и восьмипоточного процессора Core i7-4770K или схожего по характеристиками Xeon E3-1245V3.

Но я скорее всего обратил бы внимание на платформу AM4, процессоров для нее на вторичном рынке есть просто огромное количество. Но материнскую плату в любом случае купил бы новую, так как это один из самых сложных компонентов ПК, который может иметь скрытые дефекты, трудно диагностируемые при покупке. Тем более, что рубль заметно укрепился за последние месяцы и материнскую плату на чипсете AMD A520 можно купить за очень небольшую сумму.

Но лучше переплатить и взять материнскую плату на чипсете AMD B550, чтобы получить шину PCI Express 4.0 и возможность в будущем использовать современные видеокарты без проблем с пропускной способностью шины. Процессоры для такой сборки тоже можно купить новыми, если не хотите связываться со вторичным рынком.

Хорошо подойдет шестиядерник Ryzen 5 5500, но только для платы на чипсете AMD A520, так как он тоже имеет контроллер PCI Express, ограниченный третьей версией шины. Ryzen 5 5600G со встроенной графикой позволит обойтись в такой сборке без видеокарты. А для материнской платы на чипсете AMD B550 можно присмотреться к процессорам Ryzen 5 5600 и Ryzen 5 5600X, которые все еще не потеряли актуальности для бюджетных сборок.

Итоги

Как видите, иметь два ПК довольно удобно, но затратно, да и дополнительных проблем появляется больше. Но отказываться от второго ПК я пока не собираюсь, хотя все больше подумываю об его продаже и покупке мини-ПК или недорогого ноутбука. А под конец я посоветую вам прочитать еще три записи в моем блоге:

Как выбрать оптимальную видеокарту в игровой ПК в 2026 году и не переплатить

Мои впечатления о 8 фантастических фильмах, просмотренных в апреле 2026 года

7 лучших процессоров для сборки недорогого игрового ПК в 2026 году

Все блоги автора Zystax о компьютерах, играх и Windows.

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424