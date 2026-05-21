Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
AMD представляет APU Ryzen AI MAX 400 Gorgon Halo с поддержкой 192 ГБ памяти
Один чип AMD будет способен локально обрабатывать свыше 300 млрд параметров больших языковых моделей

Компания AMD анонсировала линейку чипов Ryzen AI MAX с поддержкой до 192 ГБ оперативной памяти. Это даст возможность одному такому процессору обрабатывать не менее 300 млрд параметров при работе больших языковых моделей.

Изображение: AMD

В новую линейку процессоров Gorgon Halo вошли модели AMD Ryzen AI MAX PRO 400 и Ryzen AI MAX 400. Они основаны на архитектуре Zen 5, графической архитектуре RDNA 3.5 и обладают нейронным процессором XDNA 2 AI. Архитектура центрального процессора не изменилась по сравнению с серией Ryzen AI MAX 300, но были увеличены тактовые частоты и расширена поддержка памяти.

Изображение: AMD

В третьем квартале 2026 года доступ к этим APU получат такие производители, как ASUS, HP и Lenovo. Поддерживаются параллельные рабочие процессы агентного ИИ с объёмом унифицированной памяти до 192 ГБ для нескольких локальных агентов ИИ. AMD обещает производительность уровня рабочих станций, которая будет востребована в проектировании, рендеринге, моделировании и инженерных приложениях.

Изображение: AMD

В момент релиза будут предложены модели Ryzen AI MAX+ PRO 495, Ryzen AI MAX+ PRO 490 и Ryzen AI MAX+ PRO 485. Пользователи смогут выделить для нужд видеокарты до 160 ГБ памяти вместо нынешнего лимита 112 ГБ.

Изображение: AMD

Флагманский чип Ryzen AI MAX+ 495 является 16-ядерным с интегрированным графическим процессором Radeon 8065S с 40 вычислительными блоками. Тактовая частота CPU выросла на 100 МГц до 3,1 ГГц в номинальном значении и до 5,2 ГГц в режиме Boost. Частота GPU также выросла на 100 МГц до 3 ГГц. Производительность блока нейронных вычислений составляет 55 TOPS, TDP 55 Вт с возможностью увеличения до 120 Вт или уменьшения до 45 Вт.

Также ожидается поступление в продажу обычных процессоров Ryzen AI 400 Gorgon в качестве конкурентов для чипов Intel Core Ultra Series 3 Panther Lake, которые будут выпущены уже на следующей неделе.

#amd #сша #процессоры #apu #оперативная память #память #gorgon halo
Источник: wccftech.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российские инженеры создали независимый от системы GPS навигатор
Считавшееся вымершим с 1967 года растение нашли благодаря снимку на платформе iNaturalist
Кроссовер Lada Azimut засветился на дорогах Москвы
Самый мощный атомный энергоблок в России за 5 месяцев выработал 2 млрд кВт-ч электроэнергии
На Alibaba нашли портативные лазерные пушки - мощность излучателей достигает 1кВт
Square Enix и Claytechworks выпустили демоверсию RPG The Adventures of Elliot для консолей и ПК
Студенты из США создали сверхэкономичный автомобиль с расходом топлива около 0,0019 литра на км
Майнер рассказал, как обстоят дела с добычей криптовалют на GPU в 2026 году
Игра Fortnite вернулась в магазин Apple App Store почти во всех странах
Microsoft отказывается от СМС-кодов для входа и восстановления личных учётных записей в Windows 11
29-й сезон мультсериала «Южный парк» выйдет в эфир в середине сентября
В Hardware Unboxed сравнили RX 9070 XT и RTX 5070 Ti в более чем 50 играх
Microsoft признала невозможность загрузки обновлений Windows 11 на некоторых ПК
Civilization VII получила долгожданное возвращающее игру к истокам серии обновление
Энтузиаст сравнил Ryzen 5 5500X3D и Ryzen 5 5500 совместно с RTX 4070 Super в популярных играх
Производителям ПК Intel предложил выбрать: 18A или полное сокращение поставок старых процессоров
Забаненный на 7973 года геймер вернулся в игру в тот же вечер — бан Forza Horizon 6 не сработал
Обновленный УАЗ «Патриот» показали до премьеры с новым салоном, дизелем JAC и светотехникой
NVIDIA рекомендует пользователям обновить драйверы для защиты от обнаруженных уязвимостей
Владелец Tesla Cybertruck арестован после попытки переплыть на своём электропикапе озеро в Техасе

Популярные статьи

Мои впечатления об использовании второго домашнего компьютера спустя полгода
Почему геймеры перестали любить игры – вина игровых блогеров, тренды и YouTube
Mercedes выпустил самый мощный электромобиль в своей истории — 1153 л.с. и поддельный звук V8
Как я собирал 32-битную версию игры «2048» для тестирования Installer-SH 2.8
Обзор второго сезона «Devil May Cry» от Netflix
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter