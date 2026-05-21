Один чип AMD будет способен локально обрабатывать свыше 300 млрд параметров больших языковых моделей

Компания AMD анонсировала линейку чипов Ryzen AI MAX с поддержкой до 192 ГБ оперативной памяти. Это даст возможность одному такому процессору обрабатывать не менее 300 млрд параметров при работе больших языковых моделей.

Изображение: AMD

В новую линейку процессоров Gorgon Halo вошли модели AMD Ryzen AI MAX PRO 400 и Ryzen AI MAX 400. Они основаны на архитектуре Zen 5, графической архитектуре RDNA 3.5 и обладают нейронным процессором XDNA 2 AI. Архитектура центрального процессора не изменилась по сравнению с серией Ryzen AI MAX 300, но были увеличены тактовые частоты и расширена поддержка памяти.

В третьем квартале 2026 года доступ к этим APU получат такие производители, как ASUS, HP и Lenovo. Поддерживаются параллельные рабочие процессы агентного ИИ с объёмом унифицированной памяти до 192 ГБ для нескольких локальных агентов ИИ. AMD обещает производительность уровня рабочих станций, которая будет востребована в проектировании, рендеринге, моделировании и инженерных приложениях.

В момент релиза будут предложены модели Ryzen AI MAX+ PRO 495, Ryzen AI MAX+ PRO 490 и Ryzen AI MAX+ PRO 485. Пользователи смогут выделить для нужд видеокарты до 160 ГБ памяти вместо нынешнего лимита 112 ГБ.

Флагманский чип Ryzen AI MAX+ 495 является 16-ядерным с интегрированным графическим процессором Radeon 8065S с 40 вычислительными блоками. Тактовая частота CPU выросла на 100 МГц до 3,1 ГГц в номинальном значении и до 5,2 ГГц в режиме Boost. Частота GPU также выросла на 100 МГц до 3 ГГц. Производительность блока нейронных вычислений составляет 55 TOPS, TDP 55 Вт с возможностью увеличения до 120 Вт или уменьшения до 45 Вт.

Также ожидается поступление в продажу обычных процессоров Ryzen AI 400 Gorgon в качестве конкурентов для чипов Intel Core Ultra Series 3 Panther Lake, которые будут выпущены уже на следующей неделе.