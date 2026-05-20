Также свой вклад в развитие средневекового российского города внесли торговые пути и ремесленные мастерские

Археозоологическое исследование костей животных из поселения Земляное Городище в Старой Ладоге Ленинградской области показало, что рыболовство в своё время сыграло основную роль в экономике и торговле. Потребовалось изучить свыше 67 тысяч костей животных из слоёв VIII–XVII веков. Это дало возможность узнать о тысячелетней истории одного из важнейших средневековых поселений на северо-западе России.

Древняя Ладога появилась не позже середины VIII века в низовьях реки Волхов и обладала стратегическим местоположением. Водные маршруты соединяли Чёрное море, Византию, Каспийский регион и исламский Восток. Результатом стало появление крупного торгового и местного центра с купцами, контактами со Скандинавией, славянскими и финно-угорскими общинами. Помочь становлению поселения помогло крупномасштабное рыболовство.

В слоях начала IX века резко увеличилось количество рыбных останков. На протяжении более чем 50 лет 63–83% найденных костей принадлежат рыбе. На долю одного только атлантического осетра пришлось 27–34% останков. Также в большом количестве найдены кости судака, леща, волховского сига.

По мнению исследователей, такое количество рыбы превосходило потребности домохозяйств. Её могли солить, сушить или замораживать, используя для обмена.

На основании сохранившихся останков можно предположить, что древние осетры могли достигать длины 3 м и весить больше 300 кг. Подобные уловы были не случайными, а систематическими.

С середины IX века численность останков рыбы начала сокращаться, на смену ей пришёл домашний скот. К X веку выросло поголовье свиней и молочного скота, появились овцы и лошади. Не исключено, что причиной стало уменьшение популяции рыб. В частности, атлантический осётр в этом регионе в настоящее время почти исчез.