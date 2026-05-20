Исследователи назвали источником процветания древней Ладоги трёхметровых осетров
Также свой вклад в развитие средневекового российского города внесли торговые пути и ремесленные мастерские

Археозоологическое исследование костей животных из поселения Земляное Городище в Старой Ладоге Ленинградской области показало, что рыболовство в своё время сыграло основную роль в экономике и торговле. Потребовалось изучить свыше 67 тысяч костей животных из слоёв VIII–XVII веков. Это дало возможность узнать о тысячелетней истории одного из важнейших средневековых поселений на северо-западе России.

Изображение: ChatGPT

Древняя Ладога появилась не позже середины VIII века в низовьях реки Волхов и обладала стратегическим местоположением. Водные маршруты соединяли Чёрное море, Византию, Каспийский регион и исламский Восток. Результатом стало появление крупного торгового и местного центра с купцами, контактами со Скандинавией, славянскими и финно-угорскими общинами. Помочь становлению поселения помогло крупномасштабное рыболовство.

В слоях начала IX века резко увеличилось количество рыбных останков. На протяжении более чем 50 лет 63–83% найденных костей принадлежат рыбе. На долю одного только атлантического осетра пришлось 27–34% останков. Также в большом количестве найдены кости судака, леща, волховского сига.

По мнению исследователей, такое количество рыбы превосходило потребности домохозяйств. Её могли солить, сушить или замораживать, используя для обмена.

Изображение: Служба Института истории материальной культуры РАН

На основании сохранившихся останков можно предположить, что древние осетры могли достигать длины 3 м и весить больше 300 кг. Подобные уловы были не случайными, а систематическими.

С середины IX века численность останков рыбы начала сокращаться, на смену ей пришёл домашний скот. К X веку выросло поголовье свиней и молочного скота, появились овцы и лошади. Не исключено, что причиной стало уменьшение популяции рыб. В частности, атлантический осётр в этом регионе в настоящее время почти исчез.

#россия #история #археология #средневековье #ладога
Источник: arkeonews.net
