Клиенты AMG считаются очень требовательными. Они хотят не просто скорости, а еще и узнаваемого звука, вибраций, особого характера машины. Mercedes учел это при создании первого фирменного электромобиля своего гоночного подразделения. Компания добавила в новинку то, чего традиционно не хватает электрическим спорткарам — характерные, но поддельные звуки V8, имитацию переключения передач и даже вибрации в сиденьях. Все это можно отключить, но для тех, кто скучает по двигателю внутреннего сгорания, такой режим предусмотрен.

реклама





Скриншот-видео Mercedes-Benz

Новый AMG GT построен на технологиях, которые Mercedes уже проверил на рекордном концепте GT XX. Тот автомобиль проехал 40 075 километров за восемь дней на итальянском полигоне Нардо и установил достижение дальности хода для электромобилей.

реклама





Изображение: @Electrek

Главная инженерная особенность новинки — осевые электродвигатели или аксиально-потоковый мотор. Mercedes установил их на серийную машину впервые в автоиндустрии. Вместо привычного вращающегося цилиндра внутри находятся плоские круглые пластины. Толщина каждого двигателя — меньше девяти сантиметров. По сравнению с традиционными радиальными моторами они на 67% компактнее и значительно легче. При этом удельный крутящий момент у них вдвое выше, а мощность — втрое. Mercedes купил компанию YASA, которая разрабатывает такие двигатели, еще в 2021 году. Раньше эти моторы ставили на гибридные спорткары Koenigsegg Regera, Ferrari SF90 и Lamborghini Revuelto.

реклама





Изображение: @Electrek

У AMG GT три двигателя: один спереди и два сзади. Суммарная отдача топ-версии AMG GT 63 с системой Launch Control и зарядом батареи выше 80% — 1153 лошадиные силы. Более простая версия AMG GT 55 выдает 805 сил. При этом электрическая архитектура машины способна на 1300 лошадей, так что в будущем возможны еще более мощные модификации.

Эти цифры делают новинку самым мощным серийным Mercedes за всю историю. Для понимания: гибридный гиперкар AMG ONE стоимостью $2,7 миллиона имеет 1049 лошадиных сил, то есть обычный четырехдверный электромобиль оказался мощнее, чем суперкар с двигателем от Формулы-1 почти за $3 млн.

реклама





Читайте: Студенты из США создали сверхэкономичный автомобиль с расходом топлива около 0,0019 литра на км





Компания Mercedes предоставила одному из своих пилотов-разработчиков Формулы-1 и генеральному директору возможность протестировать автомобиль, во время чего можно услышать имитацию звуков двигателя V8.





Разгон у нового AMG GT EV следующий. Топ-версия набирает первую сотню за две секунды, вторую — за 6,4 секунды. Оба показателя лучше, чем у AMG ONE. Максимальная скорость — 300 километров в час. Более простая версия разгоняется до ста за 2,4 секунды, до двухсот — за 8,7 секунды.

Батарея емкостью 106 киловатт-часов работает на напряжении 800 вольт. Она способна принимать ток до 800 ампер, что дает мощность зарядки более 600 киловатт постоянного тока. С 10 до 80% батарея заряжается примерно за 11 минут. Запас хода по циклу WLTP — от 600 до 700 километров.

Изображение: @Electrek

В батарее используется относительно новая технология — кремниевый анод, что повышает плотность энергии. Система жидкостного охлаждения эффективно отводит тепло благодаря тому, что 2660 отдельных элементов имеют небольшой размер — 26 миллиметров в диаметре и 105 миллиметров в высоту. Mercedes изготовил эти элементы на заказ, и больше их нигде не используют.

Важная деталь для пассажиров сзади: в аккумуляторе сделаны специальные углубления для ног. Это позволило опустить сиденья ниже и дать задним пассажирам больше места над головой. В итоге новый AMG GT оказался на 3,8 сантиметра ниже, чем предыдущая четырехдверная модель с двигателем внутреннего сгорания.

Читайте также: Lamborghini Murcielago SV с изначальной ценой $450 тысяч по прошествии 16 лет продают за $3,7–4 млн





Среди других технических решений — активный задний диффузор, который Mercedes называет первым в мире. Пневматическая подвеска меняет дорожный просвет в зависимости от скорости. Есть шесть предустановленных режимов движения и один настраиваемый. За звук V8, имитацию девятиступенчатой коробки передач и вибрации отвечает отдельный режим Sport+.

Изображение: @Electrek

Внутри салона установили три больших экрана: два перед водителем и один для пассажира. Физических регуляторов климат-контроля и громкости на приборной панели нет. Громкость можно менять кнопками на руле, а температуру — только через экран. Три физических переключателя на центральной консоли отвечают за настройку отклика машины, управляемости и сцепления с дорогой. Подрулевые лепестки нужны для переключения поддельных передач, когда водитель включает режим Sport+. Проекционный дисплей работает даже с поляризованными солнечными очками — редкое качество. В него загружены данные с известных гоночных трасс, включая хронометраж секторов. Панорамная крыша из электрохромного стекла переключается между прозрачным и непрозрачным состояниями в зависимости от режима.

Изображение: @Electrek

В автомобиле четыре отдельных сиденья с усиленной боковой поддержкой. За доплату можно заказать задний диван на три места, но у пассажира посередине не будет углубления для ног. Багажник вмещает три чемодана или две сумки для гольфа. В этом низком спортивном электромобиле даже можно возить лыжи для четырех человек. Они помещаются в багажник через проход посередине задних сидений.

Mercedes оснастит американские версии разъемом NACS, остальные рынки получат другие типы портов.