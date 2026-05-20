Mercedes выпустил самый мощный электромобиль в своей истории — 1153 л.с. и поддельный звук V8

Mercedes показал электрический AMG GT 4-Door Coupe. Это первый электромобиль, который полностью разработало подразделение AMG, и самый мощный серийный Mercedes за всю историю марки.

Клиенты AMG считаются очень требовательными. Они хотят не просто скорости, а еще и узнаваемого звука, вибраций, особого характера машины. Mercedes учел это при создании первого фирменного электромобиля своего гоночного подразделения. Компания добавила в новинку то, чего традиционно не хватает электрическим спорткарам — характерные, но поддельные звуки V8, имитацию переключения передач и даже вибрации в сиденьях. Все это можно отключить, но для тех, кто скучает по двигателю внутреннего сгорания, такой режим предусмотрен. 

Скриншот-видео Mercedes-Benz

Новый AMG GT построен на технологиях, которые Mercedes уже проверил на рекордном концепте GT XX. Тот автомобиль проехал 40 075 километров за восемь дней на итальянском полигоне Нардо и установил достижение дальности хода для электромобилей.

Изображение: @Electrek

Главная инженерная особенность новинки — осевые электродвигатели или аксиально-потоковый мотор. Mercedes установил их на серийную машину впервые в автоиндустрии. Вместо привычного вращающегося цилиндра внутри находятся плоские круглые пластины. Толщина каждого двигателя — меньше девяти сантиметров. По сравнению с традиционными радиальными моторами они на 67% компактнее и значительно легче. При этом удельный крутящий момент у них вдвое выше, а мощность — втрое. Mercedes купил компанию YASA, которая разрабатывает такие двигатели, еще в 2021 году. Раньше эти моторы ставили на гибридные спорткары Koenigsegg Regera, Ferrari SF90 и Lamborghini Revuelto.

Изображение: @Electrek

У AMG GT три двигателя: один спереди и два сзади. Суммарная отдача топ-версии AMG GT 63 с системой Launch Control и зарядом батареи выше 80% — 1153 лошадиные силы. Более простая версия AMG GT 55 выдает 805 сил. При этом электрическая архитектура машины способна на 1300 лошадей, так что в будущем возможны еще более мощные модификации.

Эти цифры делают новинку самым мощным серийным Mercedes за всю историю. Для понимания: гибридный гиперкар AMG ONE стоимостью $2,7 миллиона имеет 1049 лошадиных сил, то есть обычный четырехдверный электромобиль оказался мощнее, чем суперкар с двигателем от Формулы-1 почти за $3 млн.

Компания Mercedes предоставила одному из своих пилотов-разработчиков Формулы-1 и генеральному директору возможность протестировать автомобиль, во время чего можно услышать имитацию звуков двигателя V8.


Разгон у нового AMG GT EV следующий. Топ-версия набирает первую сотню за две секунды, вторую — за 6,4 секунды. Оба показателя лучше, чем у AMG ONE. Максимальная скорость — 300 километров в час. Более простая версия разгоняется до ста за 2,4 секунды, до двухсот — за 8,7 секунды.

Батарея емкостью 106 киловатт-часов работает на напряжении 800 вольт. Она способна принимать ток до 800 ампер, что дает мощность зарядки более 600 киловатт постоянного тока. С 10 до 80% батарея заряжается примерно за 11 минут. Запас хода по циклу WLTP — от 600 до 700 километров.

Изображение: @Electrek

В батарее используется относительно новая технология — кремниевый анод, что повышает плотность энергии. Система жидкостного охлаждения эффективно отводит тепло благодаря тому, что 2660 отдельных элементов имеют небольшой размер — 26 миллиметров в диаметре и 105 миллиметров в высоту. Mercedes изготовил эти элементы на заказ, и больше их нигде не используют.

Важная деталь для пассажиров сзади: в аккумуляторе сделаны специальные углубления для ног. Это позволило опустить сиденья ниже и дать задним пассажирам больше места над головой. В итоге новый AMG GT оказался на 3,8 сантиметра ниже, чем предыдущая четырехдверная модель с двигателем внутреннего сгорания.

Среди других технических решений — активный задний диффузор, который Mercedes называет первым в мире. Пневматическая подвеска меняет дорожный просвет в зависимости от скорости. Есть шесть предустановленных режимов движения и один настраиваемый. За звук V8, имитацию девятиступенчатой коробки передач и вибрации отвечает отдельный режим Sport+.

Изображение: @Electrek

Внутри салона установили три больших экрана: два перед водителем и один для пассажира. Физических регуляторов климат-контроля и громкости на приборной панели нет. Громкость можно менять кнопками на руле, а температуру — только через экран. Три физических переключателя на центральной консоли отвечают за настройку отклика машины, управляемости и сцепления с дорогой. Подрулевые лепестки нужны для переключения поддельных передач, когда водитель включает режим Sport+. Проекционный дисплей работает даже с поляризованными солнечными очками — редкое качество. В него загружены данные с известных гоночных трасс, включая хронометраж секторов. Панорамная крыша из электрохромного стекла переключается между прозрачным и непрозрачным состояниями в зависимости от режима.

Изображение: @Electrek

В автомобиле четыре отдельных сиденья с усиленной боковой поддержкой. За доплату можно заказать задний диван на три места, но у пассажира посередине не будет углубления для ног. Багажник вмещает три чемодана или две сумки для гольфа. В этом низком спортивном электромобиле даже можно возить лыжи для четырех человек. Они помещаются в багажник через проход посередине задних сидений.

Mercedes оснастит американские версии разъемом NACS, остальные рынки получат другие типы портов.

Теги

электромобили mercedes быстрая зарядка суперкар amg v8 yasa 1153 л.с. amg gt 55 amg gt 63 amg gt ev аккумулятор 106 квт•ч зарядка 600 квт осевой двигатель электромобили премиум-класса
