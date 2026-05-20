Лучший игровой процессор для платформы AMD AM4 возвращается.

Юбилейный процессор AMD Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition впервые обнаружили в каталоге интернет-магазина, сообщает VideoCardz.com. Карточка товара появилась на сайте индийского 99 Deals.

Источник изображения: AMD, 99 Deals, VideoCardz.com (и далее)

По предварительной информации, характеристики юбилейной версии процессора не изменились относительно стандартной версии Ryzen 7 5800X3D, которая продавалась с 2022 года. В 2024 году процессор начал исчезать из продажи, по всей видимости, производство было завершено, но теперь возобновляется и причиной этого может быть кризис на рынке DRAM, который делает переход на новую платформу AMD AM5 с памятью DDR5 слишком затратным.

Платформа AM4 до сих пор остаётся актуальной, даже для игр, особенно процессоры с 3D V-Cache, такие как 5800X3D. Это 8-ядерный 16-поточный чип с базовой тактовой частотой 3,4 ГГц и турбо-бустом до 4,5 ГГц. Процессор оснащается кэш-памятью 3-го уровня общим объёмом 96 МБ и настроен на работу в рамках теплопакета 105 Вт.

Если изображения на странице интернет-магазина являются официальными, на упаковке юбилейной версии процессора появятся логотипы 10th Anniversary Edition и слоганы 10th Years of Innovation. Первоначально на старте продаж Ryzen 7 5800X3D продавался в США по цене от 449 $. На сайте 99 Deals процессор появился по цене 30000 индийских рупий, примерно 310 $. Неизвестно, является ли эта цена официальной. В AMD пока не объявили о начале продаж.