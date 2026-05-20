Компания Xiaomi Auto объявила, что Xiaomi YU7 GT установил новый рекорд круга для внедорожников на трассе Nürburgring Nordschleife

Китайская компания Xiaomi объявила о новом достижении в автомобильной индустрии: её электрический кроссовер YU7 GT установил рекорд круга на трассе Nürburgring Nordschleife среди серийных SUV. Автомобиль показал время 7:34.931 (7 минут 34,931 секунды), став самым быстрым в своём классе. Источник изображения: XiaomiТем самым новинка обошла предыдущих лидеров – Audi RS Q8 performance и Porsche Cayenne Turbo GT, которые удерживали позиции самых быстрых кроссоверов на легендарной трассе. Рекордный заезд провёл тест-пилот Рен Чжоусан, ставший первым китайским гонщиком, официально сертифицированным таких заездов.

YU7 GT оснащён двухмоторной электрической установкой мощностью около 990 лошадиных сил и системой полного привода. Максимальная скорость достигает примерно 300 километров в час, а запас хода по циклу CLTC (официальный китайский стандарт для измерения запаса хода и расхода энергии электрокарами) – до 705 километров.

Примечательно, что рекорд был установлен всего за несколько дней до официальной премьеры модели, которая запланирована на 21 мая 2026 года.