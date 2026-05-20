crazycat21
Миниатюрные конденсаторы стали фаворитом инвесторов на фоне бума искусственного интеллекта
Всё дело в том, что серверы для ИИ, напичканные графическими процессорами, имеют очень сложную систему электропитания и требуют огромного количества таких компонентов.

Спрос на многослойные керамические конденсаторы – крошечные электронные компоненты, используемые повсюду, от смартфонов до электромобилей, – резко растёт, поскольку бум искусственного интеллекта стимулирует увеличение производства. Об этом сообщает ежедневная гонконгская газета South China Morning Post (SCMP).

Источник фото: SCMP

Многослойные керамические конденсаторы (MLCC), которые выполняют функцию электрических буферов на печатных платах, всё чаще используются в больших объемах в высокопроизводительных серверах и становятся последним фаворитом инвесторов в сфере искусственного интеллекта (ИИ) после микросхем памяти и оптических модулей.

В отчёте исследовательской компании TrendForce из Тайбэя говорится о том, что бум аппаратного обеспечения для ИИ привёл к сокращению производственных мощностей, поскольку производители многослойных керамических конденсаторов стали отдавать приоритет поставкам высококачественных компонентов для центров обработки данных, а не продукции доступного, потребительского класса. В результате поставщики повысили цены на MLCC.

По данным TrendForce, в этом секторе наблюдается растущий спрос, поскольку для аппаратного обеспечения следующего поколения в области искусственного интеллекта требуются большие объемы многослойных керамических конденсаторов. В отчёте заявлено, что в архитектуре Rubin следующего поколения от американской технологической корпорации NVIDIA, которая будет использоваться в передовой вычислительной платформе для ИИ и потребует более сложного управления системой питания, на одной плате используется 12000 многослойных керамических конденсаторов. Для сравнения, на существующей в настоящее время платформе GB200 таких MLCC «всего» 6500 штук.

SCMP со ссылкой на аналитическую записку компании  China Securities отмечает, что современный сервер для системы искусственного интеллекта, плотно напичканный графическими процессорами, потребляет в десять раз больше электроэнергии и может потребовать до 28000 многослойных керамических конденсаторов на единицу, что в тринадцать раз больше, чем сервер в стандартной конфигурации. Доминирующее положение на мировом рынке MLCC занимают производители из Японии и Южной Кореи. Абсолютными лидерами отрасли являются компании Murata Manufacturing и Samsung Electro-Mechanics (SEMCO), которые прочно удерживают позиции на данном рынке.

#nvidia #новости #технологии #искусственный интеллект #графические процессоры #gb200 #rubin #конденсаторы #mlcc #murata manufacturing #semco
Источник: scmp.com
