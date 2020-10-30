Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: смарт часы TicWatch 2020, отвертка Xiaomi
Период разогрева к распродаже 11.11 на алиэкспресс уже во всю идет. Сейчас самое время наполнить корзину по максимуму.
А еще лучше будет если возьмете этот купон $2 от $5 и сэкономите еще немного денег.
Магнитный болт
Цена $1.99
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Не знаю как вы, а я меняю масло в автомобиле всегда перед зимой, не зависимо от того проехал ли я 8-10 тысяч километров или нет. Думаю это делают многие на зиму по ряду причин. В этом нам поможет эта металлическая пробка с неодимовым магнитом, который должен собирать металлическую стружку и частички, тем самым уменьшая износ двигателя.
Смарт часы TicWatch Pro 2020
Цена $202
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Премиальный аксессуар от дочерней компании Xiaomi - Mobvoi. Полноценные умные часы с поддержкой бесконтактной оплаты и широким функционалом, доступным на Android Wear.
- Есть NFC
- Браслет часов сделан из натуральной кожи
- Экран - 1,39 дюймов
- Аккумулятор - 415mah
- Есть влагозащита IP68
Крутые наушники
Цена $14
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Беспроводные наушники вкладыши с кейсом для хранения и зарядки, имеют порт bluetooth для передачи данных, аккумулятор на 1200mah, удобные мягкие амбюшуры, сменные чашки, отличный звук в диапазоне до 20 000 герц. Чувствительность 120 дб, можно использовать в качестве игровой гарнитуры и при занятиях спортом.
ТВ-бокс Xiaomi Mi TV Stick
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Цена $29
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Маленький свисток-приставка который напрямую подключается к HDMI порту. По функционалу схож с популярными TV боксами от Xiaomi.
- разрешение 2K FHD + HDR
Вертикальный беспроводной пылесос Xiaomi Dreame V10
Цена $146
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- мощность 22 кПа (140 Вт),
- до 60 минут работы,
- вес 1.5 кг,
- в комплекте 4 насадки
Ультразвуковая щетка для чистки лица
Цена $6
Ультразвуковая небольшая щетка для чистки лица Xiaomi из силикона, обеспечивающего длительный срок службы. Он не только очищает лицо, но и массирует, отшелушивает, очищает и сужает поры.
Кран с подогревом
Цена $18
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Недорогой кран с функцией проточного нагревателя. Собран качественно и работает без нареканий. Нагревает тоже хорошо, но с условием, что чем меньше напор, тем горячее вода. Продаются модели с разными гусаками.
Керамика для авто
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Цена $7
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Гидрофобное керамическое покрытие для автомобиля обладает устойчивостью к царапинам и высокой стойкостью к истиранию. Полный аналог антидождя.
Электрическая отвертка Xiaomi
Цена $24
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Отвёртка Xiaomi оснащена аккумулятором ёмкостью 1500 мАч, рассчитанным на 180 применений, имеет эргономичный дизайн, и комплектный набор бит в количестве 6 штук из легированной стали S2 с твёрдостью 60 HRC и кейсом для хранения.
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