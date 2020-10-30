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Цена $1.99

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Не знаю как вы, а я меняю масло в автомобиле всегда перед зимой, не зависимо от того проехал ли я 8-10 тысяч километров или нет. Думаю это делают многие на зиму по ряду причин. В этом нам поможет эта металлическая пробка с неодимовым магнитом, который должен собирать металлическую стружку и частички, тем самым уменьшая износ двигателя.

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Премиальный аксессуар от дочерней компании Xiaomi - Mobvoi. Полноценные умные часы с поддержкой бесконтактной оплаты и широким функционалом, доступным на Android Wear.

Есть NFC

Браслет часов сделан из натуральной кожи

Экран - 1,39 дюймов

Аккумулятор - 415mah

Есть влагозащита IP68

Крутые наушники

Цена $14

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Беспроводные наушники вкладыши с кейсом для хранения и зарядки, имеют порт bluetooth для передачи данных, аккумулятор на 1200mah, удобные мягкие амбюшуры, сменные чашки, отличный звук в диапазоне до 20 000 герц. Чувствительность 120 дб, можно использовать в качестве игровой гарнитуры и при занятиях спортом.

ТВ-бокс Xiaomi Mi TV Stick

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Цена $29

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Маленький свисток-приставка который напрямую подключается к HDMI порту. По функционалу схож с популярными TV боксами от Xiaomi.

разрешение 2K FHD + HDR

Вертикальный беспроводной пылесос Xiaomi Dreame V10

Цена $146

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мощность 22 кПа (140 Вт),

до 60 минут работы,

вес 1.5 кг,

в комплекте 4 насадки

Ультразвуковая щетка для чистки лица

Цена $6

КУПИТЬ ТУТ - Xiaomi InFace

Ультразвуковая небольшая щетка для чистки лица Xiaomi из силикона, обеспечивающего длительный срок службы. Он не только очищает лицо, но и массирует, отшелушивает, очищает и сужает поры.

Кран с подогревом

Цена $18

КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - TINTON LIFE - SaengQ - Другой

Недорогой кран с функцией проточного нагревателя. Собран качественно и работает без нареканий. Нагревает тоже хорошо, но с условием, что чем меньше напор, тем горячее вода. Продаются модели с разными гусаками.

Керамика для авто

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Цена $7

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Гидрофобное керамическое покрытие для автомобиля обладает устойчивостью к царапинам и высокой стойкостью к истиранию. Полный аналог антидождя.

Электрическая отвертка Xiaomi

Цена $24

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Отвёртка Xiaomi оснащена аккумулятором ёмкостью 1500 мАч, рассчитанным на 180 применений, имеет эргономичный дизайн, и комплектный набор бит в количестве 6 штук из легированной стали S2 с твёрдостью 60 HRC и кейсом для хранения.

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