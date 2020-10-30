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Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: смарт часы TicWatch 2020, отвертка Xiaomi

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Цена $1.99

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  • Есть NFC
  • Браслет часов сделан из натуральной кожи
  • Экран - 1,39 дюймов
  • Аккумулятор - 415mah
  • Есть влагозащита IP68

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Цена $14

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Беспроводные наушники вкладыши с кейсом для хранения и зарядки, имеют порт bluetooth для передачи данных, аккумулятор на 1200mah, удобные мягкие амбюшуры, сменные чашки, отличный звук в диапазоне до 20 000 герц. Чувствительность 120 дб, можно использовать в качестве игровой гарнитуры и при занятиях спортом.

ТВ-бокс Xiaomi Mi TV Stick

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Цена $29

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Маленький свисток-приставка который напрямую подключается к HDMI порту. По функционалу схож с популярными TV боксами от Xiaomi.

  • разрешение 2K FHD + HDR

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  • мощность 22 кПа (140 Вт),
  • до 60 минут работы,
  • вес 1.5 кг,
  • в комплекте 4 насадки

Ультразвуковая щетка для чистки лица

Цена $6

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Ультразвуковая небольшая щетка для чистки лица Xiaomi из силикона, обеспечивающего длительный срок службы. Он не только очищает лицо, но и массирует, отшелушивает, очищает и сужает поры. 

Кран с подогревом

Цена $18

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Недорогой кран с функцией проточного нагревателя. Собран качественно и работает без нареканий. Нагревает тоже хорошо, но с условием, что чем меньше напор, тем горячее вода. Продаются модели с разными гусаками.

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Электрическая отвертка Xiaomi

Цена $24

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Отвёртка Xiaomi оснащена аккумулятором ёмкостью 1500 мАч, рассчитанным на 180 применений, имеет эргономичный дизайн, и комплектный набор бит в количестве 6 штук из легированной стали S2 с твёрдостью 60 HRC и кейсом для хранения.

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