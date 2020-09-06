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Технически совершенная полировальная машинка с электрическим приводом используется для эффективной и качественной полировки краски на машине. Модель обладает эргономичной конструкцией, отличными рабочими характеристиками и может похвастаться продолжительным гарантированным сроком эксплуатации

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Универсальный телескоп поможет вам вести наблюдение за астрономическими объектами прямо с балкона или чердака загородного коттеджа. Svbony SV28 подойдет как для развлечений, так и профессиональным астрономам. Оптика совершенно не нуждается в уходе, цветовая гамма всегда без искажений, имеет широкий угол обзора.

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Работа с качественным инструментом приносит не только удовольствие от процесса, но и гарантирует отличный результат. Осциллирующий инструмент WORKPRO является многофункциональным техническим девайсом, который заменит сразу несколько видов электроинструментов.

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Очень стильная штучка. Открывает пробки на ура. Справляется даже если не снимать фольгу, для которой в комплекте есть специальный ножичек, но лучше не злоупотреблять. В комплекте коротенький провод для зарядки. Как подарок просто пушка.

Цена $28

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Качественная дрель от бренда WOSAI на 12Вт. Отличный вариант для дома, когда нужно быстро, что-то починить или собрать. Батарея на 1500mah. На корпусе имеется лазерная указка для точности.

Цена $13

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В этой модели стоит полноценный мини патрон (можно зажимать разные диаметры, в отличии от цанги), 5 скоростей работы, хорошая комплектация насадок, в комплекте есть даже щетки.

Цена $33

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Мультиметр можно применять для замеров силы постоянного тока, постоянного и переменного напряжения, сопротивления в сетях с напряжением не более 500В. В комплекте щупы и защитный чехол для комфортной переноски.

Цена $29

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Данный станок предназначен для заточки свёрл, ножей, ножниц и лезвий. Для закрепления на верстаке в основании предусмотрены четыре монтажных отверстия. Есть регулировка угла заточки и подсказки для каждого инструмента. У продавца можно заказать дополнительные абразивные круги.

Цена $33

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Качество звука просто прекрасное, будто я слушаю музыку или книгу через огромную колонку. Работают от сети Bluetooth. Заряд держат до полутора часов, далее можно положить их в удобную коробочку на подзарядку.

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