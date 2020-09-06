Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: осциллирующий инструмент WORKPRO, дремель и другое
Полировальная машинка
Цена $22
Технически совершенная полировальная машинка с электрическим приводом используется для эффективной и качественной полировки краски на машине. Модель обладает эргономичной конструкцией, отличными рабочими характеристиками и может похвастаться продолжительным гарантированным сроком эксплуатации
Телескоп
реклама
Цена $51
КУПИТЬ ТУТ - ТУТ или ЗДЕСЬ
Универсальный телескоп поможет вам вести наблюдение за астрономическими объектами прямо с балкона или чердака загородного коттеджа. Svbony SV28 подойдет как для развлечений, так и профессиональным астрономам. Оптика совершенно не нуждается в уходе, цветовая гамма всегда без искажений, имеет широкий угол обзора.
Осциллирующий инструмент WORKPRO
Цена $41
Работа с качественным инструментом приносит не только удовольствие от процесса, но и гарантирует отличный результат. Осциллирующий инструмент WORKPRO является многофункциональным техническим девайсом, который заменит сразу несколько видов электроинструментов.
Автоматический штопор Xiaomi
Цена $22
реклама
Очень стильная штучка. Открывает пробки на ура. Справляется даже если не снимать фольгу, для которой в комплекте есть специальный ножичек, но лучше не злоупотреблять. В комплекте коротенький провод для зарядки. Как подарок просто пушка.
Шуруповерт WOSAI
Цена $28
КУПИТЬ ТУТ - Hilda - DEKO - LOMVUM - Drillpro - Еще
Качественная дрель от бренда WOSAI на 12Вт. Отличный вариант для дома, когда нужно быстро, что-то починить или собрать. Батарея на 1500mah. На корпусе имеется лазерная указка для точности.
Дремель 15000 об/мин
Цена $13
В этой модели стоит полноценный мини патрон (можно зажимать разные диаметры, в отличии от цанги), 5 скоростей работы, хорошая комплектация насадок, в комплекте есть даже щетки.
Цифровой мультиметр
Цена $33
Мультиметр можно применять для замеров силы постоянного тока, постоянного и переменного напряжения, сопротивления в сетях с напряжением не более 500В. В комплекте щупы и защитный чехол для комфортной переноски.
Заточной станок
Цена $29
реклама
Данный станок предназначен для заточки свёрл, ножей, ножниц и лезвий. Для закрепления на верстаке в основании предусмотрены четыре монтажных отверстия. Есть регулировка угла заточки и подсказки для каждого инструмента. У продавца можно заказать дополнительные абразивные круги.
Крутые наушники SYLLABLE S119
Цена $33
реклама
Качество звука просто прекрасное, будто я слушаю музыку или книгу через огромную колонку. Работают от сети Bluetooth. Заряд держат до полутора часов, далее можно положить их в удобную коробочку на подзарядку.
Рекомендую к просмотру прошлые подборки товаров.
В Telegram канале интересные товары публикуются чаще - https://t.me/aliworkman
и группе вконтакте - https://vk.com/workman1
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила