События в мире Михаил Андреев
В России ужесточатся правила парковки электромобилей и гибридов
Связано это с мерами пожарной безопасности.
Владение электромобилем в России на протяжении многих лет позиционировалось как исключительно удобное и выгодное: бесплатные парковки, освобождение от транспортного налога в значительной части регионов, постоянно расширяющаяся электрозарядная инфраструктура. Понятно, что при текущей стоимости электромобилей брать их только ради бесплатных парковок и освобождения от налога — сомнительное решение, ведь экономия на этих позициях никогда не отобьёт переплату за сам электрокар. Тем не менее, данный факт имеет место.

Источник изображения: ChatGPT.

И вот, похоже, электромобили на парковочных местах в перспективе будут изолироваться от стандартных автомобилей. Как сообщают «Известия» со ссылкой на вступающий в силу новый свод правил МЧС о мерах пожарной безопасности, электромобили и подзаряжаемые гибриды нельзя будет оставлять на подземных паркингах группами свыше 10 штук, при этом сами группы электромобилей и гибридов нужно будет отделять от традиционных автомобилей огнеупорными перегородками, а также оснащать такие места системами пожаротушения. Что до зарядных станций, то на подземных паркингах они, по новым правилам, могут быть только «медленными», дабы снизить риск воспламенения батареи во время зарядки.

Отмечено, что новые правила относятся только к новым парковкам или к тем объектам, в которых запланированы капитальный ремонт, реконструкция, техническое перевооружение или изменение назначения объекта. Иными словами, в уже существующих объектах всё останется как прежде, но, опять же, до поры до времени.

Причина внесения изменений в основы пожарной безопасности в отношении электрокаров достаточно проста: из-за своих конструктивных особенностей, а конкретно из-за литий-ионных тяговых аккумуляторов, такие машины горят ярко, быстро и горячо, и тушение таких пожаров, особенно в закрытых или подземных паркингах, весьма затруднительно.

#россия #экономика #автомобили #электромобили #транспорт
