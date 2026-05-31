Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Новая криптовалюта Pearl для ИИ привлекла много майнеров, но прибыль рухнула на 49%
Новая криптовалюта Pearl привлекла внимание майнеров благодаря использованию ИИ-вычислений для защиты сети. Однако рост числа участников уже заметно сократил доходность добычи монеты.
реклама

После запуска основной сети Pearl в конце апреля проект быстро оказался в центре внимания майнингового сообщества. Интерес подогрело необычное устройство блокчейна и сотрудничество с поставщиком облачных ИИ-сервисов Together AI.

Изображение - ChatGPT

Криптовалюта Pearl (PRL) использует механизм Proof-of-Useful-Work. Вместо традиционного хеширования сеть защищают вычисления, основанные на крупномасштабном матричном умножении, которое также применяют при обучении и работе моделей искусственного интеллекта.

реклама

Дополнительное внимание к проекту привлекло объявление Together AI от 15 мая. Компания запустила сервис вывода на базе модели Gemma-4-31B-it-pearl, снизив стоимость обработки запросов более чем на 25% за счет будущих эмиссий PRL.

На фоне интереса к проекту майнеры начали активно использовать арендованные облачные мощности. Для добычи монеты задействовали главным образом видеокарты Nvidia RTX 4090 и RTX 5090 через сервисы RunPod и Vast.ai, подключаясь к пулам, созданным сообществом.

Рост числа участников привел к увеличению сложности сети. По данным hashrate.no, если ранее RTX 5090 приносила около $33,80 в сутки, то теперь показатель снизился до $17,19. Падение составило 49%.

Сеть остается молодой, при этом награда за блок со временем будет уменьшаться. Торги PRL пока доступны только на небольших биржах с ограниченной ликвидностью, включая SafeTrade и MEXC. Разработчики ориентируют протокол на ускорители H100 и H200 для дата-центров, поэтому масштабного дефицита потребительских видеокарт, характерного для прошлых криптовалютных циклов, участники рынка пока не ожидают.

#nvidia #искусственный интеллект #криптовалюты #майнинг #ии #rtx 4090 #rtx 5090 #gemma-4-31b-it-pearl #pearl #prl #together ai
Источник: tomshardware.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Рычаг переключения передач Bugatti Mistral с серебряной розой может стоить как подержанный хэтчбек
Эксперт сравнил Ryzen 5 5500X3D и Ryzen 5 5600 в 007 First Light и других современных играх
Intel разработала спецификацию блоков питания ATX 12VO V3
Композиция AC/DC «Back in Black» спустя 46 лет вновь попала в музыкальные чарты
MSI анонсирует трёхрежимный 31,5-дюймовый игровой монитор QD-OLED с частотой обновления до 680 Гц
NVIDIA готовит революцию в мире ПК — по слухам на Computex 2026 планируется презентация CPU N1X
Новая эра ПК: Утекли первые характеристики и высокие цены на ноутбуки Lenovo на Nvidia N1X
Новая экранизация «Птицы» по роману Дафны дю Морье с Сарой Снук выйдет в формате сериала
Утечка раскрыла полные характеристики процессоров N1X и N1 за день до начала «новой эры ПК»
Опубликованы предварительные характеристики APU NVIDIA N1 и N1X
Названы предполагаемые конфигурации процессоров NVIDIA N1X и N1
Солнце выдало радиовсплеск рекордной длины — 19 дней вместо обычных пяти
Nvidia и Microsoft анонсировали «новую эру ПК» перед Computex 2026
Разгадана многолетняя загадка скорости вращения Сатурна
Симулятор зоопарка Planet Zoo 2 выйдет 13 октября на ПК и консолях
Первые ПК с ОС Windows на чипах NVIDIA представят уже на следующей неделе
G.Skill и Cooler Master представили память MasterDimm AC DDR5 с вентиляторами
Портативная консоль MSI Claw 8 EX AI+ с Intel Arc G3 Extreme обеспечила 80 fps в Forza Horizon 6
Новичок в EVE Online вытянул из бесплатного лутбокса чертёж корабля за 7000 долларов
Власти Австралии подали в суд против Amazon из-за детских рюкзаков

Популярные статьи

«Звёздные войны. Дарт Мол: Повелитель теней», «Пацаны»: краткий обзор сериалов
Как я настроил охлаждение своего игрового ПК перед жарой 2026 года — пять полезных лайфхаков
Укрощение зависимостей в Linux: 10 лет истории Krita в одном пакете Installer-SH
PlayStation 4 уходит в прошлое – да здравствует PlayStation 4
10 криптовалют, связанных с AI сектором: какие проекты могут выстрелить на фоне бума ИИ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter