Новая криптовалюта Pearl привлекла внимание майнеров благодаря использованию ИИ-вычислений для защиты сети. Однако рост числа участников уже заметно сократил доходность добычи монеты.

После запуска основной сети Pearl в конце апреля проект быстро оказался в центре внимания майнингового сообщества. Интерес подогрело необычное устройство блокчейна и сотрудничество с поставщиком облачных ИИ-сервисов Together AI.

Криптовалюта Pearl (PRL) использует механизм Proof-of-Useful-Work. Вместо традиционного хеширования сеть защищают вычисления, основанные на крупномасштабном матричном умножении, которое также применяют при обучении и работе моделей искусственного интеллекта.

Дополнительное внимание к проекту привлекло объявление Together AI от 15 мая. Компания запустила сервис вывода на базе модели Gemma-4-31B-it-pearl, снизив стоимость обработки запросов более чем на 25% за счет будущих эмиссий PRL.

На фоне интереса к проекту майнеры начали активно использовать арендованные облачные мощности. Для добычи монеты задействовали главным образом видеокарты Nvidia RTX 4090 и RTX 5090 через сервисы RunPod и Vast.ai, подключаясь к пулам, созданным сообществом.

Рост числа участников привел к увеличению сложности сети. По данным hashrate.no, если ранее RTX 5090 приносила около $33,80 в сутки, то теперь показатель снизился до $17,19. Падение составило 49%.

Сеть остается молодой, при этом награда за блок со временем будет уменьшаться. Торги PRL пока доступны только на небольших биржах с ограниченной ликвидностью, включая SafeTrade и MEXC. Разработчики ориентируют протокол на ускорители H100 и H200 для дата-центров, поэтому масштабного дефицита потребительских видеокарт, характерного для прошлых криптовалютных циклов, участники рынка пока не ожидают.