Плеер

КУПИТЬ ТУТ - FiiO M3K

Цена $186

Это аудиоплеер уровня HiFi, подойдёт для тех, кого уже не устраивает смартфон в качестве портативного источника звука. Плеер умеет читать такие lossless-форматы, как ape, flac, alac, wav.

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Любители качественного звука редко признают беспроводные наушники, но поддержка bluetooth тут все же есть. Встроенного аккумулятора на 1800mah хватает на 12 часов непрерывного воспроизведения музыки.

Электропила

КУПИТЬ ТУТ - HILDA - NEWONE - Drillpro - аккумуляторная дисковая пила

Цена $45

Особенно полезна при демонтажных работах. Есть двойная кнопка включений, как на циркулярке. Можно резать металл, дерево, кафель. Максимальная глубина 26 мм. Мощность - 600В. В комплекте 4 диска.

Робот-пылесос LIECTROUX C30B

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КУПИТЬ ТУТ - Roborock S5 Max - Xiaomi Mop - ILIFE V7s Plus - ABIR X6 - ABIR X8 - вертикальный Dreame V9 - ROIDMI - ILIFE H70

Цена $194

Данная модель станет идеальным помощником для уборки дома. Оснащена дистанционным управлением через Wi-Fi со своего смартфона.

Также есть интеллектуальное планирование маршрута. Пылесос сам выбирает области загрязнения, что упрощает уборку, и организовывает маршрут. Функция памяти позволяет устройству запомнить маршруты передвижения в одном и том же помещении. Производит сухую и влажную уборку.

Электросамокат

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Цена $290

Электросамокат с защитой от воды, используется для передвижения по улице. Работает от аккумуляторной батареей 7800mah и имеет мощность двигателя 350 ватт.

Разгоняется со скоростью до 30 км/ч. Колеса из каучука на 8,5 дюймов.

TV Box H96 Max X3

КУПИТЬ ТУТ - VONTAR X3 - Ugoos X3 PRO - X88 Pro

Цена $29

Данную ТВ-приставку можно подключить к любому монитору любого формата и можно смотреть видео. На тв-приставке есть множество каналов. Так что она легко заменит собой кабельное телевидение.

Мужской кожаный ремень

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Цена $12

Ремень в стиле ретро из натуральной кожи с красивой металлической пряжкой не помешает приобрести для подарка настоящему мужчине. Ширина ремня составляет 3,8 см, а длина от 100 см до 125 см на выбор.

Саундбар Xiaomi

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Цена $38

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Саундбар Xiaomi Redmi TV выдаёт качественный звук благодаря двум широкополосным динамикам мощностью 15 Вт каждый. Подключение к современной технике осуществляется с помощью Bluetooth 5.0

Беспроводные наушники Baseus

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Цена $12

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У наушников Bluetooth 5.0, играют 5ч на одном заряде и до 25ч с кейсом, зарядка по Type-C. Есть несколько расцветок. Первые владельцы хорошо отзываются о звуке.

Компрессор на аккумуляторе

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Цена $29

В своей комплектации имеет несколько насадок.Так что и шины авто можно накачать и мячик и матрас для авто и многое другое.

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Много места в машине не займет, так что можно возить его даже в авто бардачке.

Активация Windows 10 Pro

КУПИТЬ ТУТ - Microsoft office 365

Цена $8

Пиратские версии не гарантируют надёжности и запрещены законом, а от производителя система стоит дорого. Это отличный вариант, который стоит не дорого и можно не переживать за нюансы.

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