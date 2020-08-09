Портативная печь для кемпинга

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Цена $4.99

Нержавеющая сталь и алюминиевый сплав объединяются для создания одной из самых легких и портативных печей для кемпинга на рынке. Включенный чехол для переноски дополнительно добавляет портативности, так как его можно просто бросить в сумку, не беспокоясь.

Популярный робот-пылесос Xiaomi

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Цена $450

Девайс для уборки в доме, на даче, передвигается на колесном ходу, собирает мусор и пыль с горизонтальных поверхностей. Способен очистить площадь в 250 квадратных метров за 60 минут. Работает автономно от аккумулятора на 5200mah. Емкость пылесборника 420 мл.

Сабельная пила

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Цена $49.99 - 69.99

Продвинутая сабельная пила для домашних и полупрофессиональных работ с проводным подключением, качественными комплектующими и очень доступной ценой.

Ничуть не хуже серьезных брендовых аналогов, хотя уступает вариантам от Makita или Bosch. Использует стандартную для типа инструмента оснастку.

Электросамокат Kugoo S3

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Цена $283

Это довольно популярный и качественный электросамокат от известного бренда Kugoo.

Пробег на одном заряде до 30 км

Перфорированные литые резиновые колеса

Мощность 350 ватт

Максимальная скорость 35 км/ч

Время зарядки – 4 часа

Зеркало с подсветкой Xiaomi Led Makeup Mirror

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Цена $11

Удобное зеркало с подсветкой для нанесения макияжа. Работает от аккумулятора 1200mAh.

зарядка от micro USB

материал ABS + стекло

вес 360гр

ТВ приставка Xiaomi Mi TV Stick

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Цена $32 по промокоду 25721TV

Разрешение: 2K FHD + HDR

ОС: Android TV 9.0

Процессор: четырехъядерный Cortex-A53 2,0 ГГц

Графический процессор: Mali 450

Память (ОЗУ): 1 ГБ DDR4

Флэш-память: 8 ГБ eMMC

Машинка для стрижки Xiaomi ENCHEN Sharp3

КУПИТЬ ТУТ - Boost - Showsee - RIWA - Sharp X

Цена $14

регулируемая насадка 1-20мм

мощность 5W

аккумулятор 600mAh

зарядка от USB

вес 139гр

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