Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: Xiaomi ENCHEN Sharp3, электросамокат Kugoo S3 и другое
Портативная печь для кемпинга
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Цена $4.99
Нержавеющая сталь и алюминиевый сплав объединяются для создания одной из самых легких и портативных печей для кемпинга на рынке. Включенный чехол для переноски дополнительно добавляет портативности, так как его можно просто бросить в сумку, не беспокоясь.
Популярный робот-пылесос Xiaomi
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КУПИТЬ ТУТ - Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop - ILIFE V7s Plus - ABIR X6 - ABIR X8 - вертикальный Dreame V9 - LIECTROUX C30B - ROIDMI
Цена $450
Девайс для уборки в доме, на даче, передвигается на колесном ходу, собирает мусор и пыль с горизонтальных поверхностей. Способен очистить площадь в 250 квадратных метров за 60 минут. Работает автономно от аккумулятора на 5200mah. Емкость пылесборника 420 мл.
Сабельная пила
КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - ТУТ - ТУТ - ЗДЕСЬ - аккумуляторная дисковая пила
Цена $49.99 - 69.99
Продвинутая сабельная пила для домашних и полупрофессиональных работ с проводным подключением, качественными комплектующими и очень доступной ценой.
Ничуть не хуже серьезных брендовых аналогов, хотя уступает вариантам от Makita или Bosch. Использует стандартную для типа инструмента оснастку.
Электросамокат Kugoo S3
КУПИТЬ ТУТ - Xiaomi Mijia - Аналог Xiaomi MiJia M365 - HIPER Stark DX650
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Цена $283
Это довольно популярный и качественный электросамокат от известного бренда Kugoo.
- Пробег на одном заряде до 30 км
- Перфорированные литые резиновые колеса
- Мощность 350 ватт
- Максимальная скорость 35 км/ч
- Время зарядки – 4 часа
Зеркало с подсветкой Xiaomi Led Makeup Mirror
Цена $11
Удобное зеркало с подсветкой для нанесения макияжа. Работает от аккумулятора 1200mAh.
- зарядка от micro USB
- материал ABS + стекло
- вес 360гр
ТВ приставка Xiaomi Mi TV Stick
Цена $32 по промокоду 25721TV
- Разрешение: 2K FHD + HDR
- ОС: Android TV 9.0
- Процессор: четырехъядерный Cortex-A53 2,0 ГГц
- Графический процессор: Mali 450
- Память (ОЗУ): 1 ГБ DDR4
- Флэш-память: 8 ГБ eMMC
Машинка для стрижки Xiaomi ENCHEN Sharp3
КУПИТЬ ТУТ - Boost - Showsee - RIWA - Sharp X
Цена $14
- регулируемая насадка 1-20мм
- мощность 5W
- аккумулятор 600mAh
- зарядка от USB
- вес 139гр
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