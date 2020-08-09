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Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: Xiaomi ENCHEN Sharp3, электросамокат Kugoo S3 и другое

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Продвинутая сабельная пила для домашних и полупрофессиональных работ с проводным подключением, качественными комплектующими и очень доступной ценой.

Ничуть не хуже серьезных брендовых аналогов, хотя уступает вариантам от Makita или Bosch. Использует стандартную для типа инструмента оснастку.

Электросамокат Kugoo S3

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Цена $283

Это довольно популярный и качественный электросамокат от известного бренда Kugoo.

  • Пробег на одном заряде до 30 км
  • Перфорированные литые резиновые колеса
  • Мощность 350 ватт
  • Максимальная скорость 35 км/ч
  • Время зарядки – 4 часа

Зеркало с подсветкой Xiaomi Led Makeup Mirror

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Цена $11

Удобное зеркало с подсветкой для нанесения макияжа. Работает от аккумулятора 1200mAh.

  • зарядка от micro USB
  • материал ABS + стекло
  • вес 360гр

ТВ приставка Xiaomi Mi TV Stick

КУПИТЬ ТУТ

Цена $32 по промокоду 25721TV

  • Разрешение: 2K FHD + HDR
  • ОС: Android TV 9.0
  • Процессор: четырехъядерный Cortex-A53 2,0 ГГц
  • Графический процессор: Mali 450
  • Память (ОЗУ): 1 ГБ DDR4
  • Флэш-память: 8 ГБ eMMC

Машинка для стрижки Xiaomi ENCHEN Sharp3

КУПИТЬ ТУТBoost - Showsee - RIWA - Sharp X

Цена $14

  • регулируемая насадка 1-20мм
  • мощность 5W
  • аккумулятор 600mAh
  • зарядка от USB
  • вес 139гр

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REY_B_
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REY_B_
16:23
"Ведь в корне придется переписывать ОСь" - Конечно, конечно. Особенно модули слежки. Их Мелкософт перепишет в первую очередь. Ну а на планировщик.... Ну как всегда, как получиться.
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дисплей имеет мой карман в 6,53 дюйма по диагонали.
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