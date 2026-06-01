Компания AMD сообщила о намерении продолжать производство новых процессоров для сокета AM5 как минимум до 2029 года

AMD официально представила новый процессор Ryzen 7 7700X3D, который имеет восемь ядер и предназначен для платформы AM5. Презентация состоялась в рамках выставки Computex 2026, где компания продемонстрировала своё видение того, как обеспечить доступную производительность для геймеров и энтузиастов.

Источник изображения: computerbase.de

Процессор, созданный на основе современной архитектуры, обладает восемью физическими ядрами и шестнадцатью логическими потоками. Базовая тактовая частота составляет 4 ГГц, а в режиме Boost он способен разгоняться до 4,5 ГГц.

Отличительной чертой новой модели, впрочем как и всех процессоров X3D от AMD, является технология 3D V-Cache, которая позволяет увеличить общий объём кэш-памяти до внушительных 104 МБ. Чтобы обеспечить стабильную работу процессора под нагрузкой, необходимо использовать систему охлаждения, способную рассеивать до 120 Вт тепла.

Ключевым различием между Ryzen 7 7700X3D и уже представленным на рынке Ryzen 7 7800X3D заключается в уменьшении максимальной частоты на 500 МГц. Тем не менее, AMD позиционирует новую модель как более доступное решение для массового сегмента. Это подтверждается и рекомендованной розничной ценой: в США она составляет 329 долларов, что значительно ниже начальной стоимости Ryzen 7 7800X3D (449 долларов).

Стоит подчеркнуть, что за время, прошедшее с момента запуска, стоимость старшей модели также снизилась и сейчас ее можно найти даже по цене около 325 долларов.

Старт продаж Ryzen 7 7700X3D намечен уже на 16 июля текущего года.