molexandr
ASUS представила 4,7-слотовую ROG Astral GeForce RTX 5090 Edition 20 с OLED-дисплеем и БП на 3 кВт
Комплектующие представлены в рамках юбилейной линейки к 20-летию бренда ROG.
В рамках празднования 20-летнего юбилея бренда ROG компания ASUS представила на выставке Computex 2026 ещё одну видеокарту RTX 5090 с 800-ваттным лимитом TDP, сообщает ComputerBase. Эта видеокарта — ROG Astral GeForce RTX 5090 Edition 20. Модель получила чёрно-золотистое оформление с изогнутым дисплеем AMOLED и систему охлаждения, занимающую в толщину более 4,5 слотов расширения.

Предыдущей видеокартой ASUS с лимитом TDP, равным 800 Вт, была ROG GeForce RTX 5090 Matrix Platinum Edition. Максимальная мощность доступна при использовании сразу двух разъёмов питания, стандартного 12V-2x6 и дополнительного съёмного GC-HPWR.

Новая модель получила узнаваемый дизайн актуальной серии Astral, однако для юбилейной линейки комплектующих Edition 20 используется другая, чёрно-золотистая расцветка. Видеокарта оснащается более толстой 4,7-слотовой системой охлаждения. Предположительно, изменения были внесены и в конструкцию печатной платы.

Графический процессор видеокарты разогнан до 2730 МГц в стандартном режиме, а в режиме OC Mode тактовая частота повышается до 2760 МГц. Рекомендуется блок питания мощностью не менее 1200 Вт. К слову, подойдёт юбилейный ROG Thor 3000W Titanium III Edition 20, который справится с питанием нескольких видеокарт, что становится всё более актуальным для тех, кто увлекается или работает с ИИ локально. В блоке питания используются транзисторы GaN MOSFET серверного класса и адаптивная двухдиапазонная архитектура для поддержки разных стандартов напряжения.

Блок питания комплектуется четырьмя кабелями ROG Equalizer 12V-2x6, один из которых работает в паре с системой интеллектуальной стабилизации напряжения с приоритетом для видеокарты (GPU-First Intelligent Voltage Stabilizer). Съёмный магнитный OLED-дисплей с удлинителем позволяет отслеживать рабочие показатели в реальном времени как внутри, так и снаружи корпуса. В компании отметили, что ROG Thor 3000W Titanium III Edition 20 удостоился награды Computex Best Choice Award 2026 в категории Computer & System.

Возвращаясь к видеокарте, изогнутый AMOLED-дисплей на её торце тоже съёмный. Ещё один дополнительный съёмный элемент — стеклянная панель на бэкплейте. В комплект с видеокартой войдут различные аксессуары и коллекционные предметы. Цены не уточняются. 

#видеокарты #asus #блоки питания #asus rog
Источник: computerbase.de
