По версии Collider «Матрица» (1999) заняла первое место в списке фильмов 90‑х, которые стоит смотреть снова и снова

Портал Collider составил рейтинг десяти лучших фильмов девяностых, достойных повторного просмотра. Первое место в списке заняла «Матрица» (The Matrix). Издание отмечает её влияние на мировое кино благодаря революционным для того времени визуальным эффектам и темам, которые ставят под сомнение реальность, исследуют цену свободы и вопрос личной идентичности.

В числе вошедших в десятку — «Криминальное чтиво» (1994), «Терминатор 2: Судный день» (1991), «Парк юрского периода» (1993), «Король Лев» (1994) и «Казино» (1995).

Изображение: Warner Bros.

Режиссёр и соавтор сценария Лилли Вачовски (Lilly Wachowski) в интервью Академии кинематографических искусств и наук рассказала, как ей и сестре Лане удалось получить проект. Чтобы убедить студию позволить им выступить со‑режиссерами, сёстры наняли художника и подготовили раскадровки нескольких сцен будущей ленты. Чем больше набросков появлялось, тем убедительнее выглядело их предложение для продюсеров. Вачовски отметила, что руководство студии согласилось, несмотря на риски.

В то время Warner Bros. искала новые идеи после череды провалов крупных релизов. Студия обратила внимание на работы Вачовски и предложила им сотрудничество. Представители Warner Bros. рассчитывали, что новый проект поможет улучшить ее прокатные и финансовые показатели.