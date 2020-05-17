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Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: робот-пылесос C30B, станция горячего воздуха и другое

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Насос

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Цена $14

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Впервые встречаю такую необычную штуковину, хотя если не обращать внимание на её размер. Она с лёгкостью способна накачать колесо от велика, благодаря тому, что внутри сжатый воздух под большим давлением. Одну камеру его с лихвой хватит. Сделан из прочного сплава метала!

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Цена $7

Маска-респиратор предназначена для защиты от вирусов, пыли и других внешних раздражителей. Маска состоит из 5 слоев и имеет встроенный фильтр из активированного угля, его рекомендуется заменять каждые 30 дней.

Турник

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Цена $25

Эта штанга предназначена как для тренировок дома, так и в офисе. Её можно расположить в дверном проеме размером в 70-90 сантиметров. Длина 65-100 сантиметров. Материал - сталь. Пластиковые ручки предназначены для удобного захвата. Нескользящий и простой в использовании тренажер.  

Дальномер

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Цена $18

Компактный лазерный дальномер размером чуть больше стандартной зажигалки. Работает от встроенного литиевого аккумулятора объёмом 200mah. Максимальная дальность измерения составляет 40 метров. Пластиковый корпус с защитой от попадания воды и пыли. Рабочая температура от 0 до 40 градусов.

Робот-пылесос C30B

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Цена $199

В нем имеется функция подключения по WI-FI, есть также бак для воды. Устройство может планировать свой путь уборки. Для управления можно использовать специальное приложение для смартфона. Имеется гироскоп и функция двухмерной картографии. Пылесос понимает голосовые подсказки. Объем бака для воды составляет 350 миллилитров.

Станция горячего воздуха

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Цена $34

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Работает от обычной розетки. На корпусе расположен дисплей с температурой и нужные регуляторы.  Совмещать его вместе с паяльной станцией очень удобно. Кстати если брать обычный паяльник и применять данный девайс, то также получается классное сочетание.

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Alex TOPMAN
21:24
Акционеры хрен что в суде докажут. У каждого покупателя на лбу не написано, геймер он или майнер. Претензия притянута за уши.
NVIDIA обвинили в сокрытии 1,13 млрд долларов дохода
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