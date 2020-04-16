Брелок пистолет

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Цена $6





Этот пистолет сгодится не только для детей, но и вполне для взрослых дяденек и тётенек, особенно в тот момент когда на работе настают скучные моменты. Можно заказать всем в офисе и устроить настоящее боевое сражение.

Пистолет металлический, он складывается и превращается в металлический прямоугольник, который можно подвесить на ключи. Стреляет резинками, причём за раз заряжаются несколько резинок - многозарядный. Стреляет на расстояние до 10 метров.

Система мониторинга давления в шинах

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Цена $19

4 датчика монтируются в колеса и показывают давление в шинах и их температуру. Если будут отклонения от нормы, прибор сообщит Вам об этом. На экране устройства отображается вся необходимая информация. Можно подключиться через приложение по Bluetooth. Питание датчиков от солнечных батарей.

Мини-проектор AKEY7

КУПИТЬ ТУТ - AUN D9 - AUN F30UP - AUN C80UP/C80

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Цена $79

Действительно большой экран до 120 дюймов

Разрешение 1280*720р

Блютуз динамик с объемным звуком

Яркая и четкая картинка 2800лм

Обрезчик углов

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Цена $2

Данный обрезчик пригодится людям, которые занимаются различным оформлением фотоальбомов, оформлением визиток и других изделий из бумаги. Обрезанные углы лучше сохраняются и выглядят эстетично.

Обрезчик сделан из пластика и металла. Нож достаточно острый, режет под радиус в 5 мм. Много положительных отзывов, углы получаются красивые. Из минусов - устают пальцы не подходит для слишком толстой бумаги.

Водостойкий рюкзак с замком TSA

КУПИТЬ ТУТ - Xiaomi

Цена $26

Рюкзак имеет множество положительных отзывов. Отлично пошит из плотного, водонепроницаемого материала, красивый дизайн, основной отсек закрывается на два замка, что предотвратит попадание воды и кражи.

Есть USB выход с наружной стороны, отсек для ноутбука и принадлежностей, различные кармашки, потайной кармашек на спинке, кодовый замок. Рюкзак удобен в носке, не нарушает осанку. Рассчитан на ноутбук не более 17 дюймов. Несколько вариантов дизайнерских решений.

Магнитные bluetooth наушники

КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - Baseus W04 - Baseus W09

Цена $1.72

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Наушники не дорогие, но имеют красивый дизайн с магнитами, они магнитятся друг к другу для удобного хранения или во время носки на шее. Можно использовать в качестве гарнитуры, отвечать на звонки. Встроенной батареи хватает примерно на 2-3 часа прослушивания.





Имитатор телевизора

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Цена $11

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Если часто бываете в отъездах и оставляете своё жильё без присмотра, то эта штука Вам может пригодиться в качестве домашнего охранника. Имитирует работу телевизора дома, в результате чего создаётся эффект присутствия.

ТВ симулятор работает на светодиодных лампочках от пятивольтового источника питания, через usb шнур, это могут быть: компьютеры, ноутбуки, повербанки и другие. Вариант с вилкой для розетки тоже имеется на Али. Есть несколько режимов автоматического включения и отключения по времени. Загорается при наступлении сумерков. Выглядит очень реалистично.

Еще больше интересных товаров найдете в Telegram канале - https://teleg.one/aliworkman или https://t.me/aliworkman

и группе вконтакте - https://vk.com/workman1

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