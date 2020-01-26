Фиксированный зажим для инструментов

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Цена $3.77

Зажим изготовлен из высокопрочного алюминиевого сплава с нержавеющей сталью. Не поддаётся коррозии металла. Практичен, прочен и удобен в использовании. Идеально подходит для плоского резака, долота и различных деревообрабатывающих инструментов.

Массажер-шиацу

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Цена $17

Очень крутой массажер, способный согревать и разминать мышцы, как одновременно, так и по-отдельности. Есть несколько режимов силы.

Кстати, им можно пользоваться не только для шеи и спины, но и на других участках тела. В том числе руках, ногах. Была бы фантазия.

Детектор воздуха

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Цена $115

Со своей работой справляется отлично. Все показания определяет точно: температуру и влажность воздуха и содержание CO2. Цветопередача экрана хорошая, при солнечном свете видно без проблем. Заряжается от сети. Кто имеет газовое и печное отопление датчик послужит отличную службу, чтобы знать что происходит в вашей квартире или доме.

Портативный проектор

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Цена $157

Карманный портативный проектор с батареей на 5000mah имеет беспроводной порт bluetooth, оперативную память в 2гб и накопитель на 32гб. Работает с любыми операционными системами. Проекционное расстояние в 3,5 метров. Поддержка качества 1080p.

Ионизатор воздуха

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Цена $25.31

Повысить качество воздуха в помещении вам поможет ионизатор. Устройство качественно очищает воздух, устраняет сильные запахи, например, запах табака, зоотоваров, а также уменьшает распространение вредоносных вирусов.

Робот-пылесос Xiaomi

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Цена $314

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Робот имеет много функций, при этом можно им самому управлять, через приложение, так что если у вас ребенок есть, то можно им еще и поиграть, а заодно и комнату убрать.

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