Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: Робот-пылесос Xiaomi, массажер и другое
Фиксированный зажим для инструментов
Цена $3.77
Зажим изготовлен из высокопрочного алюминиевого сплава с нержавеющей сталью. Не поддаётся коррозии металла. Практичен, прочен и удобен в использовании. Идеально подходит для плоского резака, долота и различных деревообрабатывающих инструментов.
Массажер-шиацу
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Цена $17
Очень крутой массажер, способный согревать и разминать мышцы, как одновременно, так и по-отдельности. Есть несколько режимов силы.
Кстати, им можно пользоваться не только для шеи и спины, но и на других участках тела. В том числе руках, ногах. Была бы фантазия.
Детектор воздуха
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Цена $115
Со своей работой справляется отлично. Все показания определяет точно: температуру и влажность воздуха и содержание CO2. Цветопередача экрана хорошая, при солнечном свете видно без проблем. Заряжается от сети. Кто имеет газовое и печное отопление датчик послужит отличную службу, чтобы знать что происходит в вашей квартире или доме.
Портативный проектор
Цена $157
Карманный портативный проектор с батареей на 5000mah имеет беспроводной порт bluetooth, оперативную память в 2гб и накопитель на 32гб. Работает с любыми операционными системами. Проекционное расстояние в 3,5 метров. Поддержка качества 1080p.
Ионизатор воздуха
Цена $25.31
Повысить качество воздуха в помещении вам поможет ионизатор. Устройство качественно очищает воздух, устраняет сильные запахи, например, запах табака, зоотоваров, а также уменьшает распространение вредоносных вирусов.
Робот-пылесос Xiaomi
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Цена $314
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Робот имеет много функций, при этом можно им самому управлять, через приложение, так что если у вас ребенок есть, то можно им еще и поиграть, а заодно и комнату убрать.
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