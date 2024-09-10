Недорогие товары с AliExpress, которые вам пригодятся: пусковое устройство Baseus, колонка Mifa A90
Отвёртки с храповым механизмом
Цена 2 943 ₽
Отвёртки с храповым механизмом значительно облегчают процесс работы с винтами, позволяя завинчивать и отвинчивать их без необходимости постоянного перехвата инструмента.
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Монитор Acer 27'' Nitro, ZeroFrame
Цена 14 247 руб по промокоду SUPER10
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16:9, IPS, 2560x1440, 1 / 4ms, 250cd, 100Hz, 2xHDMI(2.0) + 1xDP(1.2) + Audio out, Speakers 2Wx2, sync: FreeSync, hdr: HDR 10
Дрель SMART
Цена 1 177 ₽
Скорость до 700 об/мин, быстрозажимной патрон, крутящий момент 20 Нм, есть подсветка рабочей зоны, реверс, в комплекте аккумулятор 1300 мАч
Электрическая отвертка с насадками
Цена 1 723 ₽
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Благодаря тому, что в комплекте идут самые замысловатые насадки, начиная от звездочек разного размера и заканчивая U-образной битой, вы сможете разобрать и собрать практически все, что угодно.
Кроссовки Baasploa
Цена 2 048 ₽
Преимущество кроссовок заключается в легкости, удобстве и универсальности. Вы можете в них заниматься спортом или использовать, как повседневную обувь, не чувствуя веса.
Пусковое устройство Baseus
Цена 8 589 ₽
Джамп стартер со встроенным аккумулятором на 3000mah. С его помощью можно легко завести автомобиль с разряженным аккумулятором много раз.
Он отлично работает при температуре от -40 до 70 градусов, поэтому подходит для использования в любых условиях.
Колонка Mifa A90
Цена 5 443 ₽
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Мощная 60-ваттная колонка подойдёт для шумных вечеринок на свежем воздухе. Благодаря защите по стандарту IPX8 модель не боится брызг воды, дождя и снега. RGB‑подсветка на торцах подстраивается под звучащий трек. Внушительную автономность до 30 часов обеспечивает аккумулятор на 8 000mah.
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