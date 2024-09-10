Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Недорогие товары с AliExpress, которые вам пригодятся: пусковое устройство Baseus, колонка Mifa A90

В этой подборке будут самые удачные и удивительные находки на Aliexpress, которые набирают популярность.
[ ] для раздела Блоги
+
+

Отвёртки с храповым механизмом

Цена 2 943 ₽

КУПИТЬ ТУТ

Отвёртки с храповым механизмом значительно облегчают процесс работы с винтами, позволяя завинчивать и отвинчивать их без необходимости постоянного перехвата инструмента.

Вступайте в наш Telegram канал со скидками.

Монитор Acer 27'' Nitro, ZeroFrame

Цена 14 247 руб по промокоду SUPER10

реклама



КУПИТЬ ТУТ

16:9, IPS, 2560x1440, 1 / 4ms, 250cd, 100Hz, 2xHDMI(2.0) + 1xDP(1.2) + Audio out, Speakers 2Wx2, sync: FreeSync, hdr: HDR 10

Дрель SMART

Цена 1 177 ₽

КУПИТЬ ТУТ

Скорость до 700 об/мин, быстрозажимной патрон, крутящий момент 20 Нм, есть подсветка рабочей зоны, реверс, в комплекте аккумулятор 1300 мАч

Электрическая отвертка с насадками

Цена 1 723 ₽

реклама



КУПИТЬ ТУТ

Благодаря тому, что в комплекте идут самые замысловатые насадки, начиная от звездочек разного размера и заканчивая U-образной битой, вы сможете разобрать и собрать практически все, что угодно. 

Кроссовки Baasploa

Цена 2 048 ₽

КУПИТЬ ТУТ

Преимущество кроссовок заключается в легкости, удобстве и универсальности. Вы можете в них заниматься спортом или использовать, как повседневную обувь, не чувствуя веса. 

Пусковое устройство Baseus

Цена 8 589 ₽

КУПИТЬ ТУТ - Дешевле

Джамп стартер со встроенным аккумулятором на 3000mah. С его помощью можно легко завести автомобиль с разряженным аккумулятором много раз.

Он отлично работает при температуре от -40 до 70 градусов, поэтому подходит для использования в любых условиях.

Колонка Mifa A90

Цена 5 443 ₽

КУПИТЬ ТУТ

реклама





Мощная 60-ваттная колонка подойдёт для шумных вечеринок на свежем воздухе. Благодаря защите по стандарту IPX8 модель не боится брызг воды, дождя и снега. RGB‑подсветка на торцах подстраивается под звучащий трек. Внушительную автономность до 30 часов обеспечивает аккумулятор на 8 000mah.

Реклама: ООО "АЛИБАБА.КОМ (РУ)" ИНН: 7703380158

Реклама. ООО Яндекс, ИНН 7736207543

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

смартфоны техника гаджеты алиэкспресс электроника дешевые товары комплектующие девайсы яндекс маркет промокоды
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы MSI X670E Gaming Plus WIFI
7
(Обновлено) Обзор механической клавиатуры Ugreen KU103 и беспроводного комплекта Ugreen MK356
3
Обзор комплектов вентиляторов MSI MPG EZ120 ARGB White и MPG EZ120 ARGB
1
Обзор облегчённой игровой мыши MSI Clutch GM51 Lightweight с ковриком MSI Agility GD72 Gleam Edition
5
Обзор ноутбука ASUS Vivobook S15 OLED S5507
14
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z790 Edge TI MAX WIFI
11
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid I360
5
Обзор и тестирование игровой механической клавиатуры MSI Vigor GK41 Dusk
3
Обзор робота-пылесоса ILIFE V9 Pro
+
Обзор планшетного компьютера Doogee T30S
1
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России запустили уникальное импортозамещающее металлургическое производство
4
Google выпустила новую версию Android Auto 12.8
+
Доля золота в российских золотовалютных резервах впервые за 25 лет превысила 30 %
3
One UI 6.1.1 включает обновленный файловый менеджер, который упрощает работу с документами
1
В Сети появился полный список устройств Xiaomi, которые получат Android 15
2
Крупный транспортно-логистический хаб построят в Забайкалье
1
Intel передает все производственные процессы ниже 3 нанометров TSMC и сокращает 15% рабочей силы
2
Голландское правительство запретило экспорт старых станков ASML в Китай
7
Вооруженные силы РФ внедряют FPV-дроны «Ключ», работающие на нестандартных частотах
1
Новое поколение процессоров AMD повторяет ошибки Intel
13
Новый корабль на орбите предназначен для подготовки человечества к полету на Марс
2
«Лаборатория Касперского»: новое вредоносное для Android похищает ключи от криптокошельков с помощью распознавания текста
+
Стали известны фотовозможности предстоящего смартфона Samsung Galaxy S25 Ultra
+
Информатор сообщает о переносе релиза GTA 6 на более поздний срок и периоде дебюта игры на ПК
+
В Москве завершается программа обновления развязок на выездных магистралях
+
В сети появились изображения Xiaomi 14T Pro
+
Опубликованы ожидаемые характеристики планшета Apple iPad Mini 7
+
Произошла утечка информации о версии 1.2 Nicole Rerun в Zenless Zone Zero
+
Информатор раскрыл европейские цены материнских плат ASUS с чипсетом AMD X870
3
Стали известны сроки, когда Google столкнется с наказанием за злоупотребление своей монополией
+

Популярные статьи

Итоги гоночного уик-энда 7-8 сентября
2
Каким должен быть актуальный игровой монитор, и на какие технологии нужно обратить внимание
79
Обходим блокировки Microsoft Store и региональные ограничения на консолях Xbox
+
Презентация Apple 2024: iPhone 16 и его «революции», которых не дождались
14
Какие преимущества есть у жёстких дисков перед SSD, и какой HDD выбрать в 2024 году
8
Обзор и тестирование материнской платы MSI X670E Gaming Plus WIFI
7
Собираем оптимальный игровой компьютер для игр на высокогерцовом мониторе осенью 2024 года
7
Обзор дешёвых наушников Extra Bass QC30 спустя год использования
8
Почему обычному геймеру не нужен игровой ноутбук, и что нужно знать, перед покупкой лэптопа с рук
3
Когда обгон запрещён даже если нет запрещающих знаков и сплошной линии разметки
2

Сейчас обсуждают

Hivi77
15:38
Ну да, а тем временем 60 000 000 000 рублей выделили для блокировки обхода блокировок буржуйских соцсетей.
Свыше 200 подмосковных предприятий получат субсидии на модернизацию
Рустам Жигангареев
15:37
Аэрофлот от суперджета отказалось, укороченный мс-21 им замена
Перспективный российский авиалайнер МС-21 может получить укороченную версию
VRoman
15:35
Отнести свою видюху обратно в магазин, чтобы удовлетворить спрос. Иначе школьникам вернувшись с каникул играть не на чем будет в школе. :-)
По неофициальной информации, NVIDIA приостановила до конца сентября поставки чипов RTX 4070 SUPER
Колючка
15:33
В целом, правила обгона зависят от национальности.
Когда обгон запрещён даже если нет запрещающих знаков и сплошной линии разметки
Китя
15:32
на коробке написано. не веришь гугли.
Обзор и тестирование материнской платы MSI X670E Gaming Plus WIFI
Колючка
15:31
Когда пытаешься обогнать заглота по количеству писюлек в день.
Когда обгон запрещён даже если нет запрещающих знаков и сплошной линии разметки
Gamandril
15:29
Ой, Ёшкин крот. У меня видеокарта AMD, так с чего бы мне знать все о девиациях в технологии, которая мертва? В поисковик надо - туда обращаться. И еще раз - я не призываю экономить материнками. Это от...
Ускорение компьютера в играх с раскрытием потенциала видеокарты и снижением нагрузки на ЦП
Vetali
15:24
Может будет, а может и нет. И если будет, то для AMD платформы это зачем? И USB4 тоже будет, только опять же, зачем?
Обзор и тестирование материнской платы MSI X670E Gaming Plus WIFI
Артём Николаев
15:18
Однозначно надо
Чип A18 Pro в iPhone 16 стал на 15% быстрее и на 20% энергоэффективнее
Артём Николаев
15:14
А чего нет? QHD вытягивают только видюхи за 100к и дороже, которые есть у 3% населения. И то, если целиться в 60 фпс.
Собираем оптимальный игровой компьютер для игр на высокогерцовом мониторе осенью 2024 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем