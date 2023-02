За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Выход корпорации Intel на рынок дискретных видеокарт стал хорошим поводом к возвращению интереса к данному направлению. Возня Nvidia и AMD с вечным выяснением кто быстрее, а кто дешевле привела к тому что видеокарты превратились в предмет роскоши, и понятие «народная видеокарта» утратило всякий смысл. Nvidia возомнила что все её успехи в производстве самых передовых графических ускорителей с самым высоким быстродействием дают ей полное право диктовать фантастически высокие цены, AMD же будучи вечно второй тоже по ценникам на свои устройства не так чтобы сильно отстала от конкурента. Масла в огонь подлили и подливают ещё два фактора: прошедшие две крупнейшие майнинг лихорадки и с каждым годом усугубляющаяся сложность производства графических процессоров. Все факторы ведут к удорожанию производства, что влияет на стоимость. Но при должном желании всегда есть возможность адекватнее выставлять ценники на видеокарты. Однако у двух больших китов поделивших рынок такое желание отсутствует. В свете этого появление третьего игрока должно взбодрить рынок. Хотя бы его нижнюю и начальную среднюю часть, пока.

реклама

Первая волна видеокарт Intel семейства Alchemist изначально нацеливалась на средний и нижний ценовой диапазон. Так А380 должна была стать адекватным ускорителем начального уровня, для успешной конкуренции со встроенной графикой центральных процессоров и теряющими свою актуальность начальными предложениями Nvidia и AMD. Тогда как её старшие сёстры в лице А770 и А750 нацеливались на середину – самый массовый и прибыльный сегмент. Первые месяцы после выхода видеокарты страдали проблемами как в производительности, так и стабильности. Программисты Intel не зная усталости латали программную часть, и в январе выпустили адекватный драйвер, который привнёс улучшения в работу видеокарт. А потом Intel опустила ценники на А750 и она внезапно превратилась в неплохое предложение среднего ценового уровня, укладывающее за 250 рекомендованных долларов на обе лопатки по соотношению цена/производительность своих прямых конкурентов – Nvidia GeForce RTX3060 и AMD Radeon RX6600. В сети достаточно сравнительных обзоров на данную тему, и в каждом авторы не устают хвалить Intel за столь неожиданно щедрое предложение. Рассуждать в этой статье на тему чем продиктован этот демпинг не имеет смысла, всё и без того ясно. Интереснее на практике узнать, как чувствует себя в реальных приложениях видеокарта Intel Arc A750, которая с недавних пор может называться народной.

рекомендации 3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 13700K дешевле 40 тр в Регарде -7% на ASUS 3050 = 25 тр Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом

Тут стоит напомнить об особенностях Alchemist. Самые главные две: низкая производительность в API ниже DirectX12 Ultimate и зависимость от технологии Resizable BAR. Так уж вышло, что Intel нацелилась на игры и приложения разработанные под новейший DirectX12. Можно предположить, что такая узкая специализация призвана ускорить процессы оптимизации видеокарты. Таким образом, имеем на выходе не высокую производительность в играх с поддержкой DirectX9/10/11. Что до ReBAR то её поддержка была реализована ещё на чипсете Z390, что должно улучшить поддержку данной технологии в современных и не очень современных десктопных системах.

Мой экземпляр представляет из себя референсный ускоритель серии Limited Edition.

реклама

реклама

Напомню технические характеристики видеокарты Intel Arc A750. Ускоритель выпускается малым количеством партнёров (Asrock, Gigabyte, Gunnir) и не блещет разнообразием своего исполнения. В основе видеокарты лежит высокопроизводительный графический процессор ACM-G10, состоящий из 3584 блоков ускорения вычислений с плавающей запятой 32-битной точности – основных вычислительных юнитов любого современного гпу. Количество блоков выборки и фильтрации текстур равно 224, количество блоков растеризации и сглаживания – 112. Чип содержит блоки для аппаратного ускорения трассировки лучей и нейронных вычислений, их у него 28 и 448 соответственно. В своём полном варианте гпу содержит 21,7 миллиардов транзисторов и изготавливается по 6-нм тех. процессу. Частотная формула очень проста: ядро и вычислительный домен работают синхронно на базовых 2,05ГГц, ускоряясь во время интенсивных нагрузок до 2,4ГГц. В пике производительности каждый FP32 юнит способен выполнять по 2 операции за такт – подобно своим собратьям по разуму из Nvidia и AMD (в эпоху до RX7xxx), что на частоте boost выдаёт впечатляющие 17,2 терафлопс производительности (больше чем у GeForce RTX3060 Ti и Radeon RX6800) всего блока шейдерных вычислений. При этом пиковые значения скоростей выборки текстур и закраски равны 537,6ГТ/с и 268,8ГП/с.

Подсистема памяти организуется через шину разрядностью 256 бит, объём памяти составляет 8ГБ, что уже лучше чем 6. Частота видеопамяти стандарта GDDR6 составляет 16ГГц, в итоге пропускная способность достигает 512ГБ/с.

Ускоритель не блещет энергоэффективностью, снабжён двумя разъёмами дополнительного питания на 6 и 8 контактов, что позволяет видеокарте употребить до 300Вт мощности. В реальных задачах энергопотребление А750 с лёгкостью переваливает за 200-ваттный предел.

реклама

Как видно, в теории, производительные мощности видеокарты на очень хорошем уровне. Однако на практике несовершенство архитектуры Alchemist и отсутствие большого опыта в создании драйверов не позволяют воспользоваться всеми теоретическими силами ускорителя.

Прогон бенчмарков осуществлён на не самой свежей, но ещё достаточно быстрой системе без перекосов в ту или иную её часть: Intel Core i7-9700 (@4,5ГГц), ASUS Maximus XI Hero, Corsair Vengeance 2x8ГБ DDR4 3200МГц (cl 17), Intel Arc A750, Samsung 970 Pro 512ГБ, A-Data XPG Gammix S11 Pro 2ТБ, Seasonic Focus Plus Platinum 750W, Deepcool Ice Blade Pro, LG 24” IPS.

В качестве ОС использована Windows 10 21H2 (bus. edit.). В настройках операционки выключены: фоновая запись, Xbox Game Bar. Активирован игровой режим. В видеодрайвере активирована анизатропная фильтрация 16х. Что касается игр, то везде выключена вертикальная синхронизация, выключена такая бесполезная и ухудшающая графику настройка как хроматическая аберрация, выключено полноэкранное сглаживание SSAA (aka FSAA). Деактивированы все возможные технологии масштабирования и апскейлинга: DLSS, FSR, XeSS. Разрешение выставлено строго 1920х1080, выставлен полноэкранный режим (кроме игры RDR2, в ней он не активируется). Везде, где возможно, включено сглаживания MSAA в режиме 4х. Все настройки качества графики, в том числе трассировка лучей выставлены на максимум, кроме двух игр: Gears5 и RDR2. Так как сравнение проводилось с видеокартой GeForce RTX2060, а её ограниченный объём памяти не позволил выставить на максимум по одной настройке в этих двух играх. Также в активном состоянии были настройки Nvidia GameWorks (PhysX, HBAO). Для выяснения возможностей технологии Resizable BAR видеокарта протестирована в режимах с включением и выключением этой технологии в BIOS материнской платы. И далее привожу результаты в тестировании А750 в играх и тестовых приложениях.

Сначала тестовые программы.

Теперь игровые тесты.























































На диаграммах иногда встречаются пустые поля напротив тех или иных видеокарт. Всё дело в том, что на 100% начать и завершить все тесты не удалось. Конечно в большей степени виновата была новинка, но разок неожиданно подвёл «джифорс», когда не смог запустить ни один из двух тестов в игре Wolfenstein: Youngblood, тогда как А750 успешно прошла эти тесты и выдала на-гора фпс.

Теперь по порядку. В главном тестовом комбайне – 3DMark во всех шести бенчмарках новинка показала себя очень уверенно и за явным преимуществом победила GeForce RTX2060, даже там, где в качестве API использовался DirectX11. В достаточно возрастном Unigine Valley (DirectX11) А750 показала свою полную несостоятельность, заметно уступив более слабой сопернице. Зато более свежий Superposition расставил всё по своему порядку. В Neon Noir на протяжении всей сцены на А750 наблюдались графические артефакты, в итоге в режиме с активным ReBAR тест завершить не удалось и бенчмарк завис. Очень красивая и технологичная тестовая демка игры Boundary выявила слабость видеокарты Intel относительно RTX2060, скорее всего дело в том, что там используется именно Nvidia RTX, а не DXR.

В игровых тестах (использованы только встроенные в игры бенчмарки) проблемы только усугубились. Если старушка 2060 провалила только одну игру, то проблем у 750 было заметно больше. В Total War: Warhummer2 на системе с А750 не удалось активировать режим DirectX12, в RDR2 на той же системе не удалось завершить бенчмарк с активным API Vulkan – висяк после первой сцены, в Marvel's Guardians of the Galaxy в режиме ReBAR off начинались дикие тормоза с показом слайд-шоу, так что сделать что-либо было невозможно. Шикарный бенчмарк встроенный в игру Chernobylite – Enhanced Edition отказался запускаться на видеокарте Intel, но самым главным разочарованием стал Cyberpunk 2077, в котором случилось то же самое... При этом обе игры без особых проблем запустились до своих стартовых меню.

Шикарный прирост производительности удалось получить в двух играх: Metro: Exodus – Enhanced Edition и в Hitman3: A750 имела явное преимущество над RTX2060 в первом случае на 59%, во втором на 55%. Хотя нет, не только в них, в Serious Sam4 результат был ещё круче – 65% в режиме с активным ReBAR! В остальных прирост не был столь впечатляющим, а в играх с DirectX11 наблюдались и вовсе провалы. Однако, в Horizon Zero Dawn – игре самой что ни на есть DirectX12, видеокарта Intel необычайно сильно просела.

Подводя итоги мной был зафиксирован отрыв A750 от RTX2060 при активной ReBAR по итогам игровых тестов на величину всего 8%. Число было получено по итогам только тех игр, в которых обеим видеокартам удавалось пройти тест полностью. При этом прирост от включения технологии ReBAR составил 26%. А что если сузить результаты до итогов только DirectX12 режимов? Тогда числа получаются несколько иными: 11 и 19% соответственно.

Я специально включил игры таких разных годов выпуска, чтобы получить как можно более широкое представление о возможностях новинки в разных режимах. Поэтому результаты не блещут. Но потенциал очень хорош, и главное, чтобы отдел ПО Intel продолжил свою упорную работу и тогда результаты только улучшатся.