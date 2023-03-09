Атомные подводные лодки ВМФ РФ, появившиеся у берегов США, вызвали тревогу в Пентагоне
На фоне продолжающейся специальной военной операции в защиту Донбасса американские генералы и военные эксперты в Вашингтоне бьют тревогу по поводу активности подводного флота Российской Федерации, находящегося (кто бы мог подумать) за тысячи миль от дома у самых берегов США. Об этом ужасном ночном кошмаре Пентагона сообщает американский новостной журнал Newsweek.
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С первых дней специальной военной операции на Украине, начавшейся в феврале прошлого года, пишет издание, в Черном море происходило интенсивное наращивание российской военно-морской группировки. Более того, согласно официальным источникам, заметно увеличилась численность российских подлодок у берегов Северной Америки и в акватории Средиземного моря.
Военно-морской флот Российской Федерации располагает одной из самых разнообразных флотилий подводных лодок в мире. Некоторые подлодки способны нести ядерные баллистические ракеты, которые в Москве считают ключевым фактором стратегического сдерживания, сообщает Newsweek.
Оправившись после распада СССР в конце 90-х годов прошлого столетия, страна развернула интенсивную работу по модернизации своей подводной флотилии. Так, за последние годы оборонно-промышленный комплекс России (ОПК) построил множество подлодок, способных наносить удары по наиболее важным объектам как на территории Соединенных Штатов, так и в странах Евросоюза.
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В конце прошлого года президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что в ближайшее время на охрану рубежей нашей Родины встанут четыре новые атомные подлодки проекта "Борей-A" с баллистическими ракетами "Булава", способные обеспечить безопасность России на десятилетия вперед.
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Пентагон видит все признаки того, что "ядерные подлодки ВМФ РФ разворачиваются у побережья Соединенных Штатов, в акватории Средиземного моря и в других местах на периферии Европы", - заявил Newsweek Майкл Петерсон, директор института Russia Maritime Studies Institute - RMSI, который якобы занимается изучением российских военных и экономических вопросов, связанных с Мировым океаном (другими словами институт для сдерживания "агрессивного" российского флота). "Развертывание этих судов напоминает развертывание советских подлодок эпохи времена холодной войны", - сказал военный эксперт.
Осенью прошлого года генерал военно-воздушных сил Соединенных Штатов Глен ВанХерк, глава Северного командования США и NORAD, высказался по поводу растущего присутствия АПЛ класса "Северодвинск" у берегов Америки. Он отметил, что именно Российская Федерация является главной угрозой для Соединенных Штатов в данный момент.
Москва только что перебросила подлодки, свою первую АПЛ "Северодвинск" в акваторию Тихого океана", - отметил ВанХерк на конференции Ассоциации сухопутных войск Соединенных Штатов. Еще один подводный крейсер К-560 "Северодвинск" сейчас находится в Средиземном море, и третий на пути в Атлантический океан. Это будет постоянная, глобальная для США угроза, способная нести огромное количество крылатых ракет для удара по наземным объектам Америки".
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Месяцем ранее специалист по OSINT и военно-морской аналитике Х.И. Саттон заявил о наращивании сил Военно-Морского флота России в акватории Средиземного моря. Еще в 2021 году ВанХерк говорил, что подводные лодки ВМФ РФ по бесшумности не уступают подлодкам американских ВМС.
В позапрошлом году вице-адмирал ВМС США Эндрю Льюис в интервью U.S. Naval Institute и The Center for Strategic and International Studies заявил, что растущая активность подлодок BMC России в Атлантике свидетельствует о том, что его ведомство больше не считает Восточное побережье США "неоспоримой" территорией или автоматически " безопасной гаванью" для своих кораблей.
"Мы стали чаще видеть российские подлодки в водах Атлантики. Все эти субмарины Москвы обладают как никогда высоким потенциалом. Сегодня они развертываются на более длительные периоды времени и имеют более смертоносные системы вооружений", - сказал тогда Льюис. "Наши подводники понимают, что они уже давно не являются непобедимыми на море и постоянно ожидают, что им придется действовать бок о бок с нашими соперниками".
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Военно-морской флот США, пишут журналисты западного журнала Newsweek, находится в процессе постоянной модернизации. По данным некоммерческой организации Nuclear Threat Initiative, в его составе насчитывается 64 подводные лодки, включая 50 ударных атомных подводных лодок (эти АПЛ не несут ядерных баллистических ракет, но оснащены ракетами "корабль-поверхность", "корабль-корабль", торпедами и минами), в задачи которых входит поражение и уничтожение кораблей противника, поддержка береговых операций и авианосных групп, а также ведение наблюдения.
Летом прошлого года Вашингтон приступил к строительству своей самой большой атомной подводной лодки с баллистическими ракетами Type Columbia. Также сообщается, что в 2021 году Пентагон принял на вооружение три самые современные субмарины страны.
И уже в осенью прошлого года Соединённые Штаты развернули в акватории Аравийского моря самую малозаметную подводную лодку - SSBN класса "Огайо", сообщает журнал. Бывший офицер подводного флота США Том Шутгарт и младший научный сотрудник Института Center for a New American Security, считает, что развертывание этого судна в первую очередь "должно продемонстрировать всем, что Соединенные Штаты готовы и способны направить ПЛАРБ (Nuclear Powered Ballistics Missil Submarin) практически в любой район любого океана по своему усмотрению".
В Пентагоне с тревогой отмечают, что за последние 20 лет масштабы активности подводного флота России серьёзно возросли, при этом в военном ведомстве США как правило не знают, где именно находятся подводные лодки ВМФ РФ.
В ходе проведения совместных военно-морских учений с участием Российской Федерации, Южно-Африканской Республики и Китая под кодовым названием Exercise MOSI корабли отрабатывали элементы различных морских операций в Индийском океане с 16 по 26 февраля. В этом видео российский подводный многоцелевой фрегат 1-го ранга "Адмирал Горшков" выполнил пуски ракет 3M22 "Zircon" по целям в акватории Белого моря. TV channel of the Russian Ministry of Defense "Zvezda"
Кроме того, многие военные специалисты в НАТО называют военно-морской флот РФ одним из главных инструментов эскалации конфликта. Подлодки, вооруженные конвенциональным оружием, позволят Москве удерживать противников на Западе от использования своих преимуществ в других направлениях, заявил источник в НАТО.
Среди потенциальных целей подводного флота Российской Федерации, журналисты Newsweek, называют глобальную подводную инфраструктуру включая кабели и критически важные коммуникационных системы, которые достаточно сложно защитить. Майкл Петерсон, директор RMSI, в интервью Newsweek заявил, что потенциальные атаки на подводную критическую инфраструктуру по всему миру представляют собой "законную и серьезную угрозу".
"Москва, по крайней мере, в течение последних десяти - пятнадцати лет очень активно развивала потенциал для ведения боевых действий на морском дне. В большей части эти ресурсы находятся в так называемом ГУГИ - Главном управлении глубоководных исследований Минобороны России ", - заявил эксперт.
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В распоряжении этой организации имеется целый арсенал средств, включая подводную лодку "Белгород", способную запускать торпеды и БПА с ядерными двигателями.
"Многие другие подлодки России способны устанавливать подслушивающие устройства или взрывчатку на таких объектах, как глубоководные кабели или системы связи. Если существует возможность перехвата информации в этих системах, то они способны это сделать. При необходимости они могут разместить любые датчики на дне океана", - сказал Петерсон.
"Это управление обладает очень широким спектром возможностей, которые позволяют ему либо вести шпионаж, либо осуществлять операции по управлению эскалацией, либо просто вести войну и навязывать противнику место, время и характер боевых действий на выгодных для себя условиях".
"Вы только представьте, что случится, если подводники ВМФ РФ перерубят трансатлантические интернет-кабели! Это будет катастрофа! Это будет финансовый кризис! Рухнут крупнейшие финансовые институты Запада! Будет серьезно ограничена связь между Соединенными Штатами и странами Евросоюза. Это нанесет огромный удар по имиджу и гегемонии США", - сказал эксперт.
Всплытие подводной лодки проекта 941 "Акула" из-подо льда на Северном полюсе. Запуск крылатой баллистической ракеты. TV channel of the Russian Ministry of Defense "Zvezda".
Слабость НАТО
В прошлом году адмирал Тони Радакин, глава вооруженных сил Великобритании, в интервью газете The Times of London заявил, что подводные кабели, по которым передаются интернет-данные, являются "настоящей мировой информационной системой", и попытка России повредить их может быть расценена как "акт войны".
"Это сравнительно новая деятельность", - сказал Петерсон. "Это та область, где Россия чувствует себя как рыба в воде". Подводные кабели, особенно подводные оптоволоконные кабели, являются важнейшими элементами стационарной инфраструктуры, которые чрезвычайно трудно защитить, пояснил он.
"Способность русских вести современные глубоководные боевые действия как раз и является асимметричным преимуществом России". Москва всегда стремится "отвечать асимметрично", сказал он. "Если у вас есть стационарные объекты инфраструктурного назначения, которые очень трудно оборонять и по которым Россия может нанести удар - знайте, она это сделает!".
"Таким образом, Россия может асимметрично увеличить наши издержки и расходы. И это очень сложно для НАТО". "Это фундаментальная часть российских боевых действий - способность заставлять противника нести высокие расходы, чтобы подорвать его политическую волю к борьбе".
Напомним, что в конце прошлого месяца Министерство обороны России объявило, что в 2023 году в состав подводного флота России войдут две новые субмарины - стратегическая "Александр III" и многоцелевая "Красноярск". Подлодки будут переданы Северодвинским Севмашем.
Источники и ссылки: Journal Newsweek, Information Agency Avia.pro, Information and analysis publication Mpsh, Newspaper Izvestia, TV channel of the Russian Ministry of Defense "Zvezda"
1. (https://avia.pro/news/poyavivshiesya-u-poberezhya-ssha-rossiyskie-atomnye-podvodnye-lodki-perepugali-pentagon)
2. (https://www.newsweek.com/russia-nuclear-submarines-deployed-us-coast-alarm-1785774)
3. (https://www.newsweek.com/russia-submarine-strategy-putin-rule-beneath-waves-1785412)
4. (https://iz.ru/1478847/2023-03-04/newsweek-soobshchil-o-bespokoistve-nato-iz-za-podvodnogo-flota-rossii)
5. (https://mpsh.ru/16306-russkie-plyvut-amerikanskij-generalitet-ozadachen-rossijskimi-atomnymi-podlodkami.html)
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