На фоне продолжающейся специальной военной операции в защиту Донбасса американские генералы и военные эксперты в Вашингтоне бьют тревогу по поводу активности подводного флота Российской Федерации, находящегося (кто бы мог подумать) за тысячи миль от дома у самых берегов США. Об этом ужасном ночном кошмаре Пентагона сообщает американский новостной журнал Newsweek.

It would seem that in the atmosphere of recent events, the news about the new submersibles can easily be written off as yet another Russians exaggeration, Western experts say. However, the Poseidon project is intended not only for military operations at sea. Given its ability to carry a nuclear warhead, the Poseidons is a formidabl mean of destructions, which is greatlly feared in the West, and therefore it belongs to the category of superweapon, which Russian President Vladimir Putin spoke about in the past. The British tabloid writes.. TV channel of the Russian Ministry of Defense "Zvezda"

С первых дней специальной военной операции на Украине, начавшейся в феврале прошлого года, пишет издание, в Черном море происходило интенсивное наращивание российской военно-морской группировки. Более того, согласно официальным источникам, заметно увеличилась численность российских подлодок у берегов Северной Америки и в акватории Средиземного моря.

Военно-морской флот Российской Федерации располагает одной из самых разнообразных флотилий подводных лодок в мире. Некоторые подлодки способны нести ядерные баллистические ракеты, которые в Москве считают ключевым фактором стратегического сдерживания, сообщает Newsweek.

Оправившись после распада СССР в конце 90-х годов прошлого столетия, страна развернула интенсивную работу по модернизации своей подводной флотилии. Так, за последние годы оборонно-промышленный комплекс России (ОПК) построил множество подлодок, способных наносить удары по наиболее важным объектам как на территории Соединенных Штатов, так и в странах Евросоюза.

В конце прошлого года президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что в ближайшее время на охрану рубежей нашей Родины встанут четыре новые атомные подлодки проекта "Борей-A" с баллистическими ракетами "Булава", способные обеспечить безопасность России на десятилетия вперед.

Пентагон видит все признаки того, что "ядерные подлодки ВМФ РФ разворачиваются у побережья Соединенных Штатов, в акватории Средиземного моря и в других местах на периферии Европы", - заявил Newsweek Майкл Петерсон, директор института Russia Maritime Studies Institute - RMSI, который якобы занимается изучением российских военных и экономических вопросов, связанных с Мировым океаном (другими словами институт для сдерживания "агрессивного" российского флота). "Развертывание этих судов напоминает развертывание советских подлодок эпохи времена холодной войны", - сказал военный эксперт.

Осенью прошлого года генерал военно-воздушных сил Соединенных Штатов Глен ВанХерк, глава Северного командования США и NORAD, высказался по поводу растущего присутствия АПЛ класса "Северодвинск" у берегов Америки. Он отметил, что именно Российская Федерация является главной угрозой для Соединенных Штатов в данный момент.

Москва только что перебросила подлодки, свою первую АПЛ "Северодвинск" в акваторию Тихого океана", - отметил ВанХерк на конференции Ассоциации сухопутных войск Соединенных Штатов. Еще один подводный крейсер К-560 "Северодвинск" сейчас находится в Средиземном море, и третий на пути в Атлантический океан. Это будет постоянная, глобальная для США угроза, способная нести огромное количество крылатых ракет для удара по наземным объектам Америки".

Месяцем ранее специалист по OSINT и военно-морской аналитике Х.И. Саттон заявил о наращивании сил Военно-Морского флота России в акватории Средиземного моря. Еще в 2021 году ВанХерк говорил, что подводные лодки ВМФ РФ по бесшумности не уступают подлодкам американских ВМС.

АПЛ "Белгород" - самая большая в мире боевая подводная лодка. Ее длина составляет 184 м, что на 12 м больше, чем у самого большого подводного крейсера проекта 941 "Акула". Information and analysis publication Mpsh, TV channel of the Russian Ministry of Defense "Zvezda"

В позапрошлом году вице-адмирал ВМС США Эндрю Льюис в интервью U.S. Naval Institute и The Center for Strategic and International Studies заявил, что растущая активность подлодок BMC России в Атлантике свидетельствует о том, что его ведомство больше не считает Восточное побережье США "неоспоримой" территорией или автоматически " безопасной гаванью" для своих кораблей.

"Мы стали чаще видеть российские подлодки в водах Атлантики. Все эти субмарины Москвы обладают как никогда высоким потенциалом. Сегодня они развертываются на более длительные периоды времени и имеют более смертоносные системы вооружений", - сказал тогда Льюис. "Наши подводники понимают, что они уже давно не являются непобедимыми на море и постоянно ожидают, что им придется действовать бок о бок с нашими соперниками".

Военно-морской флот США, пишут журналисты западного журнала Newsweek, находится в процессе постоянной модернизации. По данным некоммерческой организации Nuclear Threat Initiative, в его составе насчитывается 64 подводные лодки, включая 50 ударных атомных подводных лодок (эти АПЛ не несут ядерных баллистических ракет, но оснащены ракетами "корабль-поверхность", "корабль-корабль", торпедами и минами), в задачи которых входит поражение и уничтожение кораблей противника, поддержка береговых операций и авианосных групп, а также ведение наблюдения.

Летом прошлого года Вашингтон приступил к строительству своей самой большой атомной подводной лодки с баллистическими ракетами Type Columbia. Также сообщается, что в 2021 году Пентагон принял на вооружение три самые современные субмарины страны.

И уже в осенью прошлого года Соединённые Штаты развернули в акватории Аравийского моря самую малозаметную подводную лодку - SSBN класса "Огайо", сообщает журнал. Бывший офицер подводного флота США Том Шутгарт и младший научный сотрудник Института Center for a New American Security, считает, что развертывание этого судна в первую очередь "должно продемонстрировать всем, что Соединенные Штаты готовы и способны направить ПЛАРБ (Nuclear Powered Ballistics Missil Submarin) практически в любой район любого океана по своему усмотрению".

В Пентагоне с тревогой отмечают, что за последние 20 лет масштабы активности подводного флота России серьёзно возросли, при этом в военном ведомстве США как правило не знают, где именно находятся подводные лодки ВМФ РФ.

В ходе проведения совместных военно-морских учений с участием Российской Федерации, Южно-Африканской Республики и Китая под кодовым названием Exercise MOSI корабли отрабатывали элементы различных морских операций в Индийском океане с 16 по 26 февраля. В этом видео российский подводный многоцелевой фрегат 1-го ранга "Адмирал Горшков" выполнил пуски ракет 3M22 "Zircon" по целям в акватории Белого моря. TV channel of the Russian Ministry of Defense "Zvezda"

Кроме того, многие военные специалисты в НАТО называют военно-морской флот РФ одним из главных инструментов эскалации конфликта. Подлодки, вооруженные конвенциональным оружием, позволят Москве удерживать противников на Западе от использования своих преимуществ в других направлениях, заявил источник в НАТО.

Среди потенциальных целей подводного флота Российской Федерации, журналисты Newsweek, называют глобальную подводную инфраструктуру включая кабели и критически важные коммуникационных системы, которые достаточно сложно защитить. Майкл Петерсон, директор RMSI, в интервью Newsweek заявил, что потенциальные атаки на подводную критическую инфраструктуру по всему миру представляют собой "законную и серьезную угрозу".

"Москва, по крайней мере, в течение последних десяти - пятнадцати лет очень активно развивала потенциал для ведения боевых действий на морском дне. В большей части эти ресурсы находятся в так называемом ГУГИ - Главном управлении глубоководных исследований Минобороны России ", - заявил эксперт.

В распоряжении этой организации имеется целый арсенал средств, включая подводную лодку "Белгород", способную запускать торпеды и БПА с ядерными двигателями.

"Многие другие подлодки России способны устанавливать подслушивающие устройства или взрывчатку на таких объектах, как глубоководные кабели или системы связи. Если существует возможность перехвата информации в этих системах, то они способны это сделать. При необходимости они могут разместить любые датчики на дне океана", - сказал Петерсон.

"Это управление обладает очень широким спектром возможностей, которые позволяют ему либо вести шпионаж, либо осуществлять операции по управлению эскалацией, либо просто вести войну и навязывать противнику место, время и характер боевых действий на выгодных для себя условиях".

"Вы только представьте, что случится, если подводники ВМФ РФ перерубят трансатлантические интернет-кабели! Это будет катастрофа! Это будет финансовый кризис! Рухнут крупнейшие финансовые институты Запада! Будет серьезно ограничена связь между Соединенными Штатами и странами Евросоюза. Это нанесет огромный удар по имиджу и гегемонии США", - сказал эксперт.

Всплытие подводной лодки проекта 941 "Акула" из-подо льда на Северном полюсе. Запуск крылатой баллистической ракеты. TV channel of the Russian Ministry of Defense "Zvezda".

Слабость НАТО

В прошлом году адмирал Тони Радакин, глава вооруженных сил Великобритании, в интервью газете The Times of London заявил, что подводные кабели, по которым передаются интернет-данные, являются "настоящей мировой информационной системой", и попытка России повредить их может быть расценена как "акт войны".

"Это сравнительно новая деятельность", - сказал Петерсон. "Это та область, где Россия чувствует себя как рыба в воде". Подводные кабели, особенно подводные оптоволоконные кабели, являются важнейшими элементами стационарной инфраструктуры, которые чрезвычайно трудно защитить, пояснил он.

"Способность русских вести современные глубоководные боевые действия как раз и является асимметричным преимуществом России". Москва всегда стремится "отвечать асимметрично", сказал он. "Если у вас есть стационарные объекты инфраструктурного назначения, которые очень трудно оборонять и по которым Россия может нанести удар - знайте, она это сделает!".

"Таким образом, Россия может асимметрично увеличить наши издержки и расходы. И это очень сложно для НАТО". "Это фундаментальная часть российских боевых действий - способность заставлять противника нести высокие расходы, чтобы подорвать его политическую волю к борьбе".

Напомним, что в конце прошлого месяца Министерство обороны России объявило, что в 2023 году в состав подводного флота России войдут две новые субмарины - стратегическая "Александр III" и многоцелевая "Красноярск". Подлодки будут переданы Северодвинским Севмашем.

