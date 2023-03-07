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Украина "приглашает" оборонные компании США испытать свое оружие в зоне действующего конфликта

Украина "приглашает" американские оборонные корпорации испытать свое оружие в зоне активных боевых действий. ВСУ должны хоть что-то противопоставить атакам ВС России, заявили в Киеве.
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Украинские официальные лица попросили оборонные компании США прислать военное оборудование, включая ударные дроны, способное противостоять российским электромагнитным атакам для того, чтобы Киев смог испытать их против ВС России. Об этом пишет общественно-политический журнал EurAsian Times.

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Украина "приглашает" американские оборонные корпорации испытать свое оружие в зоне активного конфликта. Киев утверждает, что ВСУ должны хоть что-то противопоставить атакам российских РЭБ. Journal Eurasian Times Magazin, Journal Modern Diplomacy.

Как сообщает издание, украинские спец операторы выступили с таким предложением на конференции SOF во Флориде. По утверждению участников конференции, конфликт на Украине непрерывно развивается, поскольку обе стороны разрабатывают новые стратегии, направленные на уничтожение друг друга.

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Во время конференции представители ВСУ предложили американским компаниям испытать свои системы вооружений в зоне действующего конфликта на Донбассе.

Один из высокопоставленных офицеров украинской армии заявил, что сейчас "самое время" выявить слабые места, разработать стратегию и решить, как противодействовать оружию РЭБ России. Этот офицер заявил, что США в ближайшее время столкнутся с той же проблемой.

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Кроме громких воплей о началах поставок боевых самолётов и ПТРК, украинские националисты, клянчили в США вертолеты и более мелкие средства военного назначения, в частности, беспилотники с защитой от помех, аппаратуру радиоэлектронной борьбы и новейшие очки ночного видения, пишет EurAsian Times.

По мнению западных экспертов боевые действия высокой интенсивности на территории Украины стали определяющим компонентом украинского конфликта. Бывший высокопоставленный офицер оборонного ведомства Соединенных Штатов даже назвал этот конфликт "Первой мировой войной с оружием 21 века" - такой стиль ведения боевых действий ранее считался старомодным в эпоху беспилотников и радиоэлектронной борьбы.

Говоря простым языком, украинские неонацисты пытаются на халяву заполучить новые вида оружие у американских оборонных компаний, чтобы хоть что-то противопоставить мощному ВПК России.

В сентябре прошлого года вертолет UH-60 Black Hawk ВВС производства Соединенных Штатов был замечен взлетающим с автострады в Польше на границе с Украиной. Times Magazin, Journal Modern Diplomacy.

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Далее, в докладе отмечается, что у ВСУ возникла острая потребность в спутниковой связи, (если не считать терминалы Starlink компании SpaceX). Националисты заявили, (видимо после того, как Илон Маск запретил ВСУ управлять беспилотниками с помощью спутников SpaceX) что система Старлинк оказывает важные услуги, но терминалы имеют ряд технических недостатков.

Более того, пишет EurAsian Times, Вооруженные Силы России активно глушат сигналы с терминалов, в результате чего ВСУ практически не используют их в реальных боевых операциях. В конечном итоге, ВСУ хотят получить спутниковое оборудование, независимое от "желаний жадного Маска".

ВСУ просят у США дроны, устойчивые к российским системам РЭБ

Другой украинский чиновник запросил ударные и разведывательные дроны, способные выдерживать атаки российского электромагнитного оружия, утверждая, что украинские войска постоянно сталкиваются с этой проблемой на поле боя.

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Он заявил, что, хотя у Киева есть самые разные беспилотники, производители не могут их быстро изготавливать в необходимых количествах. Кроме того, Киев постоянно отстает из-за постоянно меняющихся стратегий и более совершенной военной техники Вооруженных Сил Российской Федерации.

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В настоящее время российские войска радиоэлектронной борьбы ограничили возможности украинских беспилотников частотным диапазоном L5 (центральная частота: 1176.45 МГц). При этом ВСУ крайне обеспокоены тем, что ВС РФ этим не ограничатся и вскоре создадут помехи даже для этого канала.

Кроме того, неонацисты требуют установки направленных антенн для того, чтобы хоть как-то защитить операторов беспилотников от обнаружения российскими войсками РЭБ. Сегодня ВСУ пытаются спрятать своих операторов БПЛА от российских детекторов РЭБ с помощью небольших устройств, и часто размещают антенны на некотором удалении от пользователей.

Несмотря на то, что у оборонного ведомства США целых 5 военных подрядчиков, сеть организаций, участвующих в цепочках поставок, огромна, комплексна и ненадежна. Увеличение масштабов изготовления ракет "Джавелин", "Химарс" и управляемых систем залпового огня GMLRS - весьма сложная и крайне трудоёмкая задача. Подробная схема технологических цепочек производства каждой из них, составленная газетой "Файнэншл таймс", демонстрирует крайне запутанную сеть. Так например, сборка Himars и GMLRS ведется в 140 городах США, а изготовление "Джавелин" - в 16 штатах. На фото реактивная система залпового огня Himars  на одном из предприятий компании Локхид Мартин в США. Lockheed Martin. Times Magazin, Journal Modern Diplomacy.

"Однако полностью скрыть излучение антенны невозможно", - пишет издание. Также чиновники ВСУ попросили предоставить боевые вертолеты западного образца и более совершенные приборы ночного видения для пилотов.

   Официальные лица Украины поведали о том, как сложно бывает пилотам вертолетов уклоняться от современных истребителей ВКС России. Они заявили, что вертолеты Украины с трудом уворачиваются от ракет, выпущенных российскими самолетами. Все-такие уворачиваются?

Проблема в том, заявили офицеры ВСУ, что "они (летчики ВКС России) способны видеть нас с расстояния в 450 километров". Русские "подпускают нас поближе, и выпускают ракеты с дальности примерно 300 километров. Расстояние в 300 километров ракеты преодолевают за 40-45 секунд. Мы ничего не можем сделать за столь короткий промежуток времени. В результате наши вертолеты сбивают".

           
               

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Украинцы заявили, что они разработали определенные виды оборонительных стратегий, включая нестандартные модели полета. Но все-таки было бы лучше, если бы США предоставили более совершенные вертолеты, такие как "Черный ястреб" и "Апач", которые позволили бы обеспечить высокую манёвренность.

Украинские чиновники заявили, что у американских производителей оружия есть шанс улучшить свою продукцию на Украине испытав ее против реального, современного противника. "Сейчас самое время испытать все оборудование на Украине, потому что именно так оно будет проверено в боевых условиях", - сказал один из участников встречи.

Более того, огромный объем боеприпасов, необходимых для этого конфликта, показал недостатки оборонного сектора Соединенных Штатов, поскольку он переходит от консервативной стратегии к производству в мирное время и дефициту запчастей и рабочей силы времен пандемии, подводят итог журналисты EurAsian Times.

Sources and References: Internet Journal Defense One, Journal Eurasian Times Magazin,Journal Modern Diplomacy, Journal Financial Times, Portal defence 24
1. (https://ig.ft.com/us-defence-industry/)
2. (https://www.defenseone.com/technology/2023/03/come-test-your-gear-against-russian-forces-ukrainians-urge-us-defense-firms/383605/)
3. (https://eurasiantimes.com/ukraine-invites-us-defense-firms-to-test-their-weapon-systems/)
4. (https://moderndiplomacy.eu/2023/01/27/sabah-the-americans-have-deceived-themselves-the-europeans-and-ukraine/)
5. (https://defence24.ru/2023/03/07/ukraina-prosit-ssha-prislat-svoe-voennoe-oborudovanie-dlja-protivodejstvija-rossijskim-rjeb/)

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