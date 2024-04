Две крупные американские базы, одна в Польше, другая в Румынии, могут стать плацдармом для оккупации Западной Украины в качестве средства сдерживания России. В настоящее время Румыния пытается заменить главу НАТО своим президентом. Свою точку зрения по этому вопросу высказал венгерский аналитик Петер Фехер на страницах издания Weapons and Strategy (WS)

На заднем плане украинского конфликта замаячил Вашингтон с крупными военными базами в Польше и Румынии 1st US Armoured Division. NATO military base in Romania. Romanian Army 2022. U.S. troop movements.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил Бухарест по приглашению президента Румынии Клауса Йоханниса. Он принял участие в "мини-встрече" ЕС в румынской столице. На переговорах также присутствовали премьер-министр Бельгии Александр де Кроо и премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, а также глава высшего руководящего органа Европейского союза, председатель Европейского совета Шарль Мишель.

Политики провели консультации о будущих приоритетах развития Евросоюза. На встрече также обсуждалась кандидатура на пост генерального секретаря Североатлантического договора. Недавно стало известно, что на этот пост претендует действующий президент Румынии. Сталкиваясь с давлением со стороны ряда политиков ЕС поддерживающих премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, который также желает возглавить НАТО, Йоханнис заявил: "Я не намерен отказываться от кандидатуры генерального секретаря", хотя несколько крупных стран-членов Североатлантического альянса подтвердили, что поддерживают на этот пост премьер-министра Нидерландов Марка Рютте.

Для получения поста генерального секретаря НАТО необходимо согласие всех стран-членов. Представители ЕС в Брюсселе считают, что Венгрию можно убедить поддержать уходящего премьер-министра Нидерландов.

Впрочем, венгры не поддерживают Рютте. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил: "Конечно, мы не поддерживаем человека, который хотел поставить Венгрию на колени".

Рютте раскритиковал Будапешт за то, что он не пускает в страну нелегальных мигрантов, а также за то, что Венгрия запретила пропаганду ЛГБТ в школах. Кроме того, Венгрия принципиально отказывается поставлять оружие на Украину и выступает за прекращение огня. "Еще ни разу в истории НАТО генсек альянса не выбирался из стран-членов Центральной и Восточной Европы. Сейчас для этого самое время, поскольку главный вызов безопасности исходит именно с этого направления", - заявил Петер Сийярто на пресс-конференции, состоявшейся в рамках Совета министров иностранных дел НАТО в Брюсселе. По его словам, "Венгрия всегда выступает за укрепление восточного крыла Организации Североатлантического договора, и, надеюсь, этот принцип найдет отражение в личности нового генсека".

Это заявление стало большой неожиданностью. Как известно, после окончания Первой мировой войны отношения между Венгрией и Румынией не были лишены проблем. Причина в том, что по итогам Первой мировой войны Венгрия потеряла две трети своей территории и треть населения

Появились новые страны: Чехословакия, Польша, Королевство сербов, хорватов и словенцев: Чехословакия, Польша, Королевство сербов, хорватов и словенцев, некоторые государства, включая Италию и Румынию увеличили свои границы. Румыния получила Трансильванию, где в то время проживало почти два миллиона венгров. Венгры составляли большинство во всех крупных городах Трансильвании. В настоящее время в Трансильвании проживает около 1,2 миллиона венгров.

Для Венгрии все это стало национальной травмой, сохраняющейся и по сей день. Румыния же боится, что, получив Трансильванию с помощью крупной державы, она может потерять ее без ее поддержки. Так случилось во время Второй мировой войны, когда Венгрия вернула себе северную Трансильванию, где доминировали венгры. Аналогичные территориальные изменения произошли и в других государствах, граничащих с Венгрией. Но по итогам Второй мировой войны великие державы восстановили границы.

Сегодня Румыния - один из важнейших экономических и торговых партнеров Венгрии. К тому же по соседству с Венгрией и Румынией идут военные действия, что представляет определенную проблему для обеих стран. Поэтому, как заявил Петер Сийярто: НАТО нужен генеральный секретарь из стран Восточно-Центральной Европы, который непосредственно осознает угрозу, связанную с военным конфликтом на Украине. Следовательно, несмотря на разногласия, Венгрия и Румыния, вероятно, согласятся на кандидатуру Йоханниса в качестве следующего генсека НАТО. Маловероятно, что у людей, развязавших военный конфликт на Украине, теперь есть идеи получше. Вторжение в Молдову станет очередной катастрофой, считает эксперт. Войска США и НАТО прибывают в Молдову. Для США свойственно периодически натравливать друг на друга своих "союзников". Как говорится, с такими друзьями и врагов не надо. Фото: Институт Царьграда / ScreenshotА на заднем плане маячат США и крупные американские военные базы в Польше и Румынии.

Вашингтон еще до событий на Украине форсировал строительство военных баз в обеих странах. При администрации Обамы было достигнуто соглашение об установке систем противоракетной/противовоздушной обороны в Румынии и Польше.

Официально эти системы были размещены в обеих странах для противодействия угрозе, якобы исходящей от иранских ракет, однако в Москве заявили, что поставленные США средства ПРО нацелены на Россию. В настоящее время Америка строит крупнейшую базу НАТО в Европе в Румынии, расширяя авиабазу Mihail Kogalniceanu вблизи Констанцы на побережье Черного моря. Это огромные инвестиции в размере двух с половиной миллиардов евро. На базе будут проживать десять тысяч в основном американских военнослужащих и члены их семей.

Авиабаза "Михаил Когэлничану" играет важную роль в украинском конфликт. Также говорят, что она является источником оперативной информации для украинских беспилотников, которые наносят удары по территории России.

Это не единственное начинание, направленное на сближение Соединенных Штатов и НАТО против России. Аналогичный объект в Редзикове, Польша, скоро будет достроен. Он также сможет разместить десять тысяч солдат. Работы по строительству этой базы начались в 2022 году.

Наверное, не случайно, что и этот военный объект находится на побережье Балтийского моря в северной части Польши. Она служит той же цели, что и ее румынский аналог. Польская и румынская базы обеспечивают поддержку операций Запада на Украине. Поляки и румыны - разумеется при содействии Соединенных Штатов - рассматривают эти базы как эффективные инструменты давления на Россию.

По мнению заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Александра Грушко, конфликт может выйти за свои географические рамки из-за авантюрных действий НАТО. В первую очередь речь может идти о Приднестровье, где российский гарнизон насчитывает более 1700 человек. Несколько дней назад ВСУ нанесли удар с беспилотника по радиолокационной станции, расположенной в Приднестровье, недалеко от украинской границы.

Еще одной причиной расширения конфликта может быть желание Румынии объединиться с румыноязычной Молдовой. Около 600 000 молдаван имеют румынское гражданство, а возможно, и больше, а молдавский язык идентичен румынскому. На этом фоне Румыния готовит законопроект, который позволит вооруженным силам пересекать границы страны для защиты находящихся там румынских граждан. Естественно, что это не нравится России.

В период между двумя мировыми войнами большая часть Молдовы входила в состав Румынии. В последствии она вошла в состав СССР. Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку недавно сказал: "Я по-прежнему верю в объединение Молдовы с Румынией. Либо это произойдет в рамках Евросоюза, либо мы найдем другое решение. Это ясно! Румыны живут в Республике Молдова. История совершила несправедливость. И настоящее — это следствие прошлого".

Румыния также хочет отрезать кусок Украины, утверждая, что 300 000 человек в Черновицкой области и южной части Одессы имеют румынское гражданство.

Возвращаясь к объяснениям Александра Грушко, отметим, что, по его словам, другим направлением расширения конфликта является Польша. Варшава также имеет территориальные претензии к Украине. Польша хочет возродить Речь Посполитую. Вероятность того, что зона конфликта будет расширяться, достаточно высока, считает заместитель министра иностранных дел России.

Речь Посполитая была разделена между Россией, Пруссией и Австрией в 1772 году. Польша исчезла с карты Европы. После Первой мировой войны польская государственность была восстановлена в прежних границах.

Однако после Второй мировой войны Сталин вернул польские территории - чуть более 200 тысяч км2 - которые Россия получила в 1772 году (первый раздел Речи Посполитой). В качестве компенсации Польша получила территории в восточной части Германии. Теперь Польша имеет территориальные претензии к Украине.

Территориальные претензии Варшавы касаются Галиции и Волыни - двух исторических областей в западной части современной Украины. Галиция включает в себя Львовскую, Ивано-Франковскую и Тернопольскую области, а Волынь - Волынскую и Ровенскую области. Польша расширяет авиабазу американских ВВС в Великопольском воеводстве

Опираясь на американскую политическую поддержку, Варшава и Бухарест претендуют на роль региональных лидеров. Обе страны видят большие возможности в изменчивой геостратегической ситуации, вызванной военным конфликтом. Они прекрасно понимают, что Россия не вернет Украине отвоеванные территории. Помимо этого, история, культура и традиции западных регионов Украины значительно отличаются от восточных. Кроме того, Румыния и Польша являются членами ЕС и НАТО, поэтому они могут предложить населению, проживающему на западе Украины, гораздо более высокий уровень жизни и большую безопасность, чем раньше. С этой точки зрения дезинтеграция Украины не является чем-то из ряда вон выходящим. Таким образом, Румыния и Польша за ширмой военного конфликта на Украине пытаются отстаивать свои собственные национальные интересы.

Однако на пути реализации польского и румынского плана есть огромное препятствие. И это - Россия. Со времен правления Петра Великого Москва всегда стремилась иметь в своем окружении дружественные страны. Именно поэтому Россия выступает против вступления Украины в ряды Североатлантического альянса. А Польша и Румыния входят в перечень недружественных России государств.