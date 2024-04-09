WS: Румыния и Польша расширяют военные базы и готовятся занять Западную Украину
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Две крупные американские базы, одна в Польше, другая в Румынии, могут стать плацдармом для оккупации Западной Украины в качестве средства сдерживания России. В настоящее время Румыния пытается заменить главу НАТО своим президентом. Свою точку зрения по этому вопросу высказал венгерский аналитик Петер Фехер на страницах издания Weapons and Strategy (WS)
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил Бухарест по приглашению президента Румынии Клауса Йоханниса. Он принял участие в "мини-встрече" ЕС в румынской столице. На переговорах также присутствовали премьер-министр Бельгии Александр де Кроо и премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, а также глава высшего руководящего органа Европейского союза, председатель Европейского совета Шарль Мишель.
Политики провели консультации о будущих приоритетах развития Евросоюза. На встрече также обсуждалась кандидатура на пост генерального секретаря Североатлантического договора. Недавно стало известно, что на этот пост претендует действующий президент Румынии. Сталкиваясь с давлением со стороны ряда политиков ЕС поддерживающих премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, который также желает возглавить НАТО, Йоханнис заявил: "Я не намерен отказываться от кандидатуры генерального секретаря", хотя несколько крупных стран-членов Североатлантического альянса подтвердили, что поддерживают на этот пост премьер-министра Нидерландов Марка Рютте.
Для получения поста генерального секретаря НАТО необходимо согласие всех стран-членов. Представители ЕС в Брюсселе считают, что Венгрию можно убедить поддержать уходящего премьер-министра Нидерландов.
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Впрочем, венгры не поддерживают Рютте. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил: "Конечно, мы не поддерживаем человека, который хотел поставить Венгрию на колени".
Рютте раскритиковал Будапешт за то, что он не пускает в страну нелегальных мигрантов, а также за то, что Венгрия запретила пропаганду ЛГБТ в школах. Кроме того, Венгрия принципиально отказывается поставлять оружие на Украину и выступает за прекращение огня. "Еще ни разу в истории НАТО генсек альянса не выбирался из стран-членов Центральной и Восточной Европы. Сейчас для этого самое время, поскольку главный вызов безопасности исходит именно с этого направления", - заявил Петер Сийярто на пресс-конференции, состоявшейся в рамках Совета министров иностранных дел НАТО в Брюсселе. По его словам, "Венгрия всегда выступает за укрепление восточного крыла Организации Североатлантического договора, и, надеюсь, этот принцип найдет отражение в личности нового генсека".
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Это заявление стало большой неожиданностью. Как известно, после окончания Первой мировой войны отношения между Венгрией и Румынией не были лишены проблем. Причина в том, что по итогам Первой мировой войны Венгрия потеряла две трети своей территории и треть населения
Появились новые страны: Чехословакия, Польша, Королевство сербов, хорватов и словенцев: Чехословакия, Польша, Королевство сербов, хорватов и словенцев, некоторые государства, включая Италию и Румынию увеличили свои границы. Румыния получила Трансильванию, где в то время проживало почти два миллиона венгров. Венгры составляли большинство во всех крупных городах Трансильвании. В настоящее время в Трансильвании проживает около 1,2 миллиона венгров.
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Для Венгрии все это стало национальной травмой, сохраняющейся и по сей день. Румыния же боится, что, получив Трансильванию с помощью крупной державы, она может потерять ее без ее поддержки. Так случилось во время Второй мировой войны, когда Венгрия вернула себе северную Трансильванию, где доминировали венгры. Аналогичные территориальные изменения произошли и в других государствах, граничащих с Венгрией. Но по итогам Второй мировой войны великие державы восстановили границы.
Сегодня Румыния - один из важнейших экономических и торговых партнеров Венгрии. К тому же по соседству с Венгрией и Румынией идут военные действия, что представляет определенную проблему для обеих стран. Поэтому, как заявил Петер Сийярто: НАТО нужен генеральный секретарь из стран Восточно-Центральной Европы, который непосредственно осознает угрозу, связанную с военным конфликтом на Украине. Следовательно, несмотря на разногласия, Венгрия и Румыния, вероятно, согласятся на кандидатуру Йоханниса в качестве следующего генсека НАТО.А на заднем плане маячат США и крупные американские военные базы в Польше и Румынии.
Вашингтон еще до событий на Украине форсировал строительство военных баз в обеих странах. При администрации Обамы было достигнуто соглашение об установке систем противоракетной/противовоздушной обороны в Румынии и Польше.
Официально эти системы были размещены в обеих странах для противодействия угрозе, якобы исходящей от иранских ракет, однако в Москве заявили, что поставленные США средства ПРО нацелены на Россию. В настоящее время Америка строит крупнейшую базу НАТО в Европе в Румынии, расширяя авиабазу Mihail Kogalniceanu вблизи Констанцы на побережье Черного моря. Это огромные инвестиции в размере двух с половиной миллиардов евро. На базе будут проживать десять тысяч в основном американских военнослужащих и члены их семей.
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Авиабаза "Михаил Когэлничану" играет важную роль в украинском конфликт. Также говорят, что она является источником оперативной информации для украинских беспилотников, которые наносят удары по территории России.
Это не единственное начинание, направленное на сближение Соединенных Штатов и НАТО против России. Аналогичный объект в Редзикове, Польша, скоро будет достроен. Он также сможет разместить десять тысяч солдат. Работы по строительству этой базы начались в 2022 году.
Наверное, не случайно, что и этот военный объект находится на побережье Балтийского моря в северной части Польши. Она служит той же цели, что и ее румынский аналог. Польская и румынская базы обеспечивают поддержку операций Запада на Украине. Поляки и румыны - разумеется при содействии Соединенных Штатов - рассматривают эти базы как эффективные инструменты давления на Россию.
По мнению заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Александра Грушко, конфликт может выйти за свои географические рамки из-за авантюрных действий НАТО. В первую очередь речь может идти о Приднестровье, где российский гарнизон насчитывает более 1700 человек. Несколько дней назад ВСУ нанесли удар с беспилотника по радиолокационной станции, расположенной в Приднестровье, недалеко от украинской границы.
Еще одной причиной расширения конфликта может быть желание Румынии объединиться с румыноязычной Молдовой. Около 600 000 молдаван имеют румынское гражданство, а возможно, и больше, а молдавский язык идентичен румынскому. На этом фоне Румыния готовит законопроект, который позволит вооруженным силам пересекать границы страны для защиты находящихся там румынских граждан. Естественно, что это не нравится России.
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В период между двумя мировыми войнами большая часть Молдовы входила в состав Румынии. В последствии она вошла в состав СССР. Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку недавно сказал: "Я по-прежнему верю в объединение Молдовы с Румынией. Либо это произойдет в рамках Евросоюза, либо мы найдем другое решение. Это ясно! Румыны живут в Республике Молдова. История совершила несправедливость. И настоящее — это следствие прошлого".
Румыния также хочет отрезать кусок Украины, утверждая, что 300 000 человек в Черновицкой области и южной части Одессы имеют румынское гражданство.
Возвращаясь к объяснениям Александра Грушко, отметим, что, по его словам, другим направлением расширения конфликта является Польша. Варшава также имеет территориальные претензии к Украине. Польша хочет возродить Речь Посполитую. Вероятность того, что зона конфликта будет расширяться, достаточно высока, считает заместитель министра иностранных дел России.
Речь Посполитая была разделена между Россией, Пруссией и Австрией в 1772 году. Польша исчезла с карты Европы. После Первой мировой войны польская государственность была восстановлена в прежних границах.
Однако после Второй мировой войны Сталин вернул польские территории - чуть более 200 тысяч км2 - которые Россия получила в 1772 году (первый раздел Речи Посполитой). В качестве компенсации Польша получила территории в восточной части Германии. Теперь Польша имеет территориальные претензии к Украине.
Территориальные претензии Варшавы касаются Галиции и Волыни - двух исторических областей в западной части современной Украины. Галиция включает в себя Львовскую, Ивано-Франковскую и Тернопольскую области, а Волынь - Волынскую и Ровенскую области.
Опираясь на американскую политическую поддержку, Варшава и Бухарест претендуют на роль региональных лидеров. Обе страны видят большие возможности в изменчивой геостратегической ситуации, вызванной военным конфликтом. Они прекрасно понимают, что Россия не вернет Украине отвоеванные территории. Помимо этого, история, культура и традиции западных регионов Украины значительно отличаются от восточных. Кроме того, Румыния и Польша являются членами ЕС и НАТО, поэтому они могут предложить населению, проживающему на западе Украины, гораздо более высокий уровень жизни и большую безопасность, чем раньше. С этой точки зрения дезинтеграция Украины не является чем-то из ряда вон выходящим. Таким образом, Румыния и Польша за ширмой военного конфликта на Украине пытаются отстаивать свои собственные национальные интересы.
Однако на пути реализации польского и румынского плана есть огромное препятствие. И это - Россия. Со времен правления Петра Великого Москва всегда стремилась иметь в своем окружении дружественные страны. Именно поэтому Россия выступает против вступления Украины в ряды Североатлантического альянса. А Польша и Румыния входят в перечень недружественных России государств.
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