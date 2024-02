Ву Шичунь, председатель финансируемого китайским правительством Центра морского сотрудничества и управления океаном "Хуаянь", сделал "предупредительный выстрел" в сторону Филиппин, заявив, что Китай может в случае необходимости "достать мечи" в Южно-Китайском море. Филиппины разворачивают программу военной модернизации, чтобы противостоять потенциальным угрозам со стороны Китая. Фотография представлена пресс-службой ВМС США / MC2 Markus Castaneda/

В тени дракона: Филиппины готовятся к "дню Д" с Китаем Манила увеличивает военные расходы на фоне предупреждений Китая о неприемлемости допуска США к филиппинским базам у южных берегов Тайваня.

Китайский военный эксперт добавил, что "терпения и самоконтроля со стороны Китая будет недостаточно" для урегулирования морских споров. Об этом говорится его статье, опубликованной на этой неделе в гонконгской газете South China Morning Post.

Бряцание оружием Ву совпадает с предостережением Пекина, который ранее в этом месяце заявил, что Филиппины "играют с огнем" на фоне сообщений о том, что Манила усиливает военное присутствие, размещая войска и возводя сооружения на отдаленных, но стратегически важных островах у южных берегов Тайваня, пишет в своей статье филиппинский журналист, обозреватель и политический консультант Ричард Хейдариан.

Китай явно обеспокоен возможным решением Манилы предоставить своим традиционным партнерам по безопасности, а именно Соединенным Штатам, а также Японии, доступ к военным объектам в Батанесе, самой северной провинции островного государства, расположенной менее чем в 200 километрах от южных берегов Тайваня.

Филиппины рассматривают возможность проведения крупных учений с участием американцев и прочих союзников в своих самых северных провинциях в конце этого года. С очень большой вероятностью такие маневры вызовут серьезную обеспокоенность в Пекине, который считает, что Манила пытается стать хабом для расширения военного присутствия Запада к югу от Тайваня.

Американские войска и военная техника могут быть официально размещены в Батанесе на ротационной основе в соответствии с Соглашением о расширенном оборонном сотрудничестве (EDCA), которое Манила недавно согласилась продлить, чтобы предоставить американским вооруженным силам доступ к большему количеству баз по всей стране. По сообщениям, аналогичное соглашение готовится к подписанию между США и Японией.

Однако доступ США на Батанес, по-видимому, окончательно еще не решен. Это, вероятно, объясняет, почему министерство иностранных дел КНР предупредило на прошлой неделе, что Тайвань "находится в центре основных интересов Китая и представляет собой непреодолимую красную линию". Однако, несмотря на эти призывы и предупреждения, Филиппины наращивают усилия по сохранению своего суверенитета в спорных водах, одновременно готовясь к непредвиденным ситуациям на соседнем Тайване, который отделен узким каналом Баши от северной части страны.

В связи с этим Манила наращивает приобретение все более дорогостоящей военной техники и расширяет сложные военные учения с партнерами, включая Соединенные Штаты, Японию и Австралию. Помимо того, что Филиппины полагаются на военную помощь США, включая недавно поставленный транспортный самолет C-130, они намерены приобрести современные истребители, подводные лодки и стратегические ракетные системы в рамках программы военной модернизации стоимостью 2 триллиона песо (36 миллиардов долларов США).

Столь внушительный бюджет на вооружение привлек внимание региональных торговцев оружием. Более 20 индийских оборонных компаний недавно посетили Филиппины, чтобы изучить возможности расширения военного сотрудничества после недавней поставки Нью-Дели сверхзвуковых ракет Brahmos в эту страну Юго-Восточной Азии.

Между тем Филиппины и Швеция также обсуждают возможность заключения крупной сделки по продаже истребителей, в рамках которой Манила намерена модернизировать свой относительно небольшой и стареющий флот. Что особенно важно, Франция предложила Филиппинам заключить многомиллиардную сделку по поставке подводных лодок на фоне переговоров о заключении соглашения о взаимном доступе.

Ожидается, что в этом году Франция впервые примет участие в филиппинско-американских учениях Balikatan, которые являются одними из крупнейших в регионе. Другие новые партнеры, в частности Южная Корея и Испания, также предлагают Маниле современные системы вооружений. Филиппинские и американские морские пехотинцы запускают ракету класса "земля-воздух" во время совместных учений "Камандаг" 10 октября 2019 года. Фотография представлена Корпусом морской пехоты США / Lance Cpl. Brienna Tuck

В тени дракона

Хотя Китай - огромная страна размером с целый континент - имеет территориальные и морские споры практически со всеми граничащими с ним государствами, в последние месяцы напряженность в отношениях с Филиппинами достигла своего апогея.

Для Китая Филиппины быстро превратилась из " особенного друга" в Юго-Восточной Азии при президентстве Родриго Дутерте (2016-2022 гг.) в главного пособника западной проекции силы при администрации Фердинанда Маркоса-младшего, пишет Хейдариан. Несмотря на провозглашение "новой золотой эры" в двусторонних отношениях, Маркос-младший неизменно придерживается жесткой позиции в спорах двух сторон по Южно-Китайскому морю.

Это произошло после его в целом бесполезного государственного визита в Пекин в прошлом году, который не принес никаких ощутимых результатов по нерешенным двусторонним проблемам, включая обостряющиеся морские споры и невыполненные обещания администрации Дутерте по инвестициям в китайскую инфраструктуру на миллиарды долларов.

Для преемника Дутерте это означало, что Филиппинам настала пора провести новую четкую линию и кардинально перезагрузить отношения. Следуя этому курсу, Маркос-младший инициировал расширение оборонного сотрудничества с традиционными союзниками, а также более агрессивное патрулирование ЮКМ военно-морскими силами Филиппин. Похоже он считает, что подобные шаги позволят ему вести дипломатический диалог с Китаем с позиции силы.

Однако, по мнению Китая, Филиппины несколько заигрались с оружием, участвуя в откровенно провокационных действиях. Сюда можно отнести планы Манилы по укреплению своих морских военных баз де-факто, простирающихся от Второй Томасской отмели до острова Титу, а также увеличение регулярности и масштабов совместных морских учений с западными державами в Южно-Китайском море.

Теперь, и это, вероятно, наиболее критично, Пекин внимательно следит за новой стратегической позицией Манилы вокруг Тайваня. Администрация Маркоса-младшего по-прежнему подает противоречивые сигналы о том, будет ли она предоставлять США доступ к ценным филиппинским базам у южных берегов Тайваня.

Впрочем, учитывая растущую готовность Пекина к возможным кинетическим операциям против самоуправляемого острова, он явно не в восторге от стратегической переориентации Манилы на Запад и его региональных союзников.

По всем признакам, в Китае ведутся активные дебаты о том, как разубедить Филиппины свернуть с нынешнего курса, причем некоторые эксперты, такие как Ву, призывают к более решительному и принудительному ответу. Опасаясь огромного военного превосходства Китая, Филиппины пытаются расширить сеть стратегических союзников, придерживающихся схожих представлений об угрозе со стороны азиатской сверхдержавы.

Требуется много оружия

Одновременно с превращением в одну из самых быстрорастущих экономик региона Филиппины становятся крупным оборонным рынком. В период с июля 2026 по январь 2027 года Соединенные Штаты поставят Филиппинам три новых самолета C-130J-30 Super Hercules на сумму более 400 миллионов долларов.

Также ведутся переговоры о возможной продаже американских истребителей F16 для филиппинских ВВС, которые, правда, зашли в тупик из-за финансовых разногласий. Манила также рассматривает альтернативные европейские варианты, в первую очередь из Швеции, которая предлагает более доступные альтернативы, как например, многоцелевой истребитель Saab Jas-39 Gripen.

Франция, Испания и Южная Корея, тем временем, предлагают заключить многомиллиардные сделки на строительство подводных лодок. Недавно филиппинские ВМС заявили, что хотели бы иметь до трех подводных лодок, что, по мнению некоторых военных экспертов, может стать решающим фактором в изменении баланса военно-морских сил в регионе. "Три — это магическое число... одна [подводная лодка] в строю, одна на учениях и одна на ремонте или техническом обслуживании", - заявил журналистам Иэн Стори, ведущий эксперт по морской безопасности.

Кроме того, недавно в Маниле побывала большая делегация представителей индийских оборонных компаний, включая Mahindra Emirates Vehicle Armouring, Bharat Dynamics Ltd, Hindustan Aeronautics Ltd, DCM Shriram Industries Ltd и MKU Ltd, которые приняли участие в первом индийско-филиппинском семинаре по оборонной промышленности. На снимке: президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в январе в Пекине. Фотография представлена онлайин-журналом: Asia Times files

"Мы объявили о своем намерении предоставить льготный кредит на оборонные заказы, и это в итоге может распространиться и на совместную промышленную деятельность", - заявил посол Индии Шамбху Кумаран на полях семинара по оборонной промышленности в Маниле 16 февраля. "Уникальное коммерческое предложение Индии заключается в том, что мы можем предложить передовые технологии по конкурентоспособным ценам", - подчеркнул дипломат.