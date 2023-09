За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

29 августа российский пассажирский самолет, построенный полностью из отечественных комплектующих, завершил свой первый испытательный полет. Это событие вызвало активный рост курса акций Конструкторского бюро имени А.С. Яковлева и Объединенной авиастроительной корпорации (OAK) на московской фондовой бирже. Об этом пишет Скотт Фостер генеральный директор американской медиакомпании "Томсон Рейтер".

Полностью российский Сухой Суперджет-100 бросает вызов западным санкциям. В рамках программы импортозамещения по аналогии с китайским среднемагистральным C919 российский SSJ-100 полностью избавился от западных систем и комплектующих. На снимке авиалайнер Sukhoi Superjet 100 на 48-м Международном авиационно-космическом салоне в Ле Бурже. Изображение предоставлено онлайн-изданием Asia Times Files / RIA Novosti.

Новая модификация Сухой Суперджет-100 представляет собой узкофюзеляжный ближнемагистральный региональный самолет с дальностью полета 4 580 км (2 472 морские мили), способный перевозить от 110 до 125 пассажиров в зависимости от конфигурации салона. Эксперты утверждают, что мировом рынке эта машина составит конкуренцию бразильскому узкофюзеляжному ближне- и среднемагистральному самолету Embraer E-Jet Е190.

По словам представителей компании, во время испытательного полета, который длился 54 минуты, Сухой Суперджет-100 поднялся на высоту 3000 метров и развил скорость 344 км /ч. Пресс-служба Министерства промышленности и торговли РФ сообщила, что в рамках испытаний была подтверждена стабильная работа всех систем, управляемость и устойчивость самолета в воздухе. Практический потолок воздушного судна — свыше 12 000 метров, максимальная скорость 870 км /час или 0,7 Маха, крейсерская скорость — 835 км /час, дальность полета более 3050 км.

Первый полет Sukhoi Superjet 1OO, построенного в основном из комплектующих иностранного производства, состоялся в 2008 году. В новой модификации воздушного судна российскими аналогами удалось заменить более 40 компонентов и систем импортного производства. В том числе фюзеляж, бортовую электронику, систему управления полетом, вспомогательную силовую установку, а также оборудование электропитания, кондиционирования и противопожарной защиты салона.

Чтобы форсировать испытательную программу, на самолет установили авиадвигатели СМ146 , построенные в рамках совместного проекта французской аэрокосмической компании afran Aircraft Engines и "дочки" российской Объединенной двигателестроительной корпорации "ОДК-Сатурн". Однако, согласно сообщениям российских средств массовой информации, "в ближайшее время" они будут заменены на полностью отечественные силовые агрегаты ПД-8. Напомним, что на первые варианты Суперджета устанавливались двигатели PowerJet СМ 146 российско-французского производства.

Впрочем, перед тем как сертифицировать SSJ-1OO с двигателями PD-8, необходимо будет провести новые испытания. Первоначальный график предполагал сертификацию к концу 2023 года, однако главный редактор онлайн-издания "Авиация России" Андрей Величко назвал более реальным сроком август 2024 года. По завершении всех процедур самолет получит сертификат типа, что означает разрешение на его эксплуатацию. Далее планируются поставки "Аэрофлоту" и другим авиакомпаниям России.

Будет весьма полезно сравнить SJ-1OO с китайским пассажирским самолетом COMAC C 919. Авиалайнер C919 совершил первый коммерческий полет в 29 мая этого года. Его сборка ведется в КНР, "Коммерческой авиационной корпорацией Китая". Однако основные комплектующие поставляются иностранными производителями, среди которых крупные авиастроительные корпорации США, а также их совместные подразделения в Китае.

В частности турбовентиляторные авиационные силовые установки LEAP (Leading Edge Aviation Propulsion ) поставляет СФМ Интернешнл, совместное предприятие General Aviation и Сафран; авионика и системы жизнеобеспечения салона - Colins Aerospaces; системы управления полетом, тормозные системы и шасси летательного аппарата - Honeyvell; гидравлика, исполнительные механизмы и топливные механизмы - Parker Aerospace.

Фюзеляж, оперение, штампованные компоненты и ряд других деталей и материалов для модели C919 производятся непосредственно в Китае. Источники сообщают, что альтернативный вариант двигательной установки ACAE/AECC CJ-1000А производства китайского авиастроительного концерна Aero Engine Corporation в марте этого года успешно прошел летные испытания. Тот же источник сообщает, что сертификация C919 может быть завершена к началу 2025 года.

Полностью китайский самолет COMAC C919 совершил свой первый коммерческий полет в начале этого года. Russia has built a passenger airplane made entirely from domestic components. Изображение предоставлено онлайн-изданием Asia Times Files / Twitter

Программа импортозамещения авиационной отрасли в России стартовала после того, как Госдепартамент США вслед Министерства торговли (Bureau of Industry and Security, BIS) Соединенных Штатов ввел ограничения на экспорт в Россию продукции военного и двойного назначения.

Осенью 2018 года США наложили ограничения на поставки материалов из углеродного волокна российской компании "Аэро-Композит", дочернему предприятию OAK. Не прошло и двух лет, как в конце 2021 года российская научно-производственная компания "Иркут" представила свой первый пассажирский самолет с крыльями, изготовленными из материалов производства АО "Аэро-Композит".

"Я хотел бы подчеркнуть, что специалистам компании "Иркут" удалось в кратчайшие сроки решить проблему импортозамещения", - заявил генеральный директор государственного оборонного конгломерата "Ростех" Сергей Чемезов, сообщает издание Composites World. "Это доказательство зрелости наших авиационных технологий и еще одна победа над санкциями".

Объединённая авиастроительная корпорация "OAK" была основана в феврале 2006 года. Указом президента в новую компанию были объединены корпорация Иркут, ОКБ Микояна, Сухого, Ильюшина, Туполева и Яколева. Правительство РФ передало 92,31 процента акций Объединенной авиастроительной корпорации (OAK ) Госкорпорации Ростех. Под контроль "Ростеха" также попала двигателестроительная компания "ОДК-Сатурн".

Являясь в первую очередь оборонным предприятием, в 2014 после присоединения Крыма к России, Ростех году попал под санкции Запада. Как мы видим, эти рестрикции также не увенчались успехом. В первых числах сентября этого года пресс-служба корпорации объявила о создании платформы Интернета вещей, " позволяющей контролировать состояние вооружений, спецтехники и военных объектов - от морских судов и транспортных средств до госпиталей и гарнизонов, а также генерировать их цифровых двойников".

Весной прошлого года, сразу после начала спецоперации России по защите Донбасса французская авиакомпания "Аэробус" и американская "Боинг" свернули свою деятельность на территории страны. Санкции Европейского Союза и Соединенных Штатов наложили запрет на продажу в Россию любых летательных аппаратов и запасных частей, техническую поддержку и сервисное обслуживание. Под удар попало почти 70 процентов пассажирской авиатехники, эксплуатируемой в России.

Летом этого года газета Wall Street Journal сообщила, что российские авиакомпании получили запчасти и комплектующие на сумму не менее 1,2 млрд. долл. посредством Турции, Объединенных Арабских Эмиратов, Таджикистана, Кыргызстана и КНР. Когда в июне министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров в интервью "Российской газете" заявил, о необходимости обеспечить технологический суверенитет России над критически важными комплектующими, он просто констатировал очевидное, пишет WSJ.

Одновременно с этим госкорпорация "Ростех" планирует наладить серийное производство полностью российской модели пассажирского самолета Ty-214 на Казанском авиационном заводе имени Горбунова в Татарстане. Стандартный самолет Ty-214 в одноклассной компоновке рассчитан на перевозку 212 пассажиров, при этом дальность полета авиалайнера составит 4798 километра (или 2 590 морские мили).

В двухклассной конфигурации Ty-214 способен перевозить до 150 пассажиров на расстояние 6 892 километра (или 3 720 морских миль). Также сообщается, что в данный момент ведется разработка среднемагистрального пассажирского самолета MC-21, призванного заменить Аэробус A 320 и Боинг 737.

Самолет Ty-214CP в расцветке Президентского авиаотряда взлетает с заводского аэродрома OAO "КАПО имени С.П. Горбунова" в городе Казань. Ту-214СР - самолет-ретранслятор, созданный специально для администрации Президента России. Самолет построен на платформе пассажирского варианта Ty214. Машина предназначена для обеспечения связью Президента России. Russia defies sanctions by producing the first fully domestically produced Superjet. Изображение предоставлено онлайн-изданием Asia Times Files / Twitter Screengrab / AIN / Владимир Карнозов.В феврале прошлого года генеральный директор Федерального агентства воздушного транспорта РФ Александр Нерадько заявил, что самолеты Аэробус и Боинг, эксплуатируемые российскими авиационными компаниями, при надлежащем техническом обслуживании способны прослужить до 2030 года. Этого вполне должно хватить, чтобы заменить их отечественными аналогами.