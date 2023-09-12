Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Полностью российский Сухой Суперджет-100 бросает вызов санкциям Запада

Несмотря на западные санкции импортозамещённый пассажирский лайнер SJ-100 на днях совершил свой первый полёт
[ ] для раздела Блоги
+

реклама

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

29 августа российский пассажирский самолет, построенный полностью из отечественных комплектующих, завершил свой первый испытательный полет. Это событие вызвало активный рост курса акций Конструкторского бюро имени А.С. Яковлева и Объединенной авиастроительной корпорации (OAK) на московской фондовой бирже. Об этом пишет Скотт Фостер генеральный директор американской медиакомпании "Томсон Рейтер".

Полностью российский Сухой Суперджет-100 бросает вызов западным санкциям. В рамках программы импортозамещения по аналогии с китайским среднемагистральным C919 российский SSJ-100 полностью избавился от западных систем и комплектующих. На снимке авиалайнер Sukhoi Superjet 100 на 48-м Международном авиационно-космическом салоне в Ле Бурже. Изображение предоставлено онлайн-изданием Asia Times Files / RIA Novosti.

реклама



Новая модификация Сухой Суперджет-100 представляет собой узкофюзеляжный ближнемагистральный региональный самолет с дальностью полета 4 580 км (2 472 морские мили), способный перевозить от 110 до 125 пассажиров в зависимости от конфигурации салона. Эксперты утверждают, что мировом рынке эта машина составит конкуренцию бразильскому узкофюзеляжному ближне- и среднемагистральному самолету Embraer E-Jet Е190.

По словам представителей компании, во время испытательного полета, который длился 54 минуты, Сухой Суперджет-100 поднялся на высоту 3000 метров и развил скорость 344 км /ч. Пресс-служба Министерства промышленности и торговли РФ сообщила, что в рамках испытаний была подтверждена стабильная работа всех систем, управляемость и устойчивость самолета в воздухе. Практический потолок воздушного судна — свыше 12 000 метров, максимальная скорость 870 км /час или 0,7 Маха, крейсерская скорость  — 835 км /час, дальность полета более 3050 км.

Первый полет Sukhoi Superjet 1OO, построенного в основном из комплектующих иностранного производства, состоялся в 2008 году. В новой модификации воздушного судна российскими аналогами удалось заменить более 40 компонентов и систем импортного производства. В том числе фюзеляж, бортовую электронику, систему управления полетом, вспомогательную силовую установку, а также оборудование электропитания, кондиционирования и противопожарной защиты салона.

реклама



Чтобы форсировать испытательную программу, на самолет установили авиадвигатели СМ146 , построенные в рамках совместного проекта французской аэрокосмической компании afran Aircraft Engines и "дочки" российской Объединенной двигателестроительной корпорации "ОДК-Сатурн". Однако, согласно сообщениям российских средств массовой информации, "в ближайшее время" они будут заменены на полностью отечественные силовые агрегаты ПД-8. Напомним, что на первые варианты Суперджета устанавливались двигатели PowerJet СМ 146 российско-французского производства.  

           
               

Вооруженные силы РФ впервые применили в зоне специальной военной операции на Донбассе полуторатонную управляемую авиабомбу ФАБ-1500 M54

Впрочем, перед тем как сертифицировать SSJ-1OO с двигателями PD-8, необходимо будет провести новые испытания. Первоначальный график предполагал сертификацию к концу 2023 года, однако главный редактор онлайн-издания "Авиация России" Андрей Величко назвал более реальным сроком август 2024 года. По завершении всех процедур самолет получит сертификат типа, что означает разрешение на его эксплуатацию. Далее планируются поставки "Аэрофлоту" и другим авиакомпаниям России.

Будет весьма полезно сравнить SJ-1OO с китайским пассажирским самолетом COMAC C 919. Авиалайнер C919 совершил первый коммерческий полет в 29 мая этого года. Его сборка ведется в КНР, "Коммерческой авиационной корпорацией Китая". Однако основные комплектующие поставляются иностранными производителями, среди которых крупные авиастроительные корпорации США, а также их совместные подразделения в Китае.

В частности турбовентиляторные авиационные силовые установки LEAP (Leading Edge Aviation Propulsion ) поставляет СФМ Интернешнл, совместное предприятие General Aviation и Сафран; авионика и системы жизнеобеспечения салона - Colins Aerospaces; системы управления полетом, тормозные системы и шасси летательного аппарата - Honeyvell; гидравлика, исполнительные механизмы и топливные механизмы - Parker Aerospace.

реклама



Фюзеляж, оперение, штампованные компоненты и ряд других деталей и материалов для модели C919 производятся непосредственно в Китае. Источники сообщают, что альтернативный вариант двигательной установки ACAE/AECC CJ-1000А производства китайского авиастроительного концерна Aero Engine Corporation в марте этого года успешно прошел летные испытания. Тот же источник сообщает, что сертификация C919 может быть завершена к началу 2025 года.

Полностью китайский самолет COMAC C919 совершил свой первый коммерческий полет в начале этого года. Russia has built a passenger airplane made entirely from domestic components. Изображение предоставлено онлайн-изданием Asia Times Files / Twitter

Программа импортозамещения авиационной отрасли в России стартовала после того, как Госдепартамент США вслед Министерства торговли (Bureau of Industry and Security, BIS) Соединенных Штатов ввел ограничения на экспорт в Россию продукции военного и двойного назначения.

Осенью 2018 года США наложили ограничения на поставки материалов из углеродного волокна российской компании "Аэро-Композит", дочернему предприятию OAK. Не прошло и двух лет, как в конце 2021 года российская научно-производственная компания "Иркут" представила свой первый пассажирский самолет с крыльями, изготовленными из материалов производства АО "Аэро-Композит".

реклама



"Я хотел бы подчеркнуть, что специалистам компании "Иркут" удалось в кратчайшие сроки решить проблему импортозамещения", - заявил генеральный директор государственного оборонного конгломерата "Ростех" Сергей Чемезов, сообщает издание Composites World. "Это доказательство зрелости наших авиационных технологий и еще одна победа над санкциями".

Объединённая авиастроительная корпорация "OAK" была основана в феврале 2006 года. Указом президента в новую компанию были объединены корпорация Иркут, ОКБ Микояна, Сухого, Ильюшина, Туполева и Яколева. Правительство РФ передало 92,31 процента акций Объединенной авиастроительной корпорации (OAK ) Госкорпорации Ростех. Под контроль "Ростеха" также попала двигателестроительная компания "ОДК-Сатурн".

Являясь в первую очередь оборонным предприятием, в 2014 после присоединения Крыма к России, Ростех году попал под санкции Запада. Как мы видим, эти рестрикции также не увенчались успехом. В первых числах сентября этого года пресс-служба корпорации объявила о создании платформы Интернета вещей, " позволяющей контролировать состояние вооружений, спецтехники и военных объектов - от морских судов и транспортных средств до госпиталей и гарнизонов, а также генерировать их цифровых двойников".

Военные эксперты НОАК рассказали о четырех новейших видах вооружений, способных остановить армию Соединённых Штатов

Весной прошлого года, сразу после начала спецоперации России по защите Донбасса французская авиакомпания "Аэробус" и американская "Боинг" свернули свою деятельность на территории страны. Санкции Европейского Союза и Соединенных Штатов наложили запрет на продажу в Россию любых летательных аппаратов и запасных частей, техническую поддержку и сервисное обслуживание. Под удар попало почти 70 процентов пассажирской авиатехники, эксплуатируемой в России.

Летом этого года газета Wall Street Journal сообщила, что российские авиакомпании получили запчасти и комплектующие на сумму не менее 1,2 млрд. долл. посредством Турции, Объединенных Арабских Эмиратов, Таджикистана, Кыргызстана и КНР. Когда в июне министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров в интервью "Российской газете" заявил, о необходимости обеспечить технологический суверенитет России над критически важными комплектующими, он просто констатировал очевидное, пишет WSJ.

Одновременно с этим госкорпорация "Ростех" планирует наладить серийное производство  полностью российской модели пассажирского самолета Ty-214 на Казанском авиационном заводе имени Горбунова в Татарстане. Стандартный самолет Ty-214 в одноклассной компоновке рассчитан на перевозку 212 пассажиров, при этом дальность полета авиалайнера составит 4798 километра (или 2 590 морские мили).

В двухклассной конфигурации Ty-214 способен перевозить до 150 пассажиров на расстояние 6 892 километра (или 3 720 морских миль). Также сообщается, что в данный момент ведется разработка среднемагистрального пассажирского самолета MC-21, призванного заменить Аэробус A 320 и Боинг 737.

Самолет Ty-214CP в расцветке Президентского авиаотряда взлетает с заводского аэродрома OAO "КАПО имени С.П. Горбунова" в городе Казань. Ту-214СР - самолет-ретранслятор, созданный специально для администрации Президента России. Самолет построен на платформе пассажирского варианта Ty214. Машина предназначена для обеспечения связью Президента России. Russia defies sanctions by producing the first fully domestically produced Superjet. Изображение предоставлено онлайн-изданием Asia Times Files / Twitter Screengrab / AIN / Владимир Карнозов.В феврале прошлого года генеральный директор Федерального агентства воздушного транспорта РФ Александр Нерадько заявил, что самолеты Аэробус и Боинг, эксплуатируемые российскими авиационными компаниями, при надлежащем техническом обслуживании способны прослужить до 2030 года. Этого вполне должно хватить, чтобы заменить их отечественными аналогами.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

россия китай санкции запада санкции и panasonic сухой суперджет-100
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование мини-ПК HIPER Expertbox D20
5
Обзор телевизора Hisense U7HQ55
18
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid 360R V2 White
5
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B760I Edge WIFI
5
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG X670E Tomahawk WIFI
4
Обзор электронной книги Onyx Boox Kant
14
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Gaming X
58
Обзор и тестирование защищенного смартфона Cubot KingKong Star
+
Обзор ирригатора usmile CY1
+
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe PCIe Gen 3 x4 AGI AI198 (AGI1T0G16AI198) объемом 1 ТБ
7

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Испытание «Кинжала» на Су-34 опровергнуто, с бомбардировщика запускали УМПК с ФАБ-1500
6
Минные поля глубиной на 500 метров от переднего края стали сюрпризом для ВСУ
3
В Сети появились кадры очередного уничтоженного на Украине американского БТР Stryker
3
Т-14 «Армата» снова решено доработать – танки обещают пустить в серию после небольшой модернизации
19
Морская авиация ВКС предотвратила высадку спецназа ВСУ в Крыму и унитожила три катера с 36 бойцами
6
Аккумуляторный блок Apple MagSafe даст возможность заряжать сразу несколько устройств одновременно
+
Медведев: Не хочу накликать, но США дождутся, что террористы повторят свою атаку в стиле «9/11»
11
Российская авиация уничтожила следовавшие в направлении Крыма катера ВСУ с десантными группами
+
Новый дрон-камикадзе "Скальпель" скоро будет запущен в серийное производство
4
В соседней галактике обнаружена сверхмассивная черная дыра, пожирающая звезду, похожую на Солнце
1
Зеленский заявил, что ощущает неискренность в словах Запада о вечной поддержке Украины
2
Steam заблокировал учетную запись с $20 тыс.
13
NVIDIA поможет индийской компании Tata Group развернуть в стране масштабную ИИ-платформу
+
"Учатся на своих ошибках" - в сети появились фото быстровозводимых укрытий от БПЛА для самолётов
+
New Atlas: Затея с отправкой Challenger на Украину была обречена с самого начала и чуда не произошло
+
Искусственный интеллект спрогнозировал цену Ethereum на 30 сентября
1
Парламент Британии заявил об отсутствии у ВВС резервов для войны с Россией
1
The Wall Street Journal: Россия может обменять Навального
+
Для Starfield анонсирован HD Reworked Project
+
Британские эксперты признали уничтожение Challenger 2 на Украине
+

Популярные статьи

Как я познал божественную оптимизацию Starfield
42
Китай запретил iPhone в госсекторе и продвигая флагман Mate 60 Pro обрушил акции Apple на $200 млрд
15
Азербайджан перебрасывает военную технику на границу с Арменией - разбираемся насколько всё серьёзно
170
ТОП-5 бюджетных блоков питания – рейтинг 2023 года
32
Когда нужно делать апгрейд ПК, и что купить в первую очередь, если денег мало, а играть хочется
16
Впервые за 10 месяцев чищу свой компактный ПК на основе AMD Ryzen 7 2700X и MSI GeForce GTX 1070
13
Компактная сборка Mini-Tower в стиле AMD + NVIDIA – игровой компьютер с SSD на 2 Тб всего за 85 000р
16
Когда на самом деле началась Вторая Мировая Война
25
Учимся правильно использовать Furmark
12
После того как Россия уничтожила множество западных танков, Пентагон отменил модернизацию Abrams
6

Сейчас обсуждают

Андрей Якубовский
01:13
Ммм, 300 баксов за то что делает хлаоми браслет баксов за 50.
Galaxy Smart Ring станет звездой мероприятия Samsung S24
Анатолий Павлюшин
00:55
"Потому что для них это стая диких" - что мешает завезти своих смотрящих? Инструкторов?
Пешком по российским минным полям в угоду Западу — Аль-Маядин
mayday30
00:54
Нацисты-побратимы
Берлин и Киев заключат соглашение о побратимстве 14 сентября
REY_B_
00:46
До Зеленского уже дошло, что Хэппи Энда уже не будет. Т.е. Украина уже проиграла. Как и проиграл весь Запад, который так и не смог сокрушить "разбитые и раздавленные 2% мирового ВВП". Впрочем, после т...
Поддубный: Сегодняшняя ночь в лице российских ракет лишила ВСУ 5 самолетов - 3 Су-25 и 2 МиГ-29
Shatun29
00:43
Пендосы никогда не разместят ЯО на этих территориях, не потому что не могут, а потому что для них это стая диких не предсказуемых обезьян второго сорта и кроме палки в виде обычного вооружения проданн...
Пешком по российским минным полям в угоду Западу — Аль-Маядин
REY_B_
00:43
Тактическое ЯО круче Хаймарса... Настолько круче, что даже желающих его попробовать на себе нет. "Камень-ножницы-бумага", стандартная военная игра. В которой побеждает тот, кто "сильнее двинет в челюс...
"Охотник на С-400": США принимают на вооружение новейшую ПРР AGM-88G с дальностью 300 км
Лувиагелита Эдельфельт
00:33
Скайрим, внезапно, достаточно хорошо оптимизирован. А на фоне звездополя вообще идеал оптимизации
Как я познал божественную оптимизацию Starfield
Profit
00:33
так-с... доложить уровень нахрюка!
Пешком по российским минным полям в угоду Западу — Аль-Маядин
Hohly Sdohnut
00:25
Это если они начнут призывать десятилетних детей
Пешком по российским минным полям в угоду Западу — Аль-Маядин
Hohly Sdohnut
00:25
Ты бы о себе лучше подумал, не орал бы на весь интернет
Пешком по российским минным полям в угоду Западу — Аль-Маядин
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем