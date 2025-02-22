id Software раскрыли новые подробности о DOOM: The Dark Ages, включая боевую систему, геймплейные механики и структуру уровней. Разработчики вдохновлялись культовыми комиксами «Batman: Year One» и «The Dark Knight Returns», стремясь вернуться к истокам серии, но в новом сеттинге.
Один из ключевых элементов боевой системы – щит-пила, которая не только используется для защиты, но и играет важную роль в передвижении и атаке:
- Щит реагирует на материал врага, создавая уникальные эффекты при ударе (плоть, броня, энергетические щиты).
- Фокусировка на противнике позволяет приблизиться к нему ударом щита.
- Щит можно метать не только в демонов, но и использовать для решения головоломок.
- Парирование – важная механика, которая восстанавливает запас рукопашных атак.
- Рукопашные удары дают патроны, а использование булавы восстанавливает все ресурсы.
В отличие от предыдущих частей, DOOM: The Dark Ages делает акцент на ближний бой. Вместо привычного арсенала игрокам предложат три вида оружия:
- Перчатка – быстрая, но слабо бьющая.
- Цеп – сбалансированный вариант.
- Булава – медленная, но мощная, с возможностью восстанавливать ресурсы.
Огнестрельное оружие теперь выглядит менее футуристично, а дизайн вдохновлен средневековой эстетикой.
Одним из самых значительных нововведений стали самые большие уровни за всю историю DOOM. Теперь это почти песочница, где:
- Один уровень может занимать около часа на прохождение.
- Структура разделена на «акты», например, сначала подземелье, затем открытая локация.
- Разработчики давно хотели добавить мехов Атлантов, и теперь они станут частью геймплея.
Сюжет в этот раз играет более значимую роль, а не просто подается через текстовые записи, как в прошлых играх.
DOOM: The Dark Ages выйдет 15 мая 2025 года и получит полную русскую локализацию, включая озвучку.