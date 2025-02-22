DOOM: The Dark Ages – подробности геймплея, оружия и боевой механики.

id Software раскрыли новые подробности о DOOM: The Dark Ages, включая боевую систему, геймплейные механики и структуру уровней. Разработчики вдохновлялись культовыми комиксами «Batman: Year One» и «The Dark Knight Returns», стремясь вернуться к истокам серии, но в новом сеттинге.

Один из ключевых элементов боевой системы – щит-пила, которая не только используется для защиты, но и играет важную роль в передвижении и атаке:

Щит реагирует на материал врага, создавая уникальные эффекты при ударе (плоть, броня, энергетические щиты).

Фокусировка на противнике позволяет приблизиться к нему ударом щита.

Щит можно метать не только в демонов, но и использовать для решения головоломок.

Парирование – важная механика, которая восстанавливает запас рукопашных атак.

Рукопашные удары дают патроны, а использование булавы восстанавливает все ресурсы.

В отличие от предыдущих частей, DOOM: The Dark Ages делает акцент на ближний бой. Вместо привычного арсенала игрокам предложат три вида оружия:

Перчатка – быстрая, но слабо бьющая.

Цеп – сбалансированный вариант.

Булава – медленная, но мощная, с возможностью восстанавливать ресурсы.

Огнестрельное оружие теперь выглядит менее футуристично, а дизайн вдохновлен средневековой эстетикой.

Одним из самых значительных нововведений стали самые большие уровни за всю историю DOOM. Теперь это почти песочница, где:

Один уровень может занимать около часа на прохождение.

Структура разделена на «акты», например, сначала подземелье, затем открытая локация.

Разработчики давно хотели добавить мехов Атлантов, и теперь они станут частью геймплея.

Сюжет в этот раз играет более значимую роль, а не просто подается через текстовые записи, как в прошлых играх.

DOOM: The Dark Ages выйдет 15 мая 2025 года и получит полную русскую локализацию, включая озвучку.