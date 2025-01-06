Remedy стремится стать европейским аналогом Naughty Dog
Студия Remedy, известная своими атмосферными проектами, такими как Control и Alan Wake, стремится значительно поднять качество своих игр. По словам, геймдиректора Кайла Роули команда хочет стать «европейской версией Naughty Dog» — знаменитой студии, подарившей миру такие хиты, как Uncharted и The Last of Us.
Remedy хочет не просто разрабатывать игры, а делать их по-настоящему эмоциональными и запоминающимися, создавая сцены, которые глубоко трогают игроков. Remedy уже давно зарекомендовала себя как студия, создающая игры с уникальной атмосферой и проработанным миром. Однако теперь разработчики планируют выйти на новый уровень, делая больший акцент на кинематографическом подходе. Это подразумевает более качественную работу с лицевой анимацией, режиссурой кат-сцен и общей постановкой.
Намерение Remedy стать аналогом Naughty Dog в Европе — это серьёзный вызов для студии. Naughty Dog славится своими сюжетно ориентированными играми, которые сочетают в себе множество факторов. Remedy не впервые сталкивается с амбициозными задачами — её проекты всегда отличались высоким качеством. Однако достичь уровня таких игр, как The Last of Us Part II, будет непросто.
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