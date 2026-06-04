ASRock входит в число ключевых партнеров AMD по выпуску видеокарт Radeon. Обычно компания показывает новые модели незадолго до старта продаж, но на этот раз представила необычный прототип.

На Computex 2026 на стенде компании ASRock была замечена новая версия видеокарты Phantom Gaming. Внутри установлен флагманский чип Radeon RX 9070 XT на архитектуре RDNA 4. При этом в компании заявили, что не планируют выпускать эту карту. По словам представителей, это разработка следующего поколения, которая сейчас проходит тестирование. Инженеры проверяют новый внешний вид, эргономику и систему охлаждения.



Изображение: TweakTown

Важная деталь: на карте используется разъем питания 12V-2x6. Ранее ASRock использовала такой коннектор только во флагманской серии Taichi для RDNA 4. Появление этого разъема на Phantom Gaming может указывать на переход будущих моделей на новый стандарт питания.

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Рыночные слухи относят выход RDNA 5 на середину 2027 года. Причина задержки — кризис DRAM и перенос мощностей на производство чипов для ИИ. Хотя ранее сообщалось, что архитектура могла быть готова уже к концу нынешнего года. Пока непонятно, превратится ли показанный прототип в серийную модель Radeon RX 10000 или останется инженерным образцом.