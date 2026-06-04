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Global_Chronicles
ASRock показала на Computex 2026 прототип видеокарты для следующего поколения Radeon
ASRock входит в число ключевых партнеров AMD по выпуску видеокарт Radeon. Обычно компания показывает новые модели незадолго до старта продаж, но на этот раз представила необычный прототип.
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На Computex 2026 на стенде компании ASRock была замечена новая версия видеокарты Phantom Gaming. Внутри установлен флагманский чип Radeon RX 9070 XT на архитектуре RDNA 4. При этом в компании заявили, что не планируют выпускать эту карту. По словам представителей, это разработка следующего поколения, которая сейчас проходит тестирование. Инженеры проверяют новый внешний вид, эргономику и систему охлаждения.
 

Изображение: TweakTown 

Важная деталь: на карте используется разъем питания 12V-2x6. Ранее ASRock использовала такой коннектор только во флагманской серии Taichi для RDNA 4. Появление этого разъема на Phantom Gaming может указывать на переход будущих моделей на новый стандарт питания.

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Рыночные слухи относят выход RDNA 5 на середину 2027 года. Причина задержки — кризис DRAM и перенос мощностей на производство чипов для ИИ. Хотя ранее сообщалось, что архитектура могла быть готова уже к концу нынешнего года. Пока непонятно, превратится ли показанный прототип в серийную модель Radeon RX 10000 или останется инженерным образцом.

#amd #видеокарты #asrock #графические процессоры #radeon rx 9070 xt #12v-2x6 #rdna 5 #computex 2026 #phantom gaming
Источник: tweaktown.com
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