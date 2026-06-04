Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев объявил о предстоящем подписании договора о проектировании тоннеля через Берингов пролив.

На полях Петербургского международного экономического форума спецпредставитель президента России сделал заявление о будущем транспортном коридоре между материками.

Изображение: Сергей Попов/РИА Новости

Кирилл Дмитриев сообщил, что завтра, 5 июня, РФ и Соединенные Штаты подпишут соглашение. Документ закрепит намерения продолжать проектирование тоннеля через Берингов пролив. Он свяжет Чукотку и Аляску. Дмитриев подчеркнул: отношения Москвы и Вашингтона важны с геополитической точки зрения, а самому тоннелю — быть.

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По его словам, проект станет одним из крупнейших инфраструктурных объектов между двумя странами. Проектирование уже идет.

Небольшой отрывок видеоинтервью, взятое у Кирилла Дмитриева, вы можете посмотреть здесь .

Отдельно Дмитриев коснулся энергетики. Он предрек Европе сильнейший кризис в ближайшее время. Страны Евросоюза, считает он, будут вынуждены обращаться к нашей стране за нефтью и газом. Из Германии, добавил Дмитриев, уже приходят запросы о восстановлении «Северных потоков».