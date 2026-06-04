Идея собрать новый компьютер появилась не из-за банального желания обновить железо ради обновления. Скорее это стало следствием накопившейся усталости от старой серверной платформы, которая в какой-то момент начала всё чаще напоминать о своих ограничениях. Какой бы производительной ни казалась такая система на старте, со временем компромиссы всё равно вылезают наружу.

До этого у меня работала сборка на китайской серверной материнской плате с двумя процессорами Intel Xeon, купленными на AliExpress . Изначально этот комплект покупался совсем под другие задачи — под ноды. Но постепенно система обросла видеокартой, RGB-вентиляторами и неожиданно для меня самого превратилась в основной домашний компьютер. На ней спокойно запускались все современные игры, выполнялись рабочие задачи, и в целом какое-то время она вполне уверенно справлялась с ролью универсальной машины.

Почему решил собрать новый ПК

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Со временем у старой платформы начали появляться типичные проблемы, хорошо знакомые владельцам подобных сборок. Периодически переставали нормально работать порты, система вела себя всё менее предсказуемо, а одна планка DDR4 на 16 ГБ однажды просто перестала определяться. Формально компьютер ещё можно было использовать, но желания дальше разбираться со старым серверным железом уже не оставалось.

Можно было бы попробовать перепрошивки, танцы с настройками BIOS и прочие эксперименты, но в какой-то момент стало понятно: проще и правильнее собрать полноценный современный пользовательский ПК. Тем более часть компонентов из старой сборки всё ещё оставалась актуальной и могла спокойно переехать в новую систему.

Серверная сборка на двух Xeon осталась в прошлом

Новый компьютер я изначально хотел собрать не как временное решение на пару лет, а как систему с большим запасом производительности. Логика была простой: лучше один раз вложиться в мощную платформу и спокойно пользоваться ей долгое время.

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Подобный подход уже когда-то себя оправдал. Моя первая серьёзная сборка на Intel Core i7-2600K прожила около 15 лет и до сих пор остаётся рабочей, хотя, конечно, уже требует обслуживания и местами заметно не дотягивает до современных задач. Поэтому в основу новой системы я решил поставить флагманский на тот момент процессор Intel Core i9-14900K, перейти на DDR5 и собрать компьютер на актуальной платформе. Кстати, чеки от моей самой первой сборки сохранились, и смотреть на них можно вечно...

Комплектующие для новой сборки

Материнской платой стала MSI Pro Z790-A Max. Именно она легла в основу всей системы. На момент покупки эта плата закрывала все мои потребности: хорошая элементная база, массивные радиаторы, удобная компоновка, четыре слота M.2, три из которых прикрыты теплораспределительными пластинами, а также современный набор интерфейсов.

Комплектация тоже оказалась приятной. В коробке было всё необходимое, включая Wi-Fi-антенну на магнитном основании. Такой вариант удобен тем, что антенну можно без проблем разместить на корпусе или рядом с ним.

Установка процессора

Процессор я устанавливал не в стандартном варианте, а с дополнительной рамкой — в случае с i9-14900K это не та деталь, на которой стоит экономить.

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Сам процессор по размерам после Xeon выглядит почти крошечным, но по тепловыделению это совсем другая история. Чип горячий, требовательный, и дополнительная рамка помогает равномернее распределить прижим, снизить нагрузку на сокет и улучшить контакт с системой охлаждения.

Во время установки не обошлось без приключений. Сначала я зафиксировал процессор штатным прижимом, а потом начал откручивать заводскую рамку. В какой-то момент она с характерным хрустом отщёлкнулась. Возможно, профессиональные сборщики в этот момент схватились бы за голову, но процесс прошёл весело, а главное — успешно.

Оперативная память DDR5

Следующим этапом стала установка оперативной памяти Kingston с радиаторами и подсветкой. Сначала я поставил комплект из двух модулей по 16 ГБ, а примерно через месяц докупил ещё 32 ГБ. В итоге система получила 64 ГБ DDR5.

На момент покупки цена уже казалась довольно высокой. Я постоянно ловил себя на мысли, что когда-то мой первый полноценный компьютер целиком стоил примерно столько же, сколько сейчас стоит один хороший комплект ОЗУ. А если посмотреть на цены сегодня, становится ещё грустнее. Купить аналогичный набор за те же деньги сейчас — почти как случайно найти золотой слиток под дверью.

Накопители M.2

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В качестве основного накопителя я установил Corsair MP400 объёмом 2 ТБ. Покупался он давно, и по современным меркам его скорость уже не впечатляет — около 3000 МБ/с. Но менять его только ради цифр в тестах не хотелось, а покупка более свежего SSD на тот момент выглядела не самой рациональной идеей.

Дополнительно в систему был установлен M.2-накопитель Orico J-10 на 1 ТБ . Его я покупал примерно 4 года назад за 6000 рублей. Сколько он стоит сейчас, можете посмотреть по ссылке выше.

Корпус

Материнская плата отправилась в корпус ADATA XPG аквариумного типа. Внутри он просторный, собирать в нём систему удобно, места хватает практически для всего. Но есть и нюанс: если закрыть боковую стеклянную панель, внутри начинается что-то похожее на миниатюрный термоядерный реактор. Поэтому боковое стекло я убрал на балкон и пока не планирую возвращать его обратно.

В остальном корпус нормальный, но без восторга. Сейчас на рынке есть более интересные варианты, и если бы я собирал компьютер заново именно сегодня, скорее всего, выбрал бы что-то другое.

Система охлаждения

За охлаждение отвечает NZXT Kraken Elite 360 RGB . Выглядит эта СЖО эффектно, особенно за счёт дисплея на помпе. Он сразу привлекает внимание и делает сборку визуально интереснее. Правда, сейчас уже появились системы с 3D-дисплеями, поэтому на их фоне Kraken Elite воспринимается не настолько футуристично, как раньше.

Радиатор здесь не самый толстый — 27 мм, но для охлаждения Intel Core i9-14900K его возможностей хватает. Без разгона и без андервольтинга процессор в Cinebench после двух прогонов по 15 минут стабильно упирается в 100 градусов. При этом после завершения теста температура быстро возвращается к обычным значениям — примерно 45–50 градусов.

В повседневных задачах и играх ситуация гораздо спокойнее. При открытом корпусе процессор обычно держится в районе 50–80 градусов, что для такого горячего чипа выглядит вполне приемлемо.

Блок питания

Блок питания переехал из старой сборки. Это Be Quiet! мощностью 1000 Вт. За всё время использования он не доставлял никаких проблем, поэтому менять его смысла не было. В новой системе он также работает стабильно и уверенно.

Сколько всё это стоило?

Самая интересная часть любой сборки — это итоговая стоимость. Здесь важно сразу уточнить: далеко не все комплектующие покупались специально под новый компьютер. Часть железа перекочевала из предыдущей серверной сборки, и это заметно снизило итоговые расходы.

В первую очередь речь идёт о видеокарте. В системе стоит RTX 3080 Ti. Даже сейчас это очень мощная карта, которой хватает и для современных игр, и для рабочих задач. Покупалась она около трёх с половиной лет назад за 144 тысячи рублей. Цена была серьёзная, но если смотреть на актуальный рынок б/у-комплектующих, становится понятно, что такие видеокарты сегодня могут быть очень выгодным вариантом. Производительности у них всё ещё много, а менять RTX 3080 Ti просто ради обновления я не вижу смысла.

Коробка от видеокарты, как и положено, не выброшена. Лежит в шкафу и ждёт своего звёздного часа.

Процессор

Intel Core i9-14900K я покупал в боксовой версии. Обошёлся он примерно в 50 тысяч рублей. Сейчас такая цена уже может показаться не самой привлекательной, но о покупке я не жалею. За время эксплуатации процессор полностью отработал вложенные деньги.

С момента покупки он потерял в цене примерно 10 тысяч рублей, что для флагманского процессора вполне нормально. Кстати, это был первый раз, когда я распаковывал именно коробочную версию процессора. Ничего магического в этом процессе не оказалось, но коробка на память всё равно осталась.

Материнская плата

MSI Pro Z790-A Max покупалась за 27 тысяч рублей. Сейчас её цена находится примерно в районе 24 тысяч. Вполне обычное снижение стоимости со временем, без каких-то резких обвалов или сюрпризов. По своим возможностям плата хорошо подходит к i9-14900K и в целом ощущается как удачное вложение.

Водяное охлаждение

NZXT Kraken на момент покупки стоила около 22 тысяч рублей. Сейчас, глядя на цены подобных систем, эта сумма воспринимается почти как подарок. Аналогичные решения сегодня могут стоить на 15–16 тысяч дороже.

В этом плане покупка оказалась очень удачной. Система охлаждения не только красиво выглядит, но и действительно справляется со своей задачей.

Корпус

Корпус в этой сборке получился не самым дешёвым элементом. На момент покупки он стоил чуть больше 9 тысяч рублей. Нельзя сказать, что это была обязательная трата, но корпус качественный, просторный, удобный для сборки и визуально не выглядит бюджетным.

Если бы я выбирал корпус сейчас, возможно, присмотрелся бы к моделям с более интересной компоновкой, например, с задним расположением блока питания. Но назвать текущий вариант неудачным тоже нельзя.

Блок питания и вентиляторы

Киловаттный Be Quiet! был куплен ещё раньше. Точную цену уже сложно вспомнить, но примерно он стоил 15–17 тысяч рублей. Сейчас на стоимость подобных блоков питания лучше лишний раз не смотреть, чтобы не портить себе настроение.

Вентиляторы с подсветкой тоже приехали из прошлой системы. Заказывались они на AliExpress и стоили около 2500 рублей за комплект из 8 штук вместе с хабом для подключения и управления. Несмотря на невысокую цену, со своей задачей они справляются нормально и внешне смотрятся вполне достойно.

Оперативная память

Отдельно стоит сказать про ОЗУ. Комплект DDR5 общим объёмом 64 ГБ обошёлся мне чуть больше чем в 30 тысяч рублей. Это было примерно полтора года назад, когда собиралась уже новая система, а не старая серверная платформа.

Тогда такая цена казалась откровенно завышенной. Всё-таки 30 тысяч рублей только за оперативную память — сумма неприятная. Особенно если вспоминать, что когда-то за похожие деньги можно было собрать целый компьютер на i7.

Вывод

Если считать только те комплектующие, которые покупались непосредственно для новой системы, сборка обошлась примерно в 130 тысяч рублей. При этом часть деталей уже была у меня на руках, поэтому полная стоимость всего компьютера, конечно, была бы выше.

Интересно, что за прошедшее время одни комплектующие успели подешеветь, а другие, наоборот, стали заметно дороже. Но главное, что система по-прежнему остаётся актуальной. Именно в этом и заключается плюс современного подхода к сборке ПК: можно не покупать всё за один раз, а постепенно обновлять отдельные компоненты, двигаясь к нужной конфигурации без лишней спешки.

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В итоге получился не временный компьютер и не очередная компромиссная сборка, а полноценная игровая и рабочая станция с хорошим запасом на будущее. Intel Core i9-14900K действительно горячий процессор, но при нормальном охлаждении с ним вполне можно жить. В играх и рабочих задачах температуры остаются в адекватных пределах, а производительности хватает с большим запасом.

После старой серверной системы новый ПК ощущается совершенно иначе. Это другой уровень стабильности, скорости, удобства и общего удовольствия от использования. Именно таким, на мой взгляд, и должен быть компьютер, который собирается не на один сезон, а на несколько лет вперёд.

В ближайших планах — установка более быстрого M.2-накопителя. После этого система должна стать ещё бодрее, особенно в задачах, где скорость диска действительно имеет значение.