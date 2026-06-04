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Global_Chronicles
Солнце за последние сутки выбросило три мощнейшие вспышки — до высшего класса X1
За сутки на Солнце произошло три мощные вспышки. Ученые ожидают связанные с ними геомагнитные бури уровня G3 с 4 по 6 июня.
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За менее чем 24 часа наша звезда произвела три вспышки. Они уже вызвали радиопомехи на Земле и направили в нашу сторону потоки плазмы.

 

Скриншот видео NASA / SDO и научные группы AIA, EVE и HMI / helioviewer.org

Виновница событий — область на Солнце под номером 4455. Она обращена к Земле. Первая вспышка уровня M9,3 достигла пика 3 июня в 04:36 утра по московскому времени (9:36 вечера 2 июня по восточному времени США). Вторая, уровня M7,9, произошла в 10:00 утра по Москве (3:00 утра по восточному времени США). Третья вспышка — высшего класса X1 — случилась в 14:28 по Москве (7:28 утра по восточному времени США).


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Каждая вспышка вызывала радиоперебои. М9,3 и М7,9 привели к умеренным отключениям (уровень R2) в Восточной Азии, Австралии, Европе и Африке. Событие X1 стало причиной сильного отключения (уровень R3) в Европе и Азии.

Солнечная вспышка M9.3   (Источник изображения: Центр прогнозирования космической погоды NOAA)

Физик Тамита Сков (Tamitha Skov) в соцсети Х предупредила, что риск новых вспышек X-класса сохранится как минимум 72 часа. Ее слова подтвердились через десять часов — область 4455 выдала вспышку класса X.

Сейчас специалисты анализируют три выброса корональной массы, летящих к Земле. Охотник за полярными сияниями Винсент Ледвина (Vincent Ledvina) сообщил о трёх потенциально направленных к нам выбросах. Метеорологическое управление Великобритании (Met Office) подтвердило, что выброс после М9,3 достигнет Земли 4 июня. Траектории других выбросов ещё уточняются.

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Соответствующими службами уже выпущено предупреждение о сильной геомагнитной буре на 4–6 июня. В прогнозе сказано, что геомагнитная активность может достигать уровней от G1 до G3. Также там указано: нельзя исключать отдельные тяжелые условия уровня G4, если прибывающие выбросы окажутся сильнее ожидаемого.

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Для справки: шкала геомагнитных бурь разработана Национальным управлением океанических и атмосферных исследований США (NOAA). Уровень G1 (слабый) — возможны незначительные колебания в электросетях, полярные сияния видны в высоких широтах. G2 (умеренный) — могут возникать ложные срабатывания защитных систем, перепады напряжения. G3 (сильный) — требуются корректировки напряжения в энергосистемах, возможны сбои в спутниковой навигации и радиосвязи. G4 (тяжелый) — вероятны масштабные проблемы с напряжением и отключения защитных устройств. G5 (экстремальный) — редкое событие, способное вызвать коллапс энергосистем и длительные нарушения связи.

Внимание ученых по-прежнему приковано к области 4455.

#солнце #полярное сияние #геомагнитные бури #солнечные вспышки #корональные выбросы массы #область 4455
Источник: space.com
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