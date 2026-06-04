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Global_Chronicles
Учёные в Сахаре нашли первое доказательство давно погибшей неизвестной протопланеты размером с Луну
Камень весом 454 грамма, найденный в пустыне Сахара, хранит следы мира, которого больше нет. Его размеры, возможно, достигали радиуса Луны или Марса.
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Ученые привыкли, что большинство метеоритов происходит из пояса астероидов. Но образец NWA 12774, найденный в Сахаре в 2019 году, не вписывается в эту картину. 

Фрагмент метеорита NWA 12774, найденного в Сахаре, под поляризованным светом. (Изображение предоставлено: CU Boulder/John Kashuba)

Новое исследование как раз посвящено этому камню под номером NWA 12774. Он относится к редкому типу метеоритов под названием ангиты. Всего на Земле нашли 68 таких образцов — при том, что общее число найденных метеоритов превышает 80 тысяч. Ангиты сформировались рядом с молодым Солнцем более 4,5 миллиарда лет назад. Их главная особенность — мало кремнезема, то есть песка. А именно из кремнезема состоит кора Земли, Марса и большинства других планет.

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Автор исследования — Аарон Белл (Aaron Bell) из Университета Колорадо в Боулдере (University of Colorado Boulder). Он и его коллеги изучили кристаллы клинопироксена внутри NWA 12774. Эти кристаллы оказались необычно богаты алюминием. Это первый признак того, что минерал формировался под огромным давлением. Команда восстановила условия образования и выяснила, что давление должно было составлять не менее 17,5 килобар. Для сравнения: это в 17 раз выше давления на дне Марианской впадины.

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Внутри небольшого астероида таких условий не создать. Значит, родительское тело было гораздо крупнее. При этом кристаллы сохранили острые грани и четкие химические узоры. Ученые объясняют: долгое пребывание в горячих недрах планеты стерло бы эти детали. Поэтому минералы формировались неглубоко. Чтобы на небольшой глубине получить давление в 17,5 килобар, само тело должно быть огромным. Расчеты показывают: радиус потерянного мира превышал 1800 километров. Это сопоставимо с Луной и по объему приближается к Марсу.

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Что именно уничтожило эту протопланету, неясно. Вероятно, одна из жестких космических катастроф в ранней Солнечной системе. Осколки, такие как NWA 12774, позже вошли в состав других планет, включая Землю. Белл добавляет: во многих коллекциях лежат неизученные метеориты, поэтому в будущем могут найти и другие следы подобных миров.

#солнечная система #метеорит #протопланета #ангит #потерянная планета
Источник: space.com
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