Без оплаты работать с Mail.ru и почтой Яндекса можно в веб-версии и собственных мобильных приложениях этих сервисов

Когда-то называвшийся Mail.ru Group холдинг VK закрывает доступ к своему сервису работы с электронной почтой Mail посредством сторонних клиентов. Ограничение начнёт действовать 12 июня, о чём начали поступать уведомления. Они гласят, что почтовые клиенты других разработчиков будут доступны обладателям тарифного плана Mail Space.

Попытки заработать на продаже доступа к сторонним клиентам VK начал предпринимать ещё в феврале. Реакция оказалась ожидаемо негативной, и в сервисе сообщили, что речь идёт об эксперименте и его действие затронуло не больше 1% пользователей. В качестве оправдания этого шага привычно назвали заботу о безопасности, в данном случае при авторизации, когда используются сторонние почтовые клиенты.

Изображение: Gemini

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Для них Mail применяет протоколы POP3, IMAP и SMTP. Теперь не платящие пользователи, скорее всего, смогут работать исключительно через мобильную программу Mail. Подписка Mail Space в настоящее время стоит от 190 руб в месяц. За эти же деньги пользователи получают облачное хранилище объёмом 256 ГБ и избавляются от рекламы. При оплате сразу на год подписка в месяц начинает стоить 54 руб.

Что касается Яндекса, с 29 июня и здесь вышеназванные протоколы станут работать в чужих клиентах только с подпиской. Это закроет для ничего не платящих пользователей программы вроде Outlook и Thunderbird. Без подписки остаётся только пользоваться почтой в браузере и в приложении Яндекс Почты для мобильных устройств. Минимальная цена «Яндекс 360» равна 319 руб, а при покупке на год вперёд она уменьшается до 166 руб ежемесячно.