«Новая метла по-новому метет» – именно так нужно говорить про нового руководителя крупнейшего игрового конгломерата. Но с Ашей Шарма происходят странности. Много слов без видимых перемен. Красивые переименования, логотипы, перестановки. Только нет структурных изменений. Корабль как плыл проложенным курсом в небытие, так и продолжает его. Сегодня кратко вспомнил все произошедшее за первые 100 дней руководства.

Источник: Официальный арт Xbox Game Pass

Предисловие

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Долгое время работал в антикризисном управлении, банкротствах и санациях. Глупые идеи, мысли и решения руководства творят странные вещи с огромными предприятиями. Но есть одна незыблемая вещь – в первые сто дней руководства четко вычерчивается основной и главный путь развития. Новый руководитель максимально заряжен на активное воплощение своих идей и видения. Именно эти дни являются критическими для свежего руководителя, и по поступкам в этот период можно концентрированно делать выводы о будущем.

Единственная и самая главная роль Аши Шарма в развитии игрового направления Microsoft – не отсвечивать и не путаться под ногами.

Судьбоносное решение Фила Спенсера с Microsoft Kinect 2.0

Немножко углубимся в прошлое и вспомним устройство с необычными функциями. Сегодня подавляющее число геймеров утверждает, что камера была бесполезной и сейчас пылится на антресоли без надобности. Правда жизни состоит в том, что это не устройство было бесполезным, а его поддержку прекратили через полгода после старта продаж. Для камеры не было контента, чтобы оценить всю его мощь.

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Источник: Кадр из сериала «Теория большого взрыва» / CBS

В контексте сегодняшнего повествования Kinect 2.0 выступает как аргумент «за» или «против». Наиболее наглядно данный факт можно увидеть в сериале «Теория Большого взрыва», где функции камеры напрямую противопоставлялись техническому доминированию PlayStation 4.

Теперь представьте, что на старте восьмого поколения в первой волне были жесткие поклонники платформ, которых обманули, заставив купить устройство и лишив части функций буквально через полгода. Зато ценник стал меньше, а консоль доступнее. Каковы были чувства людей, что платили за одно устройство, а получили другое?

Call of Duty не добавят в Xbox Game Pass в день релиза

Первое и единственное значимое решение Аши Шарма на посту главы Xbox. Данный манёвр лучше всего показать на пальцах, так как многие не понимают, что произошло на самом деле. Самое наглядное – привести цифры по подписке Game Pass для PC:

До ноября 2025 года аренда составляла $12*12, и за год капало $144;

До апреля 2026 года стоимость составляла $16,5*12, и за год капало $198;

Сегодня аренда составляет $14*12 + $70, и суммарно выходит $238.

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Легким движением руки, под аплодисменты толпы, улюлюканье поклонников, стоимость использования подписки вырастает еще немного. Не было никакого снижения – общую сумму убрали с видного места и замолчали в громких анонсах.

Но были люди, которые верили словам, что у Microsoft можно бюджетно приобщиться к играм в день релиза и Call of Duty выступала флагманом и основным двигателем при покупке консоли Xbox. Крупные СМИ выступали на всех фронтах с громкими заголовками.

Ловкость рук и профессиональный подход маркетологов. Кручу-верчу, обмануть хочу.

Пустой анонс Project Helix

Первое и самое крупное объявление этого года от нового руководителя Xbox. 5 марта 2026 года в официальном аккаунте Аши Шарма появился анонс будущего гаджета. Процитирую его целиком, чтобы не было вырванных слов из контекста.

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С того знаменательного события прошло ровно три месяца. Вопрос – ваши познания о новом устройстве Microsoft хоть как-то отличаются от них в первых числах марта? Хоть что-то новое о будущем агрегате вы узнали на GDC?

То есть руководитель игрового направления официально делает самый долгожданный анонс, рисует логотип, придумывает название и? Пустые разговоры? Огромная волна обсуждений в сети, переливание воды в ступе и ноль информации.

Типичный пример маркетинга, где за словами ничего не стоит.

Игровой аккаунт Asha Sharma на Xbox

Знаменательное и курьезное происшествие. Новый руководитель огромной игровой корпорации пытался показать, что он такой же в доску свой, как Фил Спенсер. Ему доверяли геймеры, и тут должно быть так же. Аккаунт есть, ачивки есть, игровое время есть – чего еще нужно для счастья? Тот самый момент, когда маркетинговые уловки не состыковались с реалиями происходящего, и высокообразованный специалист не угадал с рынком и своим объектом руководства.

Кто-то может сказать, что руководитель не обязан любить предмет своих продаж – его дело руководить, а не потреблять. Но Боромир бы поступил по-другому. Он бы не пытался делать вещи, в которых совершенно не разбирается.

Полная некомпетентность и попытка в маркетинг там, где это не требуется.

Переименование бренда Xbox и смена логотипа

Два очень нужных, важных и своевременных шага. Именно об этом просили геймеры последние 12 лет правления Фила Спенсера. Именно из-за них у огромной корпорации ничего не получалось. Поклонники бренда просили о подобных изменениях, но злые корпоративные клерки не позволяли двигаться в ногу со временем. Параллельно доработали систему призов, сделав их более репрезентативными и наглядными. Отменила тренд «Это больше не Xbox», правда, не ввела альтернативного.

Если просмотреть последние события, то стоимость изменений и «новостных» заголовков обходится Microsoft в зарплату двух стажеров – нет ни одного глобального, дорогого и фундаментального сдвига. Девочка сидит на переменке и рисует в тетрадке.

Фраза «Принеси-подай, отойди-не мешай» наиболее ярко подчеркивает все, что происходило с главой огромной игровой корпорации. Работа мелкого клерка на удалёнке, пока никто не видит.

Кадровые изменения в руководстве Xbox

Самый загадочный и непонятный процесс. С одной стороны, создание своей команды из специалистов, что тебя понимают, – хорошее дело. С другой – среди них нет ни одного харизматичного лидера, что повел бы за собой и направил в нужное русло коллектив. Большинство переселенцев – это люди, работавшие с ИИ. Ни один из озвученных кандидатов не спасет от выхода очередного Redfall или Bleeding Edge.

Источник: Марк Церни, Эми Хенниг и Джефф Кили на Gamelab 2018 / Flickr

В Microsoft нет людей уровня Эми Хенниг или Кейси Хадсон. Огромная структура состоит из кучи разрозненных лоскутков без контроля и координации. Новые люди даже близко не знакомы со спецификой производства игр. У Sony десяток специалистов, умеющих подбирать правильный подход к сотрудникам. У Microsoft только Тим Шейфер и конвейер CoD.

Источник: Кейси Хадсон в офисе BioWare

Релиз Grand Theft Auto VI

Главное событие этого года. Нам релиз интересен совпадением выхода крупных проектов от Microsoft и борьбы за кошельки геймеров в предпраздничный период. Microsoft официально перенесла релиз игры Fable на 2027 год с формулировкой: «Этот год наполнен невероятными играми для игроков на Xbox».

И, смотря на пост, не могу увидеть ту самую невероятность. Call of Duty нет в подписке XGP, Halo уже седьмое переиздание, Forza Horizon 6 вышла и никак не пересекается с Fable и Gears of War, что потерял популярность 10 лет назад. Где здесь невероятные игры, мне принципиально не понятно. Grand Theft Auto VI на обложку они не поместили, хотя сие – единственная причина переноса.

Но меня зацепило немножко другое. Когда ты делаешь предзаказ ожидаемого проекта – для тебя не важно, есть перенос или нет. Ты получишь товар при любом раскладе. Отдал денежку и получил плюшку. В случае с арендой у корпорации перед тобой нет никаких обязательств. Спасибо, что занес денежку.

Нам четко, ясно и без двусмысленных намеков заявили, что игра выйдет в день релиза по подписке – быстрее оформляйте Xbox Game Pass. Игра не просто выходит, а приурочена к празднованию 25 лет консолям Xbox.

Между презентацией и переносом прошло только 3 месяца. О том, какие игры и когда в этом году выходят, они точно знали. Это не планирование на десять лет вперед с дорожной картой. Мэтт Бути никуда не уходил.

Репутация бренда и его закапывание Ашей Шарма

За первые сто дней руководства Xbox мы зафиксировали несколько крупных манипуляций общественным мнением, за которыми стоят четко негативные последствия. Видим жесткий уклон в копеечный маркетинг и ноль реальных положительных сдвигов. Нет ни одной реальной предпосылки на изменение курса корабля, зато маркетинга хватит на три жизни.

Семь лет назад я громко и четко кричал: «Караул, нужно спасать Xbox», но меня упрекали за неправильную расстановку акцентов. Запас прочности у гиганта был огромный. Тотальная репутация спасала от большинства косяков. Но вот наступил момент, когда общество не верит ни единому слову от руководства корпорации, и Аша Шарма продолжает проложенный Филом Спенсером путь – лить в уши доверчивым слушателям. А за словами ничего нет.



