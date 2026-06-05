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Xbox 360 и PlayStation 3 в 2026 году – сколько стоит лицензионный ретрогейминг

Часто ретро железо радует сильнее нового: меньше шума, меньше рекламы, меньше хейта и больше внимания к проверенным временем играм.
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Вам шашечки или ехать? Современная игровая индустрия зашла в тупик. Ориентируясь на массового геймера, из актуальных игр уходят душа и индивидуальность. В погоне за длинным рублём создатели контента пытаются угодить всем и каждому. Исчезают острота ощущений и шарм «первооткрывателя». Цензура, повестка и одуванчики выхолащивают интересные задумки и сводят риски к минимуму. Но в эпоху Xbox 360 и PlayStation 3 ещё сохранились знаковые и проверенные временем проекты, за которые не стыдно отдать денежку.

Игровые консоли PS3 Slim и Xbox 360, автор Евгений Васютин (Overclockers.ru)

Предисловие

Пару дней назад в мои цепкие лапки попалась оригинальная PlayStation 3 Slim с заводской пломбой и уникальным Data Code 1A – это переходная модель между CFW- и HEN-прошивками. Первые можно и нужно модифицировать, а вторые подходят только для игр. Пока занимался проверкой того, какая из уязвимостей есть в консоли, подумал: «А зачем мне заморачиваться и почему бы не использовать всё родное и оригинальное?» Более того, у меня в коллекции уже есть Xbox 360 «на пломбе», где также нет никаких изменений. Два устройства с играми в оригинальном исполнении – дорого ли это будет и какая выгода от содеянного?

Заводская пломба на устройствах 15-летней давности

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Если зайти на просторы интернета, то можно увидеть жёсткое и однозначное требование – игровые устройства нужно обслуживать, чистить от пыли и менять термопасту. Особый акцент делается на высохшем термоинтерфейсе и его негативных свойствах после нескольких лет эксплуатации. Ремонтные мастерские, дабы увеличить свою рентабельность, активно распространяют мифы и легенды об электронике. Я не говорю, что обслуживать гаджеты не нужно. Я утверждаю, что высохший термоинтерфейс не является проблемой. Обслуживать надо тогда, когда гаджет перестал работать в штатном режиме, шумит или подтормаживает.

Источник: Аппаратная ошибка Red Ring of Death на консоли Xbox 360

На вторичном рынке большое число неблагонадёжных продавцов, которые «сливают» устройства после манипуляций. Особые граждане дёшево купили, бюджетно отремонтировали и много заработали. Обычный геймер при выборе между покупкой новой игры и походом в платную мастерскую для профилактики никогда не выберет второй вариант. Пломба – гарантия, что консоль не была в ремонте. Обычный геймер по своей воле, за деньги, рабочее устройство не будет вскрывать в профилактических целях.

С устройствами седьмого поколения особая ситуация. Xbox 360 обязательно требует вскрытия для модификации, а в PS3 неудачная система охлаждения, активно собирающая пыль, делает родную пломбу исключением из правил.

Геймпады для Xbox 360 и PlayStation 3 в 2026 году

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Первый особый пункт, о котором вам не расскажут «кадровики-затейники» в своих обзорах. Геймпады сами по себе являются расходным аксессуаром. Найти оригинальное устройство в рабочем состоянии после окончания основного жизненного цикла – нетривиальная задача. Есть три варианта устройств ввода для консолей седьмого поколения:

  • Оригинальный геймпад от платформодержателя;
  • Реплика из подвалов Поднебесной;
  • Совместимое устройство от сторонних производителей.

Контроллер Xbox 360 как автомат Калашникова – дубовое безотказное изделие. Спустя двадцать лет он работает, работает и ещё раз работает – нужно лишь поменять батарейки. Однозначный плюс – проприетарный разъём питания с массивным креплением кабеля к корпусу.

DualShock 3 рассыпается в руках. Пластик крошится, батарейка на последнем издыхании. Играть по проводу некомфортно – кабель плохо сидит при активной игре.

Источник: Оригинальные контроллеры PlayStation 3 и кастомный геймпад с подсветкой

Китайские реплики бокса, на две головы выше аналогов для игровой станции. Sony в свои устройства включила большое число «гимиков», которые подвальные мастера не воспроизводят. Без работающего гироскопа вы не сможете пройти половину эксклюзивов PlayStation 3.

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С совместимыми устройствами ситуация сложная. Оба производителя активно наваривались на аксессуарах и не позволяли официально залезать на их поляну. Нужно глубоко погружаться в тему, чтобы найти правильный геймпад. В этом месте Xbox 360 на три головы превосходит PlayStation 3.

Онлайн сервера Xbox 360 и PlayStation 3 в 2026 году

У меня на аккаунте есть лицензионная копия Plants vs. Zombies: Garden Warfare. 28 апреля 2026 года игру отключили от серверов. Проект не имеет офлайн режима и отправился в Валгаллу по велению корпоративных воротил.

Источник: Пресс-служба PopCap Games / Electronic Arts

Приставки седьмого поколения закончили свой жизненный путь и не известно, что будет с вашими цифровыми коллекциями через пару лет. Сможете ли вы скачать купленные игры и насладиться ими в официальном ракурсе? Цифровая эпоха сильно зависит от мнения третьих лиц.

Цифровой магазин Xbox 360 и PlayStation 3 в 2026 году

Всё просто – у Microsoft он закрыт, а Sony продолжает поддержку. Сделаю оговорку: ассортимент игр у японцев сокращён до минимума. Магазин присутствует, а вот скидки и ассортимент не радуют. Забавный казус – если у вас есть игра и к ней выходили дополнения, то последние доступны в полном объёме для любой игры.

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У меня по подписке Xbox Live Gold и прочим халявным раздачам более 200 тайтлов. Нет явной необходимости в модификации консоли, и можно пользоваться доступным архивом. В этом месте возникает первый глобальный нюанс – региональные ограничения. Регион игры обязан совпадать с регионом консоли. По подписке часто раздавали игры американского региона, которые отлично работают на современных приставках, но не запустятся на Xbox 360 европейского региона.

На PlayStation 3 моя библиотека чуть не дотягивает до 100 проектов. Проблемы с регионами отсутствуют. Нажал скачать любую игру и через пару часов можешь запускать. Никакой головной боли и нюансов.

Источник: Скриншот меню цифрового магазина PS Store на PS3

В этом месте небольшое преимущество японского изделия. Касается только тех, у кого уже есть библиотека. Для всех остальных, никто покупать цифровые версии без скидок на старое устройство не будет.

Лицензионные диски для Xbox 360 и PlayStation 3 в 2026 году

Именно этот пункт является определяющим для всего повествования. Устройство может быть сколь угодно выдающимся, но оно никому не нужно без контента. Доступность игр является определяющей. Именно в этом месте вся соль вышесказанного. С плохим геймпадом можно играть в хорошие игры, а вот с хорошим и без игр никуда не уедешь.

Рынок модифицированных консолей в странах СНГ удивлял своими прогрессивными взглядами. Пока некоторые граждане рассказывают о победе дядюшки Габена над пиратством, в магазинах новые приставки сразу шли прошитыми и готовыми к "Весёлому Роджеру". Из-за подобной особенности, лицензионных дисков на вторичном рынке исчезающе мало. Но на консоли Xbox 360 и PlayStation 3 данный фактор влияет по-разному.

Источник: Коллекция дисков Rockstar Games для консоли Xbox 360 (автор Евгений Васютин для Overclockers.ru)

Обратная совместимость Xbox One стала приговором для легендарной приставки. Помимо того, что надобность в лицензионной Xbox 360 опустилась ниже плинтуса, это также вызвало повышенный спрос на диски со старыми играми. Например, долгое время поиграть в первый Red Dead Redemption можно было только с диска, и спрос на него превышал все разумные пределы. Геймеры с удовольствием берут интересные лоты под современные платформы. Цена на старые диски неоправданно высокая.

Источник: Лицензионные диски игровых серий God of War, MGS и Hitman для PS3

С третьей игровой станцией ситуация отличается коренным образом. Диски нужны только коллекционерам раритетных изданий. Бюджетный геймер сидит на модифицированном агрегате и ничего дополнительно не покупает. Рынок перенасыщен предложениями за пачку чипсов. Лоты, особенно в версиях Platinum и Essentials, лежат годами под толстым слоем пыли. Создать добротную коллекцию практически ничего не стоит. В этом месте PlayStation 3 на три головы превосходит Xbox 360.

Ретрогейминг в 2026 году

Сегодня большое число шедевров прошлого получает ремастеры или улучшенные версии и перепродаётся по второму кругу. С одной стороны, геймеры кричат, что им не нужны старые тайтлы, а с другой – за обе щёки уплетают Oblivion Remastered, Dark Souls Remastered или Darksiders: Warmastered Edition. На легендарных устройствах присутствует огромная библиотека с уникальным геймплеем и душой. Если вам не нравится графика, то сделайте акцент на стилизованных играх, где картинка уходит на второй план.

Источник: Bandai Namco / Состав коллекционного набора Dark Souls Trilogy

Пару тайтлов из эпохи седьмого поколения

Dead or Alive Xtreme 2 самая полная версия есть только в варианте для Xbox 360 

Ace Combat 6: Fires of Liberation существует только в варианте для Xbox 360

Resident Evil: Operation Raccoon City кооперативный шутер застрял в сервисе GFWL и доступен только на консолях седьмого поколения.

Driver: San Francisco удален из всех магазинов из-за истекших лицензий. Доступна только на дисках.

Silent Hill: Downpour не получил переизданий и затерялся в прошлом только на консолях

Послесловие

В 2026 году можно жить и наслаждаться официальными консолями седьмого поколения. Вторичный рынок относительно богат предложениями, и можно уложиться в $150–200. Сами устройства стоят копейки. Основные траты составят покупка качественного подходящего геймпада и набор дисков. Многие активные геймеры делают акцент только на редких и уникальных проектах, оставшихся запертыми в старой экосистеме. 10–15 дисков будет более чем достаточно, чтобы удовлетворить свой изысканный вкус и насладиться нотками ностальгии.

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